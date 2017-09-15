«Увы, но Саша сдался. Это белый флаг». Пять выводов по заявлению Овечкина

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает олимпийское заявление Александра Овечкина, с которым он выступил сегодня утром.

Полный текст заявления Александра Овечкина – по ссылке.

Капитан «Вашингтона» сделал очень сильное заявление. И пожалуй, это был единственно возможный умный выход из тупика. Возникает желание прокомментировать эту историю.

1. Выход есть всегда

Александр Овечкин преподносит ситуацию так, что у него не было выбора.

«На этой неделе я увидел новости, которые меня сильно разочаровали. МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и других энхаэловцев в ситуацию, в которой лучшие игроки мира просто не имеют шанса выступить на Олимпиаде. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, кто хотел бы сыграть и завоевать золото для своей страны».

Это не совсем правда. Шанс есть всегда. Посмотрите на Павла Дацюка – он разорвал контракт с «Детройтом» и уехал в Россию. Посмотрите на Илью Ковальчука – он разорвал контракт в НХЛ еще раньше и уехал в Россию. И отказался от возвращения за океан, когда узнал в июле, что НХЛ не едет на Олимпиаду. Он остался еще на один год в СКА. Это было решение Ковальчука. Он тоже любит свою страну и хочет за нее играть.

Овечкин мог бы разорвать контракт с «Вашингтоном» ради Олимпиады, приехал бы в КХЛ, где даже выиграл бы в деньгах. Такой шанс у него был. Но как правильно сказал Вячеслав Фетисов, это бы выглядело бы «идиотизмом» - ради двух недель в Корее ставить под удар как минимум один год карьеры в НХЛ.

Поэтому Овечкин на это не пошел.

2. Он не хочет воевать

Овечкин не хочет воевать с НХЛ. Он – не Че Гевара, не бунтарь, не сокрушитель основ.

Он просто попытался создать давление на НХЛ. Не получилось.

Ну, извините.

Овечкин – законопослушный гражданин и спортсмен. Свое заявление распространил через официальную пресс-службу «Вашингтона», оно опубликовано на официальном сайте НХЛ.

Если прежние слова Ови и можно было бы воспринимать как косвенные наезды на лучшую лигу мира («Я уеду на Олимпиаду в любом случае, и никто меня не остановит«), то теперь Александр выбросил белый флаг и фактически подписал мировую с НХЛ.

Увы, он сдался. Хотя и войны-то никакой толком не было.

3. Он – патриот

Овечкин подчеркнул это в заявлении несколько раз.

«Олимпиада – в моей крови, и все знают, как я люблю свою страну«.

Вы можете называть это имиджем патриота или говорить, что Овечкин – патриот до мозга костей.

Тут уже неважно. Но вы назовите такого патриота, который откажется от того, что у него есть в Америке, чтобы бросить все и поехать через полмира биться за Россию?

Они же патриоты, а не идиоты.

Патриоты в тех ситуациях, когда можно быть патриотами.

4. Это не позерство

Овечкин не лукавит в этих словах: «Моя мама – двукратная олимпийская чемпионка… Я принимал участие в церемонии закрытия Олимпиады в Ванкувере, где передавали эстафету Сочи. Был послом домашней Олимпиады в 2014 году. Прилетал в Грецию, чтобы стать первым россиянином, кто зажжет олимпийский факел и понесет огонь в эстафете в Сочи. Я выступал на Кубке мира. Я горжусь тем, что побеждал на молодежном и взрослом чемпионатах мира, но не выиграл самое главное – золотую медаль Олимпиады«.

Саша – реальный фанат олимпийского движения. Может быть, однажды он возглавит ОКР, войдет в комиссию спортсменов МОК – уже после завершения карьеры.

Мама Татьяна Николаевна выиграла два золота Олимпиады, и Овечкин вырос на этих идеалах. Он упустил предпоследний шанс. Остался последний – Пекин-2022. А это всегда неудобно, когда ты приперт к стенке, и у тебя в кольте только один патрон.

5. Он вышел из истории

Овечкин закрыл тему. «Теперь я сосредоточен на другой своей детской мечте – завоевать Кубок Стэнли. Я с радостью приезжаю в тренировочный лагерь «Вашингтона», и время разговоров прошло. Пришла пора работы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь одноклубникам побеждать, как я и делал каждый год с тех пор, как приехал в НХЛ».

Время разговоров прошло. Давайте уже проедем, забудем, начнем с белого листа.

Овечкин переключился на режим «Вашингтон» – Кубок Стэнли«. Так и должно быть в это время года.

Возвращаясь назад, что Александр сделал неправильного? Пожалуй, не стоило быть таким категоричным.

Его слова «Я приеду на Олимпиаду в любом случае« походили на обещание Валерия Газзаева сбрить усы. На слова Василия Уткина о том, что он побреется наголо, если сборная России не выйдет в 1/8 финала чемпионата мира-2014.

Такие же громкие фразы, после которых приходилось под внимательные взоры публики сдавать назад. Вы же заметили, что Малкин, Бобровский, Тарасенко, Кузнецов и другие тоже говорили о том, что хотели бы поехать на Олимпиаду, но не махали шашками на горячем коне.

Ну вот Саша – такой. Давайте не ловить человека на слове. Он такой, какой есть.

А вообще важны не слова, а дела. Ждем олимпийское золото в 2022 году.