Назаров ответил за слова! «Нефтехимик» одолел «Спартак» в битве за… комфорт

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров Фото: Photo.khl.ru

В упорной борьбе москвичи уступили нижнекамцам – 1:2. После этой победы команда Андрея Назарова вернулась в зону плей-офф.

На днях довелось услышать в телерепортаже с матча КХЛ новое выражение – «зона комфорта». Речь о том, что команда находится в зоне плей-офф в своей конференции. И пусть до начала Кубка Гагарина еще почти полгода, смысл свежей фразы понятен – пока команда входит в кубковую восьмерку, отделенную в турнирной таблице жирной чертой от обитателей «подвала», ее тренер может спать спокойно. А игроки – смело глядеть в лицо своим болельщикам.

ВСТРЕЧА НА ГРАНИЦЕ

Особенно, когда речь идет о таких середнячках, как «Спартак» и «Нефтехимик», которые в прошлом году в плей-офф не попали, но очень хотят там сыграть. И часто об этом заявляют.

Вот и главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров со свойственной ему прямотой отмахнулся от въедливых болельщиков после прошлого поражения от нижегородцев:

- Да какая статистика по разным периодам? Какое еще усиление из ВХЛ? Там игроки совсем другого уровня! Мывне зоны плей-офф – вот это важная статистика, вот куда надо смотреть. Большинство подкрутить…

Турнирная ситуация перед матчем как раз и позволяла и «Нефтехимику», и «Спартаку» в случае победы с боем перейти через «границу» и обрести желанный комфорт.

Москвичи были вправе на нее рассчитывать, неожиданно одолев в Казани «Ак Барс».

Причем, красно-белые добились победы на характере – в овертайме. И вперед выходили по ходу встречи, и отыгрывались. И в большинстве у них проблем не было. Сфолили «барсы» пару раз и были за это наказаны голом. А «Нефтехимику» при всем уважении до «старшего брата» из столицы Татарстана проще дойти пешком, чем дотянуться по бюджету и, соответственно, силе состава.

СПАРТАКОВСКИЙ МОЗЯКИН

Матч в Нижнекамске начался по тому же сценарию, что и предыдущий поединок «Спартака» в Казани – москвичи открыли счет уже в первом периоде. На этот раз отличился Мирнов, который получив изящный пас-скидочку от Никонцева и расстрелял вратаря хозяев с удобной позиции.

Сразу вспомнилось, как на пресс-конференции после Кубка мэра Москвы один из моих коллег очень жестко прошелся по Мирнову и Чистову. Мол, молодцы, что победный гол забили, но весь матч занимались на льду фигурным катанием.

С тех судьба «фигуристов» разошлась. Чистов был безуспешно выставлен на драфт-отказов, а затем отправился в фарм-клуб красно-белых – «Химик». И провел за воскресенцев три матча и, как говорят, здорово пашет на тренировках. Ну а Мирнов продолжил забивать за «Спартак» уже в регулярном чемпионате.

За Игоря мне даже хочется перед коллегой заступиться. Да, при задатках отменного голеодора, он так и не стал топ-игроком в нашей лиге. Всегда был немного мягковат. Но вот что касается броска… Тут он мне всегда напоминал более успешного Мозякина. И, наверное, не случайно их роднит еще и 10-й игровой номер. Ну а в недостатке агрессии долгое время упрекали и Сергея. Не хотим мы понимать, что ювелирам в хоккее не интересно работать «отбойным молотком». Хотя он порой и нужнее.

КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ НАЗА

Нижнекамцы сравняли счет в середине встречи. И тут аплодисментов заслуживает уже Назаров. Игру в большинстве наставник хозяев, как и обещал, подтянул. Да так, что «Нефтехимик» реализовал уже второе удалении гостей.

Отличилось ударное звено татарстанцев. Видно, что в формировании команды Назаров использует привычные лекала из своей работы с «Барысом». Ударную тройку он составил из легионеров – Рау, Секстона и Ганзла. Их же выпускает и на большинство. И это дает результат. Именно эти иностранцы – лучшие бомбардиры «Нефтехимика» на сегодняшний день. А если присовокупить к их голам еще и шайбы защитника Пигановича, которые выходят с ландснехтами на лед в стартовом составе, то на счету первой пятерки окажется девять голов. Из 19-ти, забитых нижнекамцами с начала сезона.

Надо сказать, что и комбинация у хозяев получилась очень быстрая. У обороны «Спартака», судя по всему, головы закружились. А тут еще и Пиганович сильно и точно бросил с ходу. Плюс за несколько секунд до этого шайба отскочила от штанги…

Эффектно наказание за фривольное поведение Кузнецова, который на глазах у судей облапал Якимоваза талию и был оштрафован за это на две минуты.

Ну а победную шайбу забросил еще один нижнекамский легионер – Нестрашил. «Спартак» с голом под перекладину не согласился было, поскольку аккурат перед ним во вратарской площади Свенссонарухнул форвард хозяев Авцин. Но судьи быстро разобрались, что причиной этого падения стал толчок в спину со стороны гостей и взятие ворот засчитали.



