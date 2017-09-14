Баклан – теперь символ стадиона «Зенита». Самоирония на уровне «бог»

От неудачной фразы к появлению талисмана: «Зенит» превратил неудачную шутку про бакланов в талисман стадиона.

На конференции про рекламу, пиар и маркетинг Baltic Weekend пиар-директор «Зенита» Жанна Дембо много рассказывала не только о развитии клуба и позитивном опыте, но и о проблемах, связанных с новым стадионом.

– Суть в том, что любые проблемы нужно обращать в свои преимущества, – сказала Дембо. И тут же конкретный пример. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который отвечал за строительство стадиона внезапно заявил, что раздвижную крышу арены клюют бакланы. Тренд сформировался за секунды, бакланы Крестовского острова стали мемом. На первый взгляд кажется, что «Зенит» ни при чем, но клуб решил задавать тренд, а не наблюдать. Сами слова о том, что на такой арене завелись бакланы, были проблемой – так считают в клубе. Но эту проблему «Зенит» лихо обернул в свою пользу и, более того, решил не забывать тему, как это происходит со многими трендами в интернете, а развивать.