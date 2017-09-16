Волков ниже Нурмагомедова, но выше Шлеменко. Рейтинг бойцов ММА

Александр Волков (справа) против Штефана Штруве Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В сентябрьском рейтинге произошло немало изменений.

Трое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает пятое место в легком весе, Магомед Бибулатов находится на восьмой строчке в наилегчайшем дивизионе. Кроме того, Александр Волков ворвался в топ-10 тяжеловесов после победы над американцем Трэвисом Брауном.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

Рейтинг российских бойцов вне зависимости от весовых категорий

1. Хабиб Нурмагомедов (легкий вес, UFC) - 462 очка

2. Андрей Корешков (полусредний вес, Bellator) - 324 очка

3. Александр Волков (тяжелый вес, UFC) - 284 очка

4. Александр Шлеменко (средний вес, Bellator) - 277 очков

5. Рустам Хабилов (легкий вес, UFC) - 276 очков

6. Алексей Олейник (тяжелый вес, UFC) - 232 очка

7. Мухамед Берхамов (полусредний вес, ACB) - 211 очков

8. Рамазан Эмеев (средний вес, UFC) - 208 очков

9. Ахмед Алиев (легкий вес, FNG) - 206 очков

10. Рашид Магомедов (легкий вес, PFL) - 183 очка

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

Сентябрь

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Алистар Оверим (Голландия, 43-15)

3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-7-1)

4. Кейн Веласкес (США, 14-2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. (+3). Александр Волков (Россия, 29-6)

9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

10. Деррек Льюис (США, 18-5)

11. (-1). Алексей Олейник (Россия, 57-10-1)

16. (+1). Виталий Минаков (Россия, 20-0)

20. (+3). Иван Штырков (Россия, 11-0)

23. (+34). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)

25. (+8). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)

27. (0). Сергей Павлович (Россия, 11-0)

28. (-2). Денис Гольцов (Россия, 19-5)

35. (+31). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)

45. (+1). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

46. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

47. (-4). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)

52. (-23). Евгений Ерохин (Россия, 17-6)

57. (+11). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)

60. (+1). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

61. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)

75. (-3). Алексей Стоян (Россия, 5-2)

98. (-6). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

99. (0). Евгений Гончаров (Россия, 8-3)

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)

2. Джонс Джонс (США, 22-1)

3. Райан Бэйдер (США, 23-5)

4. Фил Дэвис (США, 17-4)

5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)

6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-1)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)

9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)

10. Мухаммед Лаваль (США, 21-6)

…17 (-2). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)

19. (-1). Виктор Немков (Россия, 25-6)

21. (-1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)

26. (-1). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)

27. (+44). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)

29. (+1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

43. (-4). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

44. (NEW). Вадим Немков (Россия, 8-2)

50. (-4). Максим Гришин (Россия, 24-7)

59. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 8-1)

62. (-1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)

66. (+3). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)

67. (NEW). Михаил Заяц (Россия, 23-8)

72. (-6). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)

81. (-6). Максим Футин (Россия, 7-4-1)

89. (NEW). Сапарбек Сафаров (Россия, 8-1)

96. (-7). Илья Щеглов (Россия, 6-1)

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)

2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)

3. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)

4. Йоэль Ромеро (Куба, 12-2)

5. Крис Уайдман (США, 14-3)

6. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)

7. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

8. Дэвид Бранч (США, 21-3)

9. Витор Белфорт (Бразилия, 26-13)

10. Дерек Брансон (США, 17-5)

...16. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 56-9)

24. (+1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)

34. (+2). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

38. (-3). Владимир Минеев (Россия, 11-1)

43. (NEW). Альберт Дураев (Россия, 10-3)

45. (0). Вячеслав Василевский (Россия, 32-5)

55. (+1). Алексей Буторин (Россия, 12-1)

61. (+2). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

68. (+2). Артур Астахов (Россия, 15-5)

78. (+2). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)

86. (-3). Артем Фролов (Россия, 9-0)

95. (+1). Олег Оленичев (Россия, 9-4)

98. (-1). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)

100. (-2). Михаил Колобегов (Россия, 11-3)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1)

2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)

3. Робби Лаулер (США, 28-11)

4. Демиан Майа (Бразилия, 25-7)

5. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 27-9)

6. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)

7. Дуглас Лима (Бразилия, 29-6)

8. Алекс Оливейра (Бразилия, 17-4-1)

9. Дональд Серроне (США, 32-9)

10. Нейт Диас (США, 19-11)

…18 (+2) Андрей Корешков (Россия, 20-2)

27. (+41). Мухамед Берхамов (Россия, 12-0)

36. (NEW). Шамиль Амиров (Россия, 4-0)

46. (0). Альберт Туменов (Россия, 18-4)

59. (-2). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)

72. (0). Беслан Исаев (Россия, 36-9)

