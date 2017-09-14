Не сказочный футбол. Как «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» и «Копенгаген» сыграли вничью.

ФУТБОЛ ПО-ДАТСКИ

Что такое датский футбол? Это небольшая, но невероятно организованная и зажигательно поющая торсида «Копенгагена». Это красивый, современный стадион «Телиа Паркен», который находится практически в центре города. Это ненавязчивая проверка болельщиков перед входом на сектор – не то что в России, когда стюарды с пристрастием ищут файеры даже у журналистов. Наконец, это сеть баров прямо вокруг стадиона, где зрители могут поесть и выпить пива перед матчем.

Для гостевых болельщиков может существовать только одна проблема – довольно высокие цены на все. Дания – одна из самых процветающих и дорогих стран мира. За поездку на метро придется отдать почти 200 рублей, за обед, состоящий из второго блюда и напитка – от 1000 рублей. Ну а приобрести в фан-шопе «Копенгагена» шарф, подготовленный специально к матчу Лиги Европы с «Локомотивом», можно за 1400 рублей.

Кстати, нельзя сказать, что футбол в Копенгагене популярен. Знаете от чего больше всего фанатеют жители города? От велосипедов! Если вы зазеваетесь где-нибудь на дороге, то вас скорее собьет велосипедист, нежели машина. Велосипедных парковок в Копенгагене столько же, сколько платных парковок для машин в центре Москвы. Для этого вида трансфпорта выделяются довольно широкие полосы на всех дорогах, есть свои светофоры. В общем велосипедов на человека в Копенгагене точно больше, чем машин.

Данию обязательно нужно посетить, пусть такой футбольный выезд и обойдется недешево. И, конечно, помимо матча просто необходимо посмотреть старый город. Копенгаген – это великолепные набережные, красивейший исторический центр, велосипедные прогулки, вкуснейшая выпечка, сказки Ганса Христиана Андерсена, воплощённые в граффити. Правда о футболе тут мало что напоминает. Разве что небольшие интерактивные афиши в витринах. Город гарантированно понравится любому туристу. А вот просмотр игры вроде той, что показали «Копенгаген» и «Локомотив» - на любителя.

ЭДЕР ВНЕ СОСТАВА

По сравнению с матчем чемпионата России с «Ахматом» Юрий Семин сделал две перестановки в составе: в первых минут появились Тарасов и Рыбус, на скамейку отправились Антон Миранчук и Эдер.

Команда вернулась к тактике без нападающего. Как в старые добрые времена впереди по очереди появлялись Алексей Миранчук и Фарфан. В общем-то отсутствие Эдера логично. Матч с «Ахматом» для португальского чемпиона Европы стал просто катастрофой. За полтора тайма, что Эдер провел на поле, он получал мяч не больше четырех-пяти раз. Вероятно, проблема в несыгранности с одноклубниками. Да и было немного странно видеть Эдера в стартовом составе в первой же официальной игре после перерыва на сборные – ведь нападающий тренировался с «Локо» всего-то недели полторы.

Возможно и другое объяснение камбэка «Локомотива» к тактике без нападающего - Эдер пока что не убеждает главного тренера на тренировках. Очень не хочется, чтобы сбывались предсказания португальских коллег, которые утверждали, что нападающий не забьет и двух мячей за сезон.

Впрочем, и без форварда футбол «Локомотива» новыми красками не заиграл. Будто продолжение матча с «Ахматом». Ни одного опасного момента у ворот «Копенгагена» за первый тайм, медленное развитие атаки. Ошибки тройки центральных защитников. Датчане играли шустрее, веселее, даже забили гол, который судья потом отменил.

Что поменялось во втором тайме? Тактика «Копенгагена». Датчане стали слишком часто падать в штрафной соперника и при каждом случае выпрашивать нарушения и желтые карточки. «Локомотив» отвечал ленивым вводом мяча в игру. Чем сильнее свистели фанаты «Копенгагена», тем неспешнее Гилерме разыгрывал мяч.

На 70-й минуте красно-зеленые все-таки перешли на игру с нормальным форвардом – Эдер получил второй шанс показать себя.

«ЛОКО» СИЛЬНЕЙШИЙ ИЛИ НЕТ?

До матча игроки и тренерский штаб «Копенгагена» лестно отзывались о московской команде, называя ее сильнейшей в группе. Да буквально вручили «локо» статус фаворита в этом матче. На деле оказалось как всегда по-другому. После выхода Эдера на замену, то есть последние 20 минут матча «Локо» вообще перестал создавать хоть какое-то подобие опасных атак. Нулевая ничья при таком выступлении –результат хороший.

Но, судя по первому матчу, «Локомотиву» придется не так-то легко в группе с ноунеймами. Тем не менее, выходить из группы москвичи должны и без форварда, и без быстрого перехода в атаку. Просто потому, что состав «Локомотива» намного лучше, чем у соперников, и будет странно уступать менее классным командам. Особенно после хорошей кампании в Лиге Европы сезона 2015/2016.