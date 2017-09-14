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«Если начнем поодиночке спасать Россию, проиграем Сербии»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Если начнем поодиночке спасать Россию, проиграем Сербии»
Фото: FIBA

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин – о тактике сборной России в полуфинале с Сербией на Евробаскете-2017.

– Дайте характеристику сборной Сербии?
– Это опытная команда, вице-чемпион мира. С уже опытным, титулованным тренером Сашей Джорджевичем. Да, несколько основных игроков не смогли приехать в Турцию. Но там все равно сильных исполнителей хватает – Богданович, Марьянович. С последним просто невозможно бороться под кольцом, это человек-гора. Благодаря Марьяновичу сербы получают серьезное преимущество под щитом. Он ведь не просто стоит там, как скала, он еще и играть умеет. Голова у парня работает.

– Про сербов выяснили. Какую тактику избрать сборной России?
– Если мы разорвемся на части, каждый начнет в одиночку спасать Россию, тогда точно проиграем.

– Саша Джорджевич был великим игроком. Какой он тренер?
– Он яркий представитель югославской школы. Ивкович, Пешич, Обрадович – под их руководством он сам играл, многое у них перенял. Он полностью придерживается этой школы, бережет ее традиции.

– В чем ее особенность?
– У сербов богатые победные традиции, у игроков дух победителя воспитывается с детства. С ними всегда тяжело играть, они никогда не ломаются. Вот греки с нами сломались, хотя это было странно, но они дрогнули. Сербы, даже если они проигрывают 20 очков, никогда не сдаются, они всегда верят, что еще можно вернуться в игру.

Соответственно, у Саша Джорджевича такой же менталитет, он не станет паниковать в случае неудачного течения матча, но и расслабиться команде не даст, даже если она поведет 15 очков.

– Итак, как играем с сербами?
– Наши уже их обыгрывали. Что это значит? Если учесть все ошибки того матча, то можно их обыграть еще раз.

– Но они нас прекрасно изучили, все про нас знают…
– Все да не все. Да, знают, но из-за этого, возможно, нас и побаиваются. Потому прекрасно знают потенциал наших ребят. С другой стороны нам тоже не надо думать, что нам нужно для победы выскакивать из штанов. Нужно просто провести хорошую игру. Запаса мастерства у нас хватает. Нужно только постараться сделать минимум глупостей. Этого хватит, чтобы обыграть Сербию.

– Хорошая игра это?
– Это агрессивная защита с давлением, дисциплина в атаке. Не пулять мяч, когда вздумается, а готовить атаки.

15 сентября в полуфинале наша сборная сыграет с командой Сербии. Начало в 21.30.

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