79. (0). Беслан Ушуков (Россия, 15-2)

80. (0). Омари Ахмедов (Россия, 17-4)

83. (+2). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)

84. (-3). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

97. (NEW). Муслим Салихов (Россия, 12-1)

100. (-2). Абубакар Вагаев (Россия, 15-2)

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 28-5)

3. Тони Фергюсон (США, 22-3)

4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)

5. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)

6. Энтони Петтис (США, 20-6)

7. Кевин Ли (США, 16-2)

8. Джастин Гетжи (США, 18-0)

9. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)

10. Брент Примус (США, 8-0)

…15. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 22-3)

25. (+16). Ахмед Алиев (Россия, 16-4)

32. (0). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)

34. (NEW). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5)

37. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)

38. (+1). Ислам Махачев (Россия, 14-1)

41. (+2). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)

43. (+2). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

52. (-25). Марат Гафуров (Россия, 15-1)

60. (-4). Магомед Идрисов (Россия, 8-1)

64. (0). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)

74. (+1). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

77. (-1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)

82. (-1). Магомед Мустафаев (Россия, 13-3)

88. (-5). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)

93. (-1). Шамиль Завуров (Россия, 33-5-1)

94. (-1). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 18-3)

2. Жозе Алдо (Бразилия, 26-3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)

4. Рикардо Ламас (США, 18-5)

5. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4)

6. Брайан Ортега (США, 12-0)

7. Куб Свэнсон (США, 25-7)

8. Джереми Стивенс (США, 26-14)

9. Даррен Элкинс (США, 23-5)

10. Даниэль Вайхель (Германия, 39-9)

...28. (0). Салман Жамалдаев (Россия, 14-1)

32. (0). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)

37. (+11). Забит Магомедшарипов (Россия, 13-1)

42. (0). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 27-7)

49. (NEW). Юсуф Раисов (Россия, 11-1)

53. (+31). Марат Балаев (Россия, 8-0)

55. (0). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

77. (-2). Мухамед Коков (Россия, 12-2)

86. (NEW). Магомед Юнусилау (Россия, 5-0)

94. (+3). Ислам Исаев (Россия, 6-2)

Легчайший вес

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)

2. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)

3. Доминик Круз (США, 22-2)

4. Джимми Ривера (США, 21-1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)

6. Аджамьян Стерлинг (США, 14-2)

7. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)

8. Джон Додсон (США, 19-8)

9. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 25-5)

10. Даррион Колдвелл (США, 10-1)

...35. (0). Петр Ян (Россия, 7-1)

36. (+3). Мовсар Евлоев (Россия, 8-0)

38. (+2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)

39. (+14). Магомед Магомедов (Россия, 14-2)

41. (+1). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)

44. (-1). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

45. (0). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)

47. (0). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

58. (+2). Михаил Малютин (Россия, 34-12)

62. (0). Рустам Керимов (Россия, 8-0)

70. (0). Олег Борисов (Россия, 19-2-1)

81. (-2). Махарбек Каргинов (Россия, 10-0)

85. (NEW). Гога Шаматава (Россия, 11-4)

96. (-2). Павел Витрук (Россия, 14-3)

100. (-5). Валерий Хажироков (3-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 26-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

3. Генри Седжудо (США, 11-2)

4. Рэй Борг (США, 11-2)

5. Серхио Петтис (США, 16-2)

6. Бен Нгуен (США, 16-6)

7. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-5)

8. (+1). Магомед Бибулатов (Россия, 14-0)

9. Брэндон Морено (Мексика, 14-4)

10. Тим Эллиотт (США, 14-8-1)

...14. (-1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)

26. (-1). Али Багаутинов (Россия, 15-6)

27. (0). Юнус Евлоев (Россия, 21-8)

43. (+8). Курбан Гаджиев (Россия, 13-1)

51. (+27). Расул Альбасханов (Россия, 7-2)

53. (+2). Тагир Уланбеков (Россия, 6-0)

56. (0). Вартан Асатрян (Россия, 13-7)

65. (+6). Мурад Зейнулабидов (Россия, 17-2)

71. (-18). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Макс Холлоуэй (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Тайрон Вудли (США)

5. Конор Макгрегор (Ирландия)

6. Майкл Биспинг (Великобритания)

7. Роберт Уиттакер (Австралия)

8. Даниэль Кормье (США)

9. Гегард Мусаси (Голландия/Армения)

10. Коди Гарбрандт (США)

11. Ти Джей Диллашоу (США)

12. Алистар Оверим (Голландия)

13. Жозе Алдо (Бразилия)

14. Джозеф Бенавидес (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

6. Дженнифер Майа (Бразилия)

7. Валентина Шевченко (Перу)

8. Ракель Пеннингтон (США)

9. Жермейн де Рандамье (Голландия)

10. Аяка Хамасаки (Япония)