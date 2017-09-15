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Словенцы доказали, что все возможно: «+20» против Испании!

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Словенцы доказали, что все возможно: «+20» против Испании!
Фото: FIBA

В первом полуфинале ЧЕ-2017 сборная Словении сенсационно разгромила действующих чемпионов континента испанцев - 92:72.

Словенцы вели в счете на протяжении всей игры - и не просто вели, а постоянно наращивали свое преимущество: в последнем периоде оно достигало отметки «+23»! Главный фаворит турнира и победитель трех из четырех последних ЧЕ был переигран по всем статьям.

Причем словенцы сделали это несмотря на то, что далеко не самую лучшую игру провел их лидер Горан Драгич. Испанцы с первых минут уделили особое внимание опеке защитника «Майами Хит» и в ней как раз преуспели. Но это с лихвой компенсировали другие баскетболисты сборной Словении. 18-летний защитник «Реала» Лука Дончич к 11 очкам добавил 12 (!) подборов, и до трипл-дабл ему не хватило всего двух голевых передач. Центровой Гаспер Видмар блестяще отборолся под щитами против обоих Газолей. Марк, младший из испанских братьев, совершенно провалил этот полуфинал (как и оба разыгрывающих - что Рикки Рубио, что новичок ЦСКА Серхио Родригес), а Поу Газоль, до большого перерыва набравший солидные 14 очков, во второй половине смог добавить к ним только два.

У словенцев же прекрасную игру выдал еще и натурализованный американский форвард Энтони Рэндольф, знакомый нашим болельщикам по выступлению в краснодарском «Локомотиве»-2015/16. В первой половине успех команде из экс-югославской республики принесли дальние броски: 10 попаданий из 15. В принципе, такой вариант развития событий нельзя было назвать чем-то фантастическим – тем более, что словенцы «настреляли» только на «+4». Зато за весь третий период они выполнили всего-то два трехочковых - и при этом умчались вперед еще на 12 очков!

Ключевыми факторами тут стали самоотдача, прекрасная защита и четкая организация игры сборной Словении. Во всех этих компонентах разница между соперниками оказалась просто огромной. Испанцы показали себя совершенно безвольной командой: когда в третьей четверти соперник начал стремительно уходить вперед, они практически сразу опустили руки и не предложили в ответ ничего кроме массы отчаянных дальних бросков.

Не встряхнул подопечных и тренер Серджо Скариоло. Более того: создалось впечатление, что он толком не пытался это сделать. В тайм-аутах итальянец как ни в чем ни бывало рассказывал игрокам про тактику и комбинации, а те сидели напротив с потухшими глазами и явно пропускали слова наставника мимо ушей.

Сборная Словении впервые стала призером чемпионата Европы. В воскресенье в 21.30 она разыграет золото в поединке с победителем другого полуфинала Сербия - Россия, который состоится в пятницу в это же время. Проигравшего ждет матч за бронзу с испанцами.

Матч

Испания - Словения - 72:92

Место и дата

14 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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