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Григорий Дрозд: Головкин – Альварес – это шикарный поединок

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Геннадий Головкин
Геннадий ГоловкинФото: Gettyimages.ru

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что Геннадий Головкин подходит к поединку с Саулем «Канело» Альваресом в великолепной форме.

Напомним, что бой состоится в Лас-Вегасе 16 сентября.

– Вам не кажется, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса немного запоздал?
– Нет, а в чем сомнения?

– Возраст не догоняет Головкина?
– В поединке с Дэнни Джейкобсом он был в великолепной форме. Головкин будет готов на тысячу процентов. Сейчас самое-самое время для этого поединка. В будущем он бы терял привлекательность. Этот момент для боя идеален. И Геннадий в отличной форме.

А Джейкобс не с улицы пришел. Всякое бывает. Головкин его победил и победил честно.

«Канело» – хороший мотиватор для Гены. Сауль идет вперед, а Гена любит с такими боксерами драться. Будет шикарный поединок. Мне кажется, Головкин будет лучше. И пусть даже победа вновь будет очкам.

– А судейские симпатии не беспокоят?
– Меня они не волнуют. Если я увижу, что Головкин выиграл бой, для меня вопрос будет решен. А что увидят судьи… Думаю, что у Гены серьезная команда. Они правильно выберут квалифицированных судей. Надеюсь на их объективность.

– Как оцените последний бой Альвареса? В поединке с Хулио Сесаром Чавесом бокс вообще был?
– Односторонний бой. Мне кажется, что на Чавеса-младшего как давила слава его папы, так и осталась до сих пор. Все ожидали, что он приблизиться к своему отцу. Этого не произошло. Все бои Чавес-младший провел на одном уровне. Он не смог вырасти. У него не оказалась таланта и мышления, которые были у его отца. Он остался добротным средним боксером.

– Увидели ли вы у Альвареса слабости, которые Головкин может использовать?
– Слабости «Канело» показал Мэйвезер.

– В такой манере Головкин провести бой не сможет.
– Да. У него другая манера. Альварес – заряжен на удар и порой он однообразен. Гене нужно быть собой. Удар у Альвареса сильный, но у Гены, на мой взгляд, удар еще сильнее, и он искуснее. «Канело» здорово бьет в корпус, любит наносить удары, когда соперник прижат к канатам. Это стихия Альвареса. Гене нужно его разворачивать, опережать и бить через руки. Тогда у Сауля возникнут проблемы. Арсенал у Головкина богаче. И на случай, если начнется рубка, подбородок у Геннадия крепче.

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