Россия – Сербия: ну что, парни, рванем в космос?

Сегодня в 21.30 по московскому времени в Стамбуле начнется полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии.

Это может показаться странным, но в 1/2 наши обычно играют лучше, чем в 1/4. Вот соотношение побед и поражений сборной России за все время ее существования на этих стадиях крупнейших турниров: четвертьфиналы - 7-8, включая 5-6 на ЧЕ, полуфиналы - 4-3 и 2-2 соответственно.

И на самом деле в этом совершенно ничего странного нет. Наоборот, все вполне логично.

Нервотрепка кончилась. А аппетит?

Одна четвертая - это жуткий стресс, рубикон, «все или ничего». Здесь проигравший автоматически становится неудачником.

Полуфинал - дело другое. Именно психологически. Попав в четверку лучших, команда гарантирует себе положительную оценку выступления на турнире (за исключением разве что американской Dream Team или, в европейском случае, сборной Испании) и получает полное право если не расслабиться, то уж точно раскрепоститься. Мы остаемся на этом чемпионате до последнего дня, мы очень близки к медалям, а значит мы - молодцы, и у нас все хорошо. Плюс неудача в ближайшем матче не означает прекращения борьбы, а оставляет возможность посражаться все-таки за бронзу.

Это как отпустившая после затяжных приступов зубная боль. Ты прислушиваешься к себе, и с каждой минутой становишься все радостнее, все смелее. Ур-р-ра, оно больше не болит! Грудь сама разворачивается колесом, на лице ширится довольная улыбка…

Что «финал»? Да погодите вы с вашим финалом! Игру против греков видели? Ну и как? Небось понравилось? Вот то-то. А с сербами - поборемся, будьте покойны. Мы любого соперника тут можем обыграть.

Но постепенно за обтекаемыми мыслями-фразами про «поборемся» начинает всплывать новое чувство. В финал-то - действительно хочется. Все сильнее и сильнее. Собственно, а почему нет? Терять-то уже нечего - в том смысле, что все равно «в шоколаде».

Это уже похоже не на больной зуб, а, скорее, на урчание в животе - при виде каких-нибудь омаров. Да, я съел тот жирный стейк пару часов назад, но я, извините, опять голодный. Вот это - можно попробовать? Не прикидывайтесь валенком: не то, а это! Видите, куда я пальцем показываю? Мне говорили, что очень вкусно. Сколько стоит?.. Х-м… Ничего, несите. Я заплачу. Просто чтоб слюной не захлебнуться.

…Что ж, стоит это «блюдо» и правда дорого, но оно, пардон за тавтологию, того стоит. Если четвертьфинал - это гонка на выживание, а полуфинал - этакий заезд «Формулы-1», то финал - настоящий полет в космос. Совершенно другая, заоблачная высота. Уж поверьте, я знаю, о чем толкую.

Урок от Мессины из далекого 1997-го

Из семи предыдущих российско-баскетбольных полуфиналов сегодня хотелось бы вспомнить два. Первый - самый неудачный: 20 лет назад в Барселоне наши, будучи фаворитами, спасовали («-2») перед сборной Италии, которой руководил молодой перспективный тренер Этторе Мессина - тот самый, что потом дважды приводил ЦСКА к титулу чемпиона Евролиги в «нулевые», и только что по всем статьям проиграл сербам в «скрестном» с нашим четвертьфинале ЧЕ-2017.

А в 1997-м все ждали финала Россия - Югославия. Но дождались только через год, на чемпионате мира, где нашим до золота не хватило совсем чуть-чуть. Хотя это другая история, к нынешней отношения не имеющая. Аналогия же вот в чем: предыгровой статус итальянцев Мессины 20 лет назад был примерно таким же, как сейчас у наших.

И как у наших же - в 2007-м, аккурат посередине между «древней» Барселоной и современным Стамбулом. Ровно десять лет назад, именно 15 сентября и именно в 21.30 по местному времени сборная России, которую, несмотря на успех в 1/4 с французами, еще воспринимали не шибко всерьез, вышла на мадридский паркет против звездных литовцев и… обыграла их два раза за один матч!

Кириленко и Блатт: Вместе, как 10 лет назад

Великолепное тактическое начало принесло россиянам «+19» уже в первой половине. Подопечные Дэвида Блатта блестяще комбинировали и забивали в основном из-под щита. Но это было только полдела. Игравший с травмой Ясикявичюс временно переквалифицировался в провокатора (а что оставалось - в финал-то всем хочется?) и почти довел дело до массовой драки, а потом снайпер Шишкаускас организовал-таки погоню, и литовцы выровняли игру. После чего… лучший матч в карьере выдал Андрей Кириленко. 29 очков, 8 подборов, 3 блок-шота и 3 перехвата. Он просто взял и один еще раз обыграл сборную Литвы - причем на обеих половинах площадки. Накрывал – и тут же забивал, перехватывал - и шел бросать штрафные. Это была фантастика…

Сейчас президент РФБ Кириленко и тренер турецкой «Дарюшафаки» Блатт сидят бок о бок в первом ряду зала «Синан Эрдем» на матчах сборной России-2017. А я, совершенно случайно надев в воскресенье, перед игрой 1/8 финала с хорватами, футболку с надписями в честь юбилея нашей победы на ЧЕ-2007, теперь из суеверия так в ней и хожу. Как тут снимешь, если маечка так «работает»?

Хотя в воскресенье все-таки подумываю сменить ее на строгий костюм. Не простой, а «счастливый» - тот самый, что был на мне десять лет назад, в фантастический золотой вечер в Мадриде. Вон он, костюмчик, висит себе в шкафу. Дожидается нового повода спрыгнуть с вешалки. Нового российского финала…

Ну что, ребята, хотите в космос?