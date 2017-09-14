После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)
Три гола за первый тайм – три очка: два мяча Кокорин
забил сам, третий сделал для партнера.
Роберто Манчини
внезапно перестроил в Македонии настолько многое, что стартовый состав перестал
быть похожим на привычный. Кроме выхода нескольких неосновных героев, даже
вроде бы работающие механизмы итальянский тренер решил сменить. Например, Игорь
Смольников только что в Москве против «Динамо» шпарил на правом краю активнее
всех, а теперь остался смотреть, как в этой зоне ведет себя Бранислав Иванович.
Видимо, гораздо
важнее отсутствие голов в двух матчах подряд: Манчини оставил в основе и на
своих местах тех, у кого в разгаре сезон-прорыв – Андрей Лунев, Далер Кузяев и
Александр Кокорин – плюс капитана Кришито и центрального защитника Эмануэля
Мамману, на этой позиции в «Зените» выбора нет. Особенно когда Ивановича нужно
перекинуть на край.
Без Леандро Паредеса, который успел травмироваться за несколько дней между «Динамо» и «Вардаром», не сыграл и его постоянный партнер по центру Александр Ерохин – вместо них вышла другая пара новичков: Краневиттер и Нобоа.
Лучший ход «Зенита» в сезоне – не Манчини и не Кокорин. Вот чему надо завидовать
Хотя какая разница, что там происходит в середине, как и кто организовывает атаки, если Кокорин сейчас настолько огненный, что может реализовывать вообще все. Простая подача Нобоа с углового – гол головой в один угол.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:1 6' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/VhEs1z9uvk— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Нехитрая закрутка на дальнюю штангу
от Полоза – гол в другой.
Дубль за двадцать минут – это тот же темп, что у новичка «Милана» Андре Силвы, которого купили летом за 38 миллионов евро. У португальца в итоге получился хет-трик «Аустрии».
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:1 21' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) pic.twitter.com/9EveSatIse— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
В обоих голевых
зенитовских эпизодах к мячу тянулся и Артем Дзюба, но оба раза партнеры
пасовали именно Кокорину – и большой центральный напарник Александра это видел,
понимал. Однако все равно тянулся к мячу и оставлял с собой защитника.
Дзюба отлично поработал на Кокорина в начале первого тайма, а в концовке Александр красиво отблагодарил, поступил как настоящий лучший друг: когда можно было забивать самому и догонять Силву, он пяткой отдал Дзюбе на пустые ворота – чтобы Артем отличился впервые в сезоне.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:3 39' Артём Дзюба pic.twitter.com/cZKYe1rLst— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
«Зенит» разгромил
настолько беспомощную команду, что от этой македонской победы останутся только
три очка. Никаких выводов о реальном состоянии Нобоа: почти без сопротивления
он пасовал здорово, но кто и когда еще даст столько свободы. О сочетаемости
Мевли с Мамманой и другими защитниками: им просто негде было себя проявить, для
обороны выезда в Скопье как будто не было.
Кроме Кокорина, точно
в плюсе после «Вардара» Артем Дзюба – он на этот раз был строго центральным,
особенно мало поводов куда-то смещаться стало с заменой Кокорина на чисто
флангового Ригони. Роберто Манчини, видимо, на пути к возвращению Дзюбы из
телевизора – очень быстро выход в основе Дриусси перестал быть очевидным, прямо
сейчас Дзюба фаворит на следующий выход в старте.
А «Зенит» – естественно, фаворит группы. Вместе с «Реалом Сосьедадом». Испанцы шли параллельно с петербуржцами, забили «Русенборгу» три в первом, но во втором им не хватило гола в самом конце. Во втором туре дома, когда «Сосьедад» приедет в Петербург, должно быть поинтереснее. К тому же список желающих купить Кокорина, если он забьет и команде примеры, расширится еще мощнее.
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция
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