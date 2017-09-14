Старт Лиги чемпионов. Часть 2-я. Обзор матчей среды

Гол-красавец Серхио Рамоса в ворота Апоэля Фото: Gettyimages.ru

Разгромная победа «Реала», провал «Наполи», потрясающий гол Ярмоленко и ничья «Спартака». О матчах второго соревновательного дня в материале нашего автора.

Группа Е. Ребята, давайте жить дружно

Соперники «Спартака» - «Ливерпуль и «Севилья» - выясняли отношения на «Энфилде». Англичане нанесли 24 удара, 7 из них в створ, но не забили больше, чем соперник, которому для ничьей хватило 2 ударов в створ. Это типичная история для Юргена Клоппа. Его команды создают много моментов, несутся на соперника сломя голову, но пропускают контратаки. С такой игрой титулы не выигрываются. «Ливерпулю» жизненно необходимо научиться грамотно переходить из атаки в оборону.

«Спартак» в качестве аргумента в борьбе за выход из группы, безусловно, мог предъявить победу в Мариборе. Но, как обычно это бывает, не использовав уйму моментов при счете 1:0 в свою пользу, красно-белые в конце пропустили и могли даже проиграть. Одну задачу Массимо Каррера уже не выполнил – его команда не взяла максимума очков в матчах с самым слабым соперником.

Группа F. Голландский сыр с дырками

После раннего вылета «Аякса» и ПСВ из еврокубков «Фейеноорд» - единственный представитель Нидерландов, которому по силам добиться достойного результата. Так рассуждали жители Роттердама перед матчем их любимой команды против «Манчестер Сити». Сразу после – оптимизм наверняка улетучился. Нидерланды уже 11-е в клубном рейтинге УЕФА. Но это не интересует Гвардиолу, который намерен вернуться на вершину европейского футбола спустя годы. Но для этого Пепу надо будет решить ребусы посложнее того, что предложил Джовани ван Бронкхорст.

«Шахтер» и без Луческу способен выигрывать у больших команд в ЛЧ. Победа над «Наполи» в Харькове получилась эффектной. В этом можно убедиться, посмотрев первый гол «горняков». По умению комбинировать донецкие легионеры не уступят даже банде Марека Гамшика.

Группа G. Абубакар помог «Бешикташу» выиграть

Весной этого года Венсан Абубакар в матче ЛЕ боднул игрока «Олимпиакоса» и получил трехматчевую дисквалификацию, выступая на правах аренды за «Бешикташ». Чем сильно подвел стамбульцев. По окончании сезона камерунец вернулся в расположение «Порту», которому принадлежал. И сразу же начал штамповать голы один за другим. В чемпионате Португалии в 5 турах Абубакар забил 5 мячей и считался главной ударной силой «драконов» в канун старта ЛЧ. Но у старых грехов длинные тени – из-за дисквалификации мощный нападающий пропустил встречу 1-го тура с «Бешикташем». Как итог – португальцы не использовали массу моментов (во многом из-за отсутствия камерунца) и уступили на своем поле.

Полуфиналист прошлого розыгрыша «Монако» серьезно обновил состав и потерял многих своих лидеров. Поэтому ждать от команды Леонардо Жардима можно чего угодно. Гол новичка Юри Тилиманса принес «монегаскам» ничью в Германии. Все могло закончится и хуже – передачи за спину защитникам «Монако» регулярно проходили. Отнесись «Лейпциг» внимательнее к голевым эпизодам, дебютант набрал бы 3 очка.

Группа H. «Реал» начал с победы

Действующий победитель турнира мадридский «Реал» ожидаемо легко разобрался с кипрским АПОЭЛом. Отметил свое возвращение в строй Роналду, оформивший дубль. Гол с пенальти и ударом из пределов вратарской - стандартный набор для Криштиану. Мог лучший бомбардир ЛЧ оформить хет-трик, если бы бригада арбитров увидела, что мяч после его удара пересек линию ворот. Так или иначе, благодаря Серхио Рамосу «Реал», как и полагается чемпиону, одержал разгромную победу. Без сомнений, королевский клуб является главным претендентом на титул.

На самом знаменитом стадионе Англии «Уэмбли» «Тоттенхэм» показывал пример того, как нужно выходить из обороны в атаку. Голы Сона и Кейна в первом тайме еще раз подтвердили тезис о том, что не так важно, кто больше владеет мячом. Прежде всего – нужно уметь четко использовать свои моменты. Как сделал это Андрей Ярмоленко, забивший, возможно, самый красивый гол 1-го тура ЛЧ. Но Петера Боса это вряд ли утешит. Дортмунд проиграл прямому конкуренту.