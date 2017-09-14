«Пробил как на Евро – мяч не зашел». Игроки «Локо» - о ничьей с «Копенгагеном»

Стартовый состав "Локомотива" на матч с "Копенгагеном" Фото: Twitter.com

Игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов, Гилерме и Эдер о тактике на матч с «Копенгагеном», свисте с трибун и плохой реализации моментов.

ТАРАСОВ: ХОТЕЛИ СЫГРАТЬ НА КОНТРАТАКАХ

- Мы хотели сыграть на контратаках, немного не получилась игра впереди. Зато задачу у своих ворот выполнили – не пропустили голов. Жаль, не смогли создать на поле то, что планировали.

- Показалось, что в последние минут 15-20 «Локомотив» прибавлял, а у «Копенгагена» уже не было сил.

- Можно сказать, что во втором тайме мы лучше выглядели, было несколько полументов. Но игра впереди у нас не очень получилась.

- Какая задача была перед вторым таймом? Не пропустить или все-таки забить мяч?

- Мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, выбегали в контратаки.

- Как вам соперник?

- Сейчас нет слабых соперников. Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю. Все соперники умеют играть, со всеми будет тяжело. Если не покажем свой максимум, не будем на поле играть друг за друга, ничего не добьемся.

ГИЛЕРМЕ: СВИСТ С ТРИБУН? НЕ СЛУШАЮ ФАНАТОВ

В игре вратарь Гильерме Фото: Twitter.com

- Ничья — хороший результат?

- Да. Играли на выезде с серьезным соперником. Считаю, что матч получился равным, а одно очко с выезда — это неплохо.

- В концовке показалось, что вы начали тянуть время при вводе мяча. Маленькие хитрости?

- Конечно. Не то чтобы тянул время... Шла последняя пятиминутка, нужно было действовать спокойнее, терпеть.

- Но вас при этом освистывали. И чем дольше вы вводили мяч в игру, тем яростнее. Специально пытались раззадорить публику?

- Нет. Я так всегда играю. И не слушаю фанатов.

- Не припоминается, чтобы вам столько свистели...

- И я не помню. Может, когда играли со «Спартаком»?

- Показалось, что «Локомотив» начал подсаживаться физически еще в конце первого тайма.

- Я так не считаю. Все дело в том, что «Копенгаген» играл дома. В первом тайме использовал высокий прессинг, когда мы владели мячом. Может, к этому мы не были готовы, поэтому и показалось, что физически подсели. Вообще-то, сил у нас хватает. Понятно, график тяжелый, однако мы привыкли к нему и находимся в отличных кондициях.

- Но чисто футболом вы не довольны?

- Да, можно было играть чуть больше с мячом. Слишком мало владели им. Этим я недоволен. Однако результат, повторю, неплохой.

- Семин похвалил команду в раздевалке? Или «напихал»?

- Сказал: «Молодцы». Тренер понимает, что матч получился сложным, а итог для нас вышел нормальным.

ЭДЕР: СКОРО БУДУ ИГРАТЬ ОСТРЕЕ

- Довольны результатом?

- Ничья на выезде против серьезного соперника – это нормально.

– А Семин доволен?

– Да, хотя лучше было бы победить.

– Что вам сказал тренер, выпуская на поле?

– Попросил помочь команде, контролировать мяч.

– В защите тоже пришлось отрабатывать?

– Да, это был тяжелый матч. На нас давили. Конечно, нужно было всем вместе и обороняться, и атаковать.

– Каково ваше физическое состояние?

– Хорошее. В чемпионате отыграл 60 минут, сейчас еще 20. Чувствую себя лучше. В следующем матче буду действовать острее.

– В одном из моментов вы пробили точно как в финале Евро-2016.

– Да, вокруг было много людей, но я все равно ударил по воротам. Увы, на этот раз мяч не зашел.