Покажите игру «Локо» Каррере! В чем была прекрасна команда Семина

В первом матче Лиги Европы «Локо» не смог победить «Копенгаген», но показал готовность играть на результат и добиваться его. И это не может не радовать.

МОУРИНЬЮ БЫ ОЦЕНИЛ

Много ли моментов создал «Копенгаген»? В обороне «Локо» играл надежно. По данным WhoScored, за игру датчане нанесли всего десять ударов, в створ пришлись два. Три удара были нанесены уже в компенсированное время, когда пошел навал. По воротам остальных российских клубов били чаще. «Спартак» и ЦСКА получили больше двух десятков ударов - 26 и 24 соответственно, «Зенит» - 13.

«Локо сыграл прагматично. Но прагматизм не живет без организации игры в обороне. «Железнодорожники» ее Европе явили. Схема 5-4-1 при обороне оказалась очень эффективна против команды, любящей использовать фланги. Если датчане забирались на одну из бровок, то их тут же встречали латераль, фланговый полузащитник и один из двух опорников. Все время у «Локо» была компактность. Из такого капкана очень тяжело выбраться.

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

Футболисты «Локо» показали обученность - если игроки «Копенгагена» двигали мяч в опорную зону, то фланговые исполнители грамотно сужали линию оборону, закрывая для датчан калитку в центре. Делали это все, кто здесь играл. В том числе вышедший на замену Антон Миранчук. Он заменил брата. На другом фланге оборонялся Фернандеш. Слаженно действовали и опорники - вдвоем из центра поля они не поднимались и зону не оставляли пустой. Выходит, свое дело подопечные Юрия Семина знают. «Спартаку» в матче с «Марибором» этого очень не хватало. Когда на финишном отрезке первого тайма красно-белые использовали схему 5-4-1, в опорной зоне гулял сквозняк.

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

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За матч футболисты «Локо» вступали в отбор 25 раз, чаще всего во фланговых зонах - 13, на втором месте полуфланги - 12. Сорвать атаки красно-зеленым удалось в 21 случае. Лидером стал Тарасов - пять сорванных атак соперника, чуть отстали Денисов и Игнатьев - по три. Интересно, что Тарасов две атаки сорвал на фланге, три - на полуфланге. Денисов трижды был успешен на полуфланге.

Отборы «Локомотива». Скриншот: WhoScored.

Любителям веселого футбола такая игра могла наскучить. Но в ней нет абсолютно ничего постыдного. К примеру, Жозе Моуринью точно согласится. Португалец в этом деле собаку съел - выиграл ни один еврокубок, организовав игру сзади. Показателен последний финал Лиги Европы, в котором «МЮ» победил «Аякс» - 2:0. Манкунианцы, никого не стесняясь, сыграли строго от обороны. Их владение мячом составило всего 31%! Кстати, «Локо» в матче с «Копенгагеном» владел мячом 36% времени. Но так играть абсолютно не страшно, когда знаешь каждый свой шаг. «МЮ» знал. В частности, Моуринью с помощью тройки Феллайни - Погба - Эррера организовал персонально-зонную оборону в центре поля, не дав развернуться диспетчерскому офису «Аякса».

В предыдущем розыгрыше Лиги Европы «МЮ» сыграл 15 матчей, восемь из которых провел на ноль. Отличной пример, как важно играть надежно у своих ворот в младшем брате Лиги чемпионов.

«ЛЕСТЕР» И «ПОРТУ» ТОЖЕ НЕ СМОГЛИ

«Локо» не смог забить. И вообще в атаке не показал ничего выдающегося, нанеся за матч семь ударов. Этому можно расстраиваться. Но лучше вспомнить, что «Копенгаген» Столе Сольбаккена по части организации игры в обороне мало кому уступит. В прошлом сезоне датчане пропустили всего лишь два гола в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов! На арене «Паркен» не смогли отличиться ни «Лестер», ни «Порту», ни «Брюгге»!

В момент потери мяча «Копенгаген» тут же вступал в отбор. Если под пас в недодачу открывался центральный нападающий «Локо» Фарфан, то к нему тут же приклеивался один из защитников. Плотность между атакующим и оборонительным футболистами была сродни той, что случается в автобусах в час-пик. Сорвав первую волну атаки «Локо», «Копенгаген» откатывался к своим воротам. А по взлому насыщенной обороны соперника красно-зеленые большими мастерами пока не являются. «Тосно» может подтвердить.

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

«Локо» выдал рабочий матч и заработал очко благодаря своей сильной стороне. Это абсолютно нормальный старт команды в еврокубке. Именно так его оценил и Юрий Семин: «Первый матч всегда сложный. Тем более он проходил на выезде. Тем более что все букмекеры ставили на «Копенгаген», считали его фаворитом. Получилась напряженная игра. Очко для нас сегодня – нормальный результат».