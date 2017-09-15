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Евгений Зимин: В стартовом матче Суперсерии все изменил второй гол канадцев

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Зимин: В стартовом матче Суперсерии все изменил второй гол канадцев

Герой Суперсерии-72, автор первого гола сборной СССР в ворота канадцев Евгений Зимин развеял один из мифов об этом культовом противостоянии.

Болельщики с солидным стажем, а также поклонники хоккея, изучающие его историю, конечно, помнят, как все это было 45 лет назад.

С какими опасениями ехала наша сборная в гости к канадским профи. Какие были прогнозы на первый матч: «Только бы не разгром!». Как худшие варианты начали сбываться уже на первых минутах поединка, когда хозяева уверенно повели 2:0.

А потом был ответный гол Евгения Зимина. Первый в нашей команде. И многие с тех пор считают, что именно эта шайба и стала переломным моментом в матче. Дескать, наши поверили в себя, и…

Но на самом деле все было, оказывается совсем не так!

А как? Об этом мне рассказал сам Евгений Владимирович на 45-летнем юбилее Суперсерии.

– Игра складывалась для нас не слишком удачно, – вспоминает Зимин. – Канадцы начали первый период очень хорошо! С настроем, с агрессией… И вот 2:0 в их пользу. Но как раз после второй шайбы канадцев в наши ворота мы расслабились! Словно сбросили с себя весь груз ответственности.

 То есть оторопи или каких-то панических настроений в этот момент не было?
– Абсолютно! Все получилось наоборот. Именно тогда мы и начали играть в свой привычный советский хоккей. И мой гол стал просто следствием вот этих перемен в нашей игре. Там Саша Якушев сделал мне классную передачу, великолепную просто. Грех было такую шайбу не забить. Вот я и забил.

 А ведь многие болельщики считают, что как раз после этого вашего гола все на площадке и изменилось. Что это после него наши заиграли уверенно.
– Нет-нет. Все изменил гол канадцев – второй в наши ворота. Я это давно понял. А многие до сих пор не понимают. Так и думают, вот Зимин забросил важную шайбу, а уже потом… Но все не так. Мы уже и до этой моей шайбы там столько моментов создали – навалом!

 А как Бобров себя вел после 0:2?
– Даже не дрогнул! Всеволод Михайлович вообще был непробиваем. Всегда спокоен. Борис Кулагин что-то нам говорил… Да и то, тоже не на повышенных тонах. И потом я же говорю – после второй пропущенной шайбы у нас все стало получаться. И не только у нашего звена, где я с Шадриным и Якушевым играл. Но и у тройки Петрова, и у Мальцева с Харламовым. У всех! Это же видно прекрасно. Поначалу элементарную передачу вдруг отдаешь черте куда или вообще чужому. А тут все пошло строго в клюшечку, на скорости. Чистый выход из зоны, прохождение средней. И, конечно, создание голевых моментов. Все, как мы привыкли дома играть. Вот только забить не сразу смогли.

 Канадцы действительно оказались не готовы к вашей быстрой игре в пас?
– Совсем не готовы. И потом, мне кажется, что они после своего второго гола сбились с настроя. Подумали, что уже все, что будет легко.

 Вам страшно было лететь в Канаду? Ведь спортивные чиновники в то время здорово опасались крупного поражения. И боялись, что придется за него отвечать!
– А мы как раз ничего не боялись. И летели просто… сыграть.

 Неужели не трясло?
– Вот я лично как про себя думал. Куда лечу? В Канаду. С кем играть? С лучшими хоккеистами мира. Ведь они тогда действительно лучшими считались! Ну и проиграем. Что нас за это расстреляют что ли? Да ничего страшного. Ну будет поражение от очень сильного соперника. А вот если зацепим матч, будет совсем здорово! Так все и получилось.

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