Старт Лиги чемпионов. Часть 1-я. Обзор матчей вторника

Маркус Рэшфорд только что забил гол Фото: Gettyimages.ru

В первый игровой день на поле вышли записные фавориты турнира – «Бавария», «Барселона», «Атлетико» и другие. Для кого начало получилось удачным, а для кого не очень? Об этом в материале «Советского спорта».

Группа А. Дебют Рэшфорда и дебют Жамалетдинова

Нападающий МЮ Маркус Рэшфорд забивал в дебютной игре в 6 турнирах – в ЛЧ, АПЛ, кубке английской лиги, лиге Европы и в матчах за молодежную и национальную сборную Англии. Гол 19-летнего форварда подытожил победу «манкунианцев» над конкурентом ЦСКА «Базелем». Теперь можно точно сказать, что «красные дьяволы» по-настоящему вернулись в главное клубное соревнование. Вернулся и Жозе Моуринью, команда которого в этом сезоне демонстрирует тот футбол, которого от нее ждут миллионы болельщиков. МЮ стал играть в размашистой, комбинационной манере. И даже хорошо, что во второй, а не в первый сезон Моуринью команда попала в ЛЧ. Похоже, что именно здесь и сейчас она готова показать товар лицом.

Точный удар другого дебютанта Тимура Жамалетдинова оказался куда более ценным, потому что принес победу его команде. Армейцы не без помощи престарелого Альберто Ундиано Мальенко положили на лопатки «Бенфику» и сделали весомую заявку в борьбе за 2-е место.

Группа В. «Бавария не фаворит группы

После неудачи в матче с «Хоффенхаймом» мюнхенцы нуждались в скорейшей реабилитации. Разобраться нужно было с «Андерлехтом», соперником, которому «Бавария» дома уступила в марте 2008-го года в рамках кубка УЕФА (1:2). Многие были уверены в разгроме брюссельцев и оказались правы. Поспособствовало этому прямое удаление центрального защитника Свена Кумса и пенальти на 11-й минуте. Окончательно разрушила все планы Рене Вайлера травма еще одного игрока обороны Энди Нахара в середине 1-го тайма. Во второй половине при счете 0:1 бельгийцы могли забить, но Станчу угодил в штангу, а потом присел на скамейку. А Тьягу и Киммих без нервотрепки добили бельгийского чемпиона. Несмотря на убедительную победу, к команде Карло Анчелотти есть вопросы. Немцы далеки от своей лучшей формы. Это касается обороны и атаки. Подливают масла в огонь разговоры о возможном отъезде Анчелотти в Китай и появлении на его позиции молодого Юлиана Нагельсмана.

21 мяч в 6 официальных матчах сезона отгрузил ПСЖ в ворота соперников, пропустив при этом всего 4. Очередным клиентом парижского нападения стал «Селтик». Шотландцы привыкли бороться в домашних матчах даже с самим дьяволом. Но даже они были вынуждены сдаться к 40-й минуте, когда счет стал 0:3. Унаи Эмери можно только позавидовать. Такой Париж может разделаться и с «Баварией». Во 2-м туре на «Парк де Пренс» фавориты турнира встретятся между собой. Одно можно сказать точно – психологическое преимущество будет на стороне французов.

Группа С. Веселье и тоска

Азербайджанский «Карабах» начал свое путешествие по ЛЧ с выезда в Лондон. И все складывалось замечательно для гостей – можно было полюбоваться красивейшим городом, стадионом с богатой историей, проникнуться неповторимой атмосферой - пока не началась игра. Прекрасно понимая, что в группе с «Ромой» и «Атлетико», возможно, дело дойдет до подсчета мячей, команда Конте прижала «Карабах» в его штрафную. 2 гола до перерыва, 4 – после – «Челси» обеспечил себе хорошую разницу. Теперь конкуренты будут вынуждены забивать в игре с азербайджанским чемпионом также много - мало ли что.

С таким же счетом вполне мог обыграть «Рому» на ее поле «Атлетико». Римляне должны благодарить Алиссона, Маноласа и удачу за то, что не опозорились перед своими болельщиками. Выступление хозяев стадио «Олимпико» вызвало много вопросов. Помимо беспечной игры в защите, итальянцы почти ничего не показали в атаке. Еще несколько таких матчей - и встанет вопрос о целесообразности назначения Эусебио ди Франческо на должность главного тренера.

Группа D. Ни слова о Неймаре

Разговоры о несостоятельности «Барсы» без Неймара больше всех достали Месси. И весь свой гнев, разбавленный неудачными выступлениями в сборной Аргентины, Лео выместил на «Ювентусе». Буффон и глазом не успел моргнуть в эпизодах, когда лучший игрок мира отправил 2 мяча в его ворота. Сухая серия Джиджи в матчах против Месси закончена, и тему можно закрыть. Зато можно открыть новую, посвященную возвращению на сцену уверенной в себе «Барселоны». Дебют Дембеле оставил приятное впечатление. Да и в обороне каталонцы опять отыграли на ноль. Все серьезные проблемы могут быть решены по ходу длинного сезона. Прогресс очевиден.

Бессменный участник ЛЧ «Олимпиакос» за 13 стартовых минут совершил столько ошибок в обороне, что этого хватило бы на весь 1-й круг греческого чемпионата. Изменить игру против прямого конкурента в борьбе за 3-е место, «Спортинга», удалось уже при счете 0:3. Двух голов Фелипе Пардо в эндшпиле не хватило даже для ничьей.



