Как реагировать, если перед вами танцуют «хаку»? (видео)

Сборная Новой Зеландии Фото: Gettyimages.ru

Сборная Новой Зеландии по регби – один из ярчайших представителей команд, танцующих танец хака. Но как реагировать на это действо, если ты игрок команды соперника? Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как боролись со страхом оппоненты «Олл Блэкс».

В момент, когда регбисты Новой Зеландии выстраиваются клином, чтобы исполнить танец под названием «хака» весь стадион замолкает и внимание переключается только на пятнадцать воинов в черной форме. Хака – ритуальный танец новозеландских маори, коренного населения проживавшего на острове до прибытия европейцев. Хаку нужно рассматривать не только как танец, а как композицию, состоящую из целого набора движений и звуков. Удивительно, но танец исполнялся по многим случаям, даже для развлечения. В 1769-м году именно хакой вооруженные маори встретили мореплавателя Джеймса Кука. Тогда танец имел воинственный смысл.

Именно таким воинственным танцем традиционно встречает своих соперников на регбийном поле сборная Новой Зеландии по регби. Хлопки по телу, топот и громкие крики вводят в смятение стоящих напротив игроков и производят фурор среди зрителей. Но каково это быть перед лицом потомков грозных маори? Команды реагировали на психологическое давление хакой по-разному.

Наступать

В 1989-м году сборная Ирландии встречалась с Новой Зеландией. Капитан «зеленых» Вилли Андерсон решил выбивать клин клином и показать всю неуступчивость кельтов. Команда, взявшись за руки двинулась в направлении потомков маори. В итоге Андерсон оказался практически нос к носу с Уэйном Шелфордом. После этого случая арбитрам рекомендовали находиться между командами, чтобы предотвратить возможные неприятности. Несмотря на стойкость кельтского народа и усилия Вилли Андерсона, Ирландия проиграла со счетом 6:23.





Встать стеной

Сборная Франции выстроила живую стену перед игроками Новой Зеландии, сойдясь почти лицом к лицу с соперником. «Олл Блэкс» также решили не уступать и станцевали хаку в считанных сантиметрах от «ле блё». Национальный герой французского регби Себастьен Шабаль стал одним из символов брутального противостояния хаке, благодаря своему выражению лица. В целом, французам удалось побороть магическую энергетику новозеландского танца.





Выказать уважение

Перед очередным туром «Британских и ирландских львов» в Новую Зеландию в 2005-м году тренер «красных» Сэр Клайв Вудвард провел интересное исследование хаки. В результате капитан команды Брайан О‘Дрисколл подговорил британцев выказать уважение ритуальному танцу маори. Тем самым «львы» должны были показать, свое спокойствие и готовность биться. По окончании выступления соперников, Ирландцы бросили вверх куски сорванной травы в знак уважения. Как говорил потом сам Сэр Клайв Вудвард, этому он научился из электронного письма одного представителя народа маори. Новозеландцы не оценили жест британцев и менее чем через минуту Тана Умага и Кеван Меаламу схватили О‘Дрисколла за ноги и грубо уложили на газон. Капитан «львов» выбыл с травмой до конца турнира, а новозеландцы до сих пор не признают свою вину. Тот матч они выиграли 21:3, а случай спровоцировал изменение в правилах игры. Теперь за такой проступок наказывают красной карточкой.





Подавить гимном

Некоторые команды и их фанаты пытаются подавить выброс адреналина, который происходит во время исполнения хаки, шумом и криками. Так в 2012-м году на «Тивкенхэме» англичане принимали новозеландцев. Во время ритуального танца маори стадион во весь голос запел гимн английского регби «Sweet Low, Sweet Chariot». Эффект от хаки моментально пропал и сборная Новой Зеландии хоть и станцевала полностью, выглядела слегка комично. Силы до отказа заполненного 82-тысячного стадиона явно передались в ноги и руки английских регбистов. Они выиграли со счетом 38:21





Танцевать параллельно

Не только Новая Зеландия исполняет ритуальный танец маори. Он широко распространен среди стран Океании. Обычно, если две команды планируют станцевать танец устрашения, то это делается по очереди. Но в 2003-м году игроки сборной Тонга на столько эмоционально восприняли действия новозеландцев, что начали свою хаку параллельно «Олл Блэкс». Выглядело это потрясающе! Все же Новая Зеландия разгромила соперника 91:7, так что задумка не сработала.





Игнорировать

Если не знаешь, что ответить – игнорируй. Примерно таким же принципом руководствовались австралийцы, когда проигнорировали хаку новозеландцев. «Уоллабис» продолжили спокойно разминаться, не обращая внимания на грозные возгласы соперников. Правда, не все игроки оценили идею тренеров повести себя таким образом. Новая Зеландия акт неуважения приняла близко к сердцу и занесла попытку уже на первой минуте. Австралийцы тогда еле унесли ноги, потерпев поражение со счетом 6:43.





Устроить бучу

Как ни странно, это тоже один из способов, применявшихся соперниками «Олл Блэкс» в прошлом. Не лучший вариант однозначно.



