Датская мясорубка. Что мы увидим в матче «Копенгаген» – «Локомотив»

В Копенгагене скоро будет жарко.

СТРАТЕГИЯ

Игроки и тренеры «Копенгагена» всю неделю рассыпались в комплиментах «Локомотиву». Договорились до того, что назвали команду Юрия Семина «возможно, лучшей в России». Выглядело это как плохо замаскированное кокетство. Уж кто-кто, а чемпион Дании себе цену знает. И это точно.

Да, у «Копенгагена» во внутреннем чемпионате сейчас все сложно, да и с Лигой чемпионов тоже не сложилось. Но это никак не отразилось на командном самосознании. Они по-прежнему в курсе, как добываются победы и поэтому ментально ощущают себя лидерами группы в Лиге Европы.

Но предпочитают говорить о другом. Делают все, чтобы давление оказывалось на соперника. Слова о том, что «Локомотив» - самая сильная команда в группе, ложатся на «железнодорожников» незримым грузом. Подобные фразы, так или иначе, обязывают выходить и оправдывать авансы. Безусловно, это относится не ко всем игрокам, есть беспечные пофигисты, есть интроверты, которые не реагируют на внешние раздражители. Но при этом в команде всегда существуют те, кто прочитает и заведется.

А что «Копенгаген»? Они сами себя ставят в положение номинальных аутсайдеров. В случае поражения, подстелена не соломка, а комфортный водяной матрас. Но мы-то знаем, что датчане вылетят на поле и будут рвать. В каждый стык, на каждый мяч – с бешеными глазами. Они дома, за них – стадион, который, пусть и не заполнится, но все равно будет гнать вперед.

БОМБИ, ТАРАСОВ!

Поэтому главная задача «Локомотива» - не сломаться под этим натиском. Если Юрий Палыч готовил команду к игре в футбол, зря. На поле «Паркена» развернутся боевые действия. «Копенгаген» будет бежать, катиться, навешивать и логику в их действиях искать не придется. Если «железнодорожники» попытаются это сделать – потратят время и проиграют матч уже в самом начале.

Все решится в борьбе. Если «Локомотив» будет выигрывать нейтральные мячи, снимать навесы и забирать подборы у своей штрафной, все будет хорошо. Рано или поздно, «Копенгаген» ослабит давление и предоставит шансы для контратак.

Для такой игры нужны Тарасов и Эдер. «Копенгаген» будет лезть на половину «Локомотива» через центр и одному Денисову тут не справиться. Легковесного нападающего защитники датчан просто сотрут в пыль, и доставить мяч низом к штрафной будет очень сложно.

Поэтому возрастет роль фулбеков. Не знаю, рискнет ли Юрий Палыч выкатить на фланги, как и в матче с «Ахматом», Игнатьева и Фарфана. В любом случае, нагрузка на них выпадет очень приличная. Доставлять мяч в штрафную «Копенгагена» чаще всего придется именно через этих ребят. А Эдер должен будет сделать все, чтобы зацепиться хоть за что-то. Иначе, зачем его вообще брали?

«РИКИ-ТИКИ-ТАВИ»

С датчанами «Локомотив» уже играл в 2007-м и тоже в Кубке УЕФА. Ничем хорошим это не закончилось. «Копенгаген» тогда перекусил «железнодорожников», словно проволоку пассатижами. Думается, Квист, Антонссон и Сольбаккен помнят эту игру.

Сейчас эти воспоминания покрылись толстенным слоем пыли. Но манера, в которой была одержана та победа, до сих пор просматривается во многих матчах «Копенгагена».

Такие игры создают эффект «вяжущей» хурмы. Они воспринимаются исключительно на уровне органов чувств и рефлексов. Причем не только зрителями, но и футболистами. Это история не про тактику и красивые голы, а про «Рики-тики-тави». Кто мангуст, а кто змея - мы увидим на поле.



