После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)

Три гола за первый тайм – три очка: два мяча Кокорин забил сам, третий сделал для партнера.

Роберто Манчини внезапно перестроил в Македонии настолько многое, что стартовый состав перестал быть похожим на привычный. Кроме выхода нескольких неосновных героев, даже вроде бы работающие механизмы итальянский тренер решил сменить. Например, Игорь Смольников только что в Москве против «Динамо» шпарил на правом краю активнее всех, а теперь остался смотреть, как в этой зоне ведет себя Бранислав Иванович.

Видимо, гораздо важнее отсутствие голов в двух матчах подряд: Манчини оставил в основе и на своих местах тех, у кого в разгаре сезон-прорыв – Андрей Лунев, Далер Кузяев и Александр Кокорин – плюс капитана Кришито и центрального защитника Эмануэля Мамману, на этой позиции в «Зените» выбора нет. Особенно когда Ивановича нужно перекинуть на край.

Без Леандро Паредеса, который успел травмироваться за несколько дней между «Динамо» и «Вардаром», не сыграл и его постоянный партнер по центру Александр Ерохин – вместо них вышла другая пара новичков: Краневиттер и Нобоа.

Лучший ход «Зенита» в сезоне – не Манчини и не Кокорин. Вот чему надо завидовать

Хотя какая разница, что там происходит в середине, как и кто организовывает атаки, если Кокорин сейчас настолько огненный, что может реализовывать вообще все. Простая подача Нобоа с углового – гол головой в один угол.

Нехитрая закрутка на дальнюю штангу от Полоза – гол в другой.

Дубль за двадцать минут – это тот же темп, что у новичка «Милана» Андре Силвы, которого купили летом за 38 миллионов евро. У португальца в итоге получился хет-трик «Аустрии».

В обоих голевых зенитовских эпизодах к мячу тянулся и Артем Дзюба, но оба раза партнеры пасовали именно Кокорину – и большой центральный напарник Александра это видел, понимал. Однако все равно тянулся к мячу и оставлял с собой защитника.

Дзюба отлично поработал на Кокорина в начале первого тайма, а в концовке Александр красиво отблагодарил, поступил как настоящий лучший друг: когда можно было забивать самому и догонять Силву, он пяткой отдал Дзюбе на пустые ворота – чтобы Артем отличился впервые в сезоне.

«Зенит» разгромил настолько беспомощную команду, что от этой македонской победы останутся только три очка. Никаких выводов о реальном состоянии Нобоа: почти без сопротивления он пасовал здорово, но кто и когда еще даст столько свободы. О сочетаемости Мевли с Мамманой и другими защитниками: им просто негде было себя проявить, для обороны выезда в Скопье как будто не было.

Кроме Кокорина, точно в плюсе после «Вардара» Артем Дзюба – он на этот раз был строго центральным, особенно мало поводов куда-то смещаться стало с заменой Кокорина на чисто флангового Ригони. Роберто Манчини, видимо, на пути к возвращению Дзюбы из телевизора – очень быстро выход в основе Дриусси перестал быть очевидным, прямо сейчас Дзюба фаворит на следующий выход в старте.

А «Зенит» – естественно, фаворит группы. Вместе с «Реалом Сосьедадом». Испанцы шли параллельно с петербуржцами, забили «Русенборгу» три в первом, но во втором им не хватило гола в самом конце. Во втором туре дома, когда «Сосьедад» приедет в Петербург, должно быть поинтереснее. К тому же список желающих купить Кокорина, если он забьет и команде примеры, расширится еще мощнее.

Баклан – теперь символ стадиона «Зенита». Самоирония на уровне «бог»