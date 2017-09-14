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Баклан – теперь символ стадиона «Зенита». Самоирония на уровне «бог»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Баклан – теперь символ стадиона «Зенита». Самоирония на уровне «бог»
Фото: ФК «Зенит»

От неудачной фразы к появлению талисмана: «Зенит» превратил неудачную шутку про бакланов в талисман стадиона.

На конференции про рекламу, пиар и маркетинг Baltic Weekend пиар-директор «Зенита» Жанна Дембо много рассказывала не только о развитии клуба и позитивном опыте, но и о проблемах, связанных с новым стадионом.

– Суть в том, что любые проблемы нужно обращать в свои преимущества, – сказала Дембо.

И тут же конкретный пример. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который отвечал за строительство стадиона внезапно заявил, что раздвижную крышу арены клюют бакланы. Тренд сформировался за секунды, бакланы Крестовского острова стали мемом. На первый взгляд кажется, что «Зенит» ни при чем, но клуб решил задавать тренд, а не наблюдать.

Сами слова о том, что на такой арене завелись бакланы, были проблемой – так считают в клубе. Но эту проблему «Зенит» лихо обернул в свою пользу и, более того, решил не забывать тему, как это происходит со многими трендами в интернете, а развивать.

– Сейчас мы делаем указатели с бакланами, которые будут направлять, куда идти, чтобы не промахнуться мимо какой-то активности. И в качестве спойлера: в этом сезоне баклан будет символом стадиона, ростовой куклой, – открыла секрет Дембо.

Один из ключевых моментов: бакланы не появятся на стадионе «Зенита», как написали некоторые коллеги, не бывавшие на матчах с «Утрехтом» или «Ростовом». Бакланы, то есть эта самоирония, уже внутри. Она появилась буквально через три дня после слова Игоря Албина про птиц-вредителей: его интервью вышло 21 августа, уже 24-го на матче с «Утрехтом» в фойе стояла гордая фигура баклана, с которой многие фотографировались.

По хэштегу #бакланыкрестовского в соцсетях с двух домашних матчей «Зенита» в конце августа появилось несколько сотен фотографий.

Источник: instagram.com/maley_spb/
Источник: instagram.com/maley_spb/

– Из желающих сфотографироваться образовывались очереди! Все выкладывали кадры в инстаграм и были счастливы, – рассказала пиар-директор «Зенита». – Только ленивый не коснулся темы птиц, которые съедают крышу нового, феноменального стадиона. Мы поставили фотозону с бакланом, как только эта история приключилась.

Болельщики, кстати, моментально подхватили новую идею и кроме комментариев в духе «Самоирония – это круто» ее развивают: например, фантазируют, кто мог бы быть внутри плюшевого баклана. Лучшие варианты – автор мема Игорь Албин и худший игрок предыдущего матча «Зенита». Многие готовы уже сейчас покупать сувениры в виде баклана.

Как правильнее и логичнее называть баклана – символ или талисман стадиона – поймем позже. Кукла-баклан появится на арене в октябре. Так что можно успеть купить билет до очередного «солд аута», чтобы сфотографироваться с первым в России конкретным олицетворением целого стадиона.

Лучший ход «Зенита» в сезоне – не Манчини и не Кокорин. Вот чему надо завидовать

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