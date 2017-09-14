Александр Мальцев: Сейчас Россия не сыграла бы на равных в Суперсерии с Канадой

Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с легендой нашего хоккея Александром Мальцевым.





«А НА ЛЕВОМ БОКУ – ПРОФИЛЬ МАЛЬЦЕВА»

Вообще Александр Николаевич крайне редко дает интервью. Не любит он это дело. Поэтому слово Мальцева лично для меня – на вес золота.

Но тут повод поговорить выдался очень хороший. 45 лет исполнилось Суперсерии-1972. Легенды хоккея собрались в «Парке легенд». Мальцев фотографировался на фоне «Волги». На капоте – серп и молот с красной звездой, на двери водителя – сам Александр Мальцев, на двери пассажира – его лучший друг Валерий Харламов.

- Сколько лет машинке-то? – подходили зеваки.

- А знаете, не так много. Сделана в XXI веке по спецзаказу. А вот рисунки эксклюзивные, - отвечал Мальцев.

Кстати, рядом с музеем хоккея я встретил серый BMW, принадлежащий Сергею Наильевичу Гимаеву. На левом боку изображены Фил Эспозито и Валерий Харламов, аэрографика тоже в честь Суперсерии-1972. Когда Гимаев ехал по Москве, то все водители оборачивались, одобрительно моргали фарами.

«БЫЛИ ЗВЕЗДЫ В НАШЕ ВРЕМЯ»

- Вы же раньше говорили: «Не знаем, что пишем историю. Для нас в 1972 году был важнее чемпионат мира». Это так? - разговор с Мальцевым начался с заковыристого вопроса.

- А вот и не так! У нас давно была мечта о том, чтобы наконец-то сыграть со сборной профессионалов из Канады. И вот она сбылась, дождались! Схлестнулись две разные школы хоккея. Советская и североамериканская.

Прошло уже 45 лет. Ужас, как много! Ждем, когда стукнет 50. Может, повторим Суперсерию?

- Уровень мастерства в 1972 году был сногсшибательным. Смотрели матчи и поражались.

- Да о чем вы говорите! Были звезды в наше время. Мирового калибра. Никого сильнее в ту пору не было.

- Почему же сборная СССР проиграла в Москве три последних матча Суперсерии? Уже сколько лет прошло, а болельщики понять не могут.

- Вот видите, как бывает. Мы думали, что если уж с канадцами на маленьких площадках стандарта НХЛ справились, то приедем в Москву и на больших площадках с ними легко разберемся. Раскатаем их, и все! А получилось наоборот. Значит, не судьба.

- А если бы в составе у Советского Союза был Анатолий Фирсов, что-нибудь бы изменилось?

- Я думаю, что да. Фирсов с Виталием Давыдовым рано закончили играть. Ушли после Олимпиады-1972 в Саппоро. Могли бы и дальше выступать ребята! Но думаю, они сделали этот шаг в знак несогласия с тем, что сборную покинули такие тренеры-корифеи, как Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов.

«ПОТЕРЯЛИ МЫ СВОЕ»

- Ваших голов в Суперсерии не хватило, Александр Николаевич. Восемь матчей – 5 (0+5) очков. А вы ведь – лучший бомбардир за всю историю сборной.

- Ну что тут поделаешь? Значит, не судьба! Опять это повторю. Помните, как Мишка Евдокимов говорил?

- Вы согласны с тем, что российский хоккей все больше похож на канадский, а вот североамериканцы наоборот, взяли все лучшее из советской школы?

- Правильно! Все так и есть. Канадцы играют, как мы действовали в 1972-м. Скорость, техника, размашистые комбинации. А вот мы сейчас берем тот старый канадский стиль.

- Прямолинейный, бей-беги?

- Потеряли мы свое. Очень многое потеряли, эх.

- Если сейчас собрать всех лучших россиян и лучших канадцев, заново провести Суперсерию – получится ли она равной?

- Думаю, что нет. Даже сопоставлять не стоит.

- А кто из нынешних хоккеистов сборной России мог бы вписаться по характеру и духу в ту сборную под управлением Всеволода Боброва?

- Так я вам не скажу. Это ведь тренер должен решать, кого приглашать в состав. Выводы нужно делать на тренерском совете, а не среди игроков команды.

- Тогда спрошу иначе: вы могли бы сыграть в одном звене с Сашей Овечкиным?

- Между прочим, в свое время мы так и играли. Это было перед восхождением звезды Овечкина. Он еще был на подходе к московскому «Динамо». И в свободное время тренировался с нами в команде «Русское золото».

- Сразу было видно, что растет большой игрок?

- Я бы так не сказал, что сразу. Учиться Саше тогда было надо многому. Поэтому он с нами тренировался. И есть немного заслуги в том, что он попал в основу «Динамо», а потом в НХЛ. Я ему тогда помог.

«НЕТ В «ДИНАМО» ЗАВОДИЛЫ»

- Что вы скажете о нынешнем «Динамо»? После летних коллизий все ждали провала, однако команда сейчас стоит в зоне плей-офф. Не так уж низко…

- Но и не довольно высоко. Три поражения подряд – куда это годится? Вспомните – ЦСКА, «Магнитка», «Трактор». Значит, стабильности еще не хватает. Пока нет настоящего лидера, который повел бы команду за собой. Нужен настоящий заводила.

- Форвард Даниил Тарасов годится на эту роль?

- Повторю, что пока такого лидера нет. Точка.