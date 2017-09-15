«Ситуация – отстой! Но мы проиграли…» Жесткое заявление Овечкина по Олимпиаде

Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по Олимпиаде, которое распространил его клуб «Вашингтон».

«Я хотел бы сделать заявление, чтобы мои слова были четко понятны, и никто бы не смог их исказить. Олимпиада – в моей крови, и все знают, как я люблю свою страну. С тех пор как я был ребенком до тех пор, пока начал играть в НХЛ, все лучшие энхаэловцы выступали на Олимпиаде. За всю карьеру у меня никогда не было выбора между моей командой и моей страной. Я люблю «Вашингтон» и своих одноклубников также сильно, как люблю свою страну. И я знаю, что игроки из других команд испытывают такие же чувства. Мы не должны быть в ситуации, когда нужно делать такой выбор.



Моя мама – двукратная олимпийская чемпионка. И когда я начинал играть в хоккей, то мечтал, что если у меня будет шанс выступать за свою страну, я буду каждый раз им пользоваться. Прилечу по первому зову. Потом я начал выступать за молодежную сборную России. Потом дошел до взрослой национальной команды. Принимал участие в церемонии закрытия Олимпиады в Ванкувере, где передавали эстафету Сочи. Был послом домашней Олимпиады в 2014 году. Прилетал в Грецию, чтобы стать первым россиянином, кто зажжет олимпийский факел и понесет огонь в эстафете в Сочи. Я выступал на Кубке мира. Я горжусь тем, что побеждал на молодежном и взрослом чемпионатах мира, но не выиграл самое главное – золотую медаль Олимпиады.

На этой неделе я увидел новости, которые меня сильно разочаровали. МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и других энхаэловцев в ситуацию, в которой лучшие игроки мира просто не имеют шанса выступить на Олимпиаде. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, кто хотел бы сыграть и завоевать золото для своей страны. Теперь наши страны не могут просить нас о том, чтобы выступить на Олимпиаде. Я, мои одноклубники и все игроки, кто хотели бы там выступить, потерпели поражение. Также проиграли болельщики, которые не увидят в деле лучших хоккеистов мира. Игроки НХЛ хотели бы выступить на Олимпиаде. И это отстой, что мы не можем там сыграть!

Я всегда заявлял еще с прошлой Олимпиады, когда мне задавали такой вопрос, что никто не говорил мне, будто я не смогу выступить на Играх, если меня пригласят в сборную России. Теперь же ИИХФ и НХЛ заявили, что моя страна не может приглашать никого из НХЛ, и тут больше не о чем разговаривать. В прошлом сезоне я обсуждал тему с хозяином клуба Тэдом Леонсисом, он меня поддержал в этом стремлении и разрешил поехать на Олимпиаду. Я и моя семья благодарим его за поддержку.

Нет ничего сравнимого с Олимпиадой. Выиграть олимпийское золото остается моей мечтой. Я надеюсь, что ситуация изменится, и мы сможем выступить на Олимпиаде в 2022 году. Что важно помнить – у всех детей есть мечты.

Теперь я сосредоточен на другой своей детской мечте – завоевать Кубок Стэнли. Я с радостью приезжаю в тренировочный лагерь «Вашингтона», и время разговоров прошло. Пришла пора работы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь одноклубникам побеждать, как я и делал каждый год с тех пор, как приехал в НХЛ».