Король без свиты. Почему Геннадия Головкина не признали лучшим боксером планеты?

После главного циркового представления года под названием Мэйвезер-Макгрегор, в котором двое коверных разыграли полмиллиарда, воспользовавшись извечным тайным человеческим желанием быть красиво обманутым, мы увидим и главный бой года – Головкин-Альварес.

Здесь нас никто не обманет. Разве что судьи, чтоб мне пусто было за эти слова. И это произойдет уже в субботу. Все оставшееся до боя время мы будем о нем говорить, и, чует мое сердце, будем долго говорить и после того, как он состоится.

В олимпийских Афинах-2004, где Головкин завоевал серебро в весе до 75 кг, о его прекрасных перспективах как профессионала говорили куда больше, чем о перспективах завоевавшего золото в категории до 81 кг американца Андре Уорда. Парень был техничный, бьющий, насколько это позволяли любительские перчатки, и прекрасно смотрелся на ринге.

В финале Геннадий проиграл нашему Гайдарбеку Гайдарбекову. Некоторые поклонники Головкина, в большинстве своем тот бой то ли не видевшие, то ли подзабывшие, иногда утверждают, что у их кумира тогда отобрали победу. Ничего подобного. Гайдарбеков, вне всяких сомнений, победил с изрядным преимуществом, что и зафиксировали судьи, которые в кои-то веки считали очки, а не ворон, и не смотрели на девичьи ноги в первых рядах.

А вот что можно сказать, так это то, что Головкину тогда не повезло с жеребьевкой. В четвертьфинале ему достался очень крепкий египтянин, а в полуфинале – американец Андре Диррелл, действительно хороший техничный боксер. Так что к финалу Головкин был подизмотан.

На профессиональном ринге Геннадий стартовал относительно нескоро – только в мае 2006-го года и, как это часто бывает, три года двигался в никуда. Он одерживал победы, которые двигали его вперед не больше, чем драки у пивной, если бы Головкин принимал в них участие. Все понимали его потенциал, но некому было этот потенциал отстаивать за пределами ринга.

В 2010-м году Головкин заключил контракт с фирмой братьев Кличко «K2», после чего дела пошли веселее. Уже в декабре того же года, нокаутировав в 3-м раунде колумбийца Нильсона Хулио Тапиа, он стал регулярным чемпионом мира по версии WBA в категории до 72,5 кг. Однако у WBA титулов - как жен у падишаха. В результате бесспорным чемпионом Головкин стал только в 2012-м году. Однако переломным в его карьере стало даже не это, а то, что в сентябре того же года он очень зрелищно нокаутировал в 5 раунде сильного поляка Гжегоша Проксу, предварительно заставив его поработать ванькой-встанькой. Бой показали по каналу HBO, благодаря чему очень многие в Америке только тогда и узнали о существовании Геннадия Головкина и сразу оценили его как одного из сильнейших боксеров во всех весах.

Прежде всего привлекал внимание его чудовищный по силе удар с любой руки. Это был средневес, бьющий, как тяж, о чем говорили многие из тех, кто с ним дрался или хотя бы спарринговал. Головкин полностью подавлял всех своей силой, вводил в ступор, из-за чего как-то в тени оставалась его прекрасная техника. Между прочим, с какого-то момента эта сила стала в каком-то смысле работать против него самого, как это случилось в свое время с Тайсоном. Чего разводить канитель, когда все можно закончить быстро и красиво?

Так или иначе, но казалось, что родилась новая звезда. Однако дальше карьера Головкина тоже развивалась не очень просто. Про такую ситуацию в Америке говорят: «Simply the best and simply no way to prove it» (Просто лучший и просто нет никакого способа доказать это).

Свой титул Головкин защитил 18 раз, что не просто много, а запредельно много, однако среди его соперников не было ни одного со звездным статусом. А если ты не победил великих, то и тебя великим не признают. Мохаммед Али образца 1966-67 годов легко победил бы самого себя образца 1971-75 годов, но помнят последнего, потому что именно в это время Али дрался с Кеном Нортоном, Джо Фрезером и Джорджем Форменом. Мало быть лучшим и стоять, как одинокий нарцисс на поляне. Короля играет свита, а тут король был, а свиты не было. Лучшему надо, чтобы другие лучшие его постоянно испытывали, а где их взять, если они под лавками попрятались?

На самом деле, другой лучший был. Это Сауль Альварес. Не один год Головкин добивался возможности встретиться с ним, но это закокетничавшую девушку можно вытащить на танец, а боксера на ринг не вытащишь. А Сауль Альварес никак не мог захотеть встретиться с Головкиным, но вот, наконец, все-таки захотел. Или, возможно, ему объяснили, что захотеть придется, и он смирился с неизбежным. Но об этом уже в следующий раз.