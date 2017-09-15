Рекорд «Зенита»: так крупно в гостях в группе российские клубы еще не выигрывали

Разгромив в Македонии «Вардар» со счетом 5:0, «Зенит» добился самой крупной выездной победы среди всех наших команд в еврокубках.

Только этим достижением команда Роберто Манчини не ограничилась. «Зенит» возглавил список российских клубов по суммарному количеству крупных побед в еврокубках (Кубок Интертото не в счет – кто не в курсе, был такой летний недотурнир, проводившийся в 1995-2008 годах, победители которого получали право выступить в Кубке УЕФА): питерский клуб опередил «Спартак» – 16 разгромов против 15. А заодно догнал красно-белых по числу крупных побед на выезде (по 5). «Зениту», к слову, принадлежит еще пара российских рекордов, но об этом чуть ниже.

Всего же в активе наших команд теперь 81 разгромная победа в еврокубках. Их добивались 14 российских клубов, но главным образом это заслуга шести из них. Кроме упомянутых двух лидеров это ЦСКА (11), «Краснодар» (10), «Локомотив» (9) и «Рубин» (8). Остальные выигрывали с крупным счетом не более двух раз: дважды – «Анжи», «Динамо», «Ростов» и «Торпедо», по одному разу – «Алания», «Кубань», «Ротор» и «Текстильщик».

А вот по количеству разгромов на групповых этапах Лиги чемпионов (что еще может быть ценнее – в плей-офф-то таких пока не было) «Спартаку» равных нет. В основном турнире главного еврокубка красно-белые выиграли крупно 5 раз (из наших 8). Две такие победы были у «Локомотива», одна – у ЦСКА.

Впрочем, рассказывать о каждом разгроме не имеет смысла. «Советский спорт» отмечает 15 самых значимых из них.

№1

16.09.1992. Кубок УЕФА. 1/32 финала

«Динамо» – «Русенборг» – 5:1

Самая первая российская крупная победа. Динамовцы под руководством Валерия Газзаева разбили «Русенборг», с которым спустя всего три года «Спартак» попадет в одну группу Лиги чемпионов. Все 5 мячей хозяева забили в течение 34 минут – в конце первого-первой половине второго таймов. Лишь в концовке, когда «Динамо» осталось вдесятером, норвежский клуб смог забить гол престижа.

№2

29.09.1992. Кубок кубков. 1/16 финала

«Авенир» – «Спартак» – 1:5

Не прошло и двух недель, как красно-белые первыми разгромили соперника на его поле. Скромный клуб из Люксембурга преподнес сенсацию, добившись в Москве нулевой ничьей. Но в ответной встрече спартаковцы уже в первые 8 минут забили два мяча.

№3

15.09.1993. Лига чемпионов. 1/16 финала

«Сконто» – «Спартак» – 0:5

«Спартак» стал первым нашим клубом, выигравшим с разностью «+5». И первым, кто сделал это в Лиге чемпионов. Особенностью того разгрома над командой своего будущего главного тренера Александра Старкова стал хет-трик Сергея Родионова, который прославленный спартаковский форвард оформил еще в первом тайме.

№4

13.09.1994. Кубок УЕФА. 1/32 финала

«Текстильщик» – «Бекешчаба» – 6:1

Клуб из Камышина, который выступал в еврокубках лишь один сезон и проводил домашние матчи на столичном стадионе «Динамо», стал первой российской командой, забившей в еврокубках 6 голов за игру. Причем «Текстильщик» пропустил первым, а незадолго до финального свистка о таким достижении не было и речи. Пока камышинцы не забили два последних гола на 89-й и 90-й минутах.

№5

01.11.1995. Лига чемпионов. Групповой этап

«Спартак» – «Русенборг» – 4:1

Первый разгром, который наш клуб учинил в группе Лиги чемпионов. Не прошло и 20 минут, как спартаковцы вели 3:0. Свой гол «Рубенборг» забил только на 90-й минуте. Что удивительно, как и тремя годами ранее с «Динамо» отличился Карл-Петер Лекен.

№6

26.08.1998. Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд

«Спартак» – «Литекс» – 6:2

Впервые наш клуб одержал крупную победу в матче еврокубка, в котором было забито 8 голов. Всего таких встреч на счету российских команд три (о двух остальных – ниже). А самый результативный поединок провела «Алания», но она, наоборот, крупно проиграла – в квалификационном раунде Лиги чемпионов-1996/97 шотландскому «Рейнджерс» на своем поле (2:7).

№7

12.08.1999. Кубок УЕФА. Квалификационный раунд

БАТЭ – «Локомотив» – 1:7

Самая крупная гостевая победа российского клуба в еврокубках. Но, в отличие от «Зенита», «Локомотив» добился ее в квалификационном раунде. Хет-триком отметился Заза Джанашия. А тот БАТЭ мало чем напоминал команду, которая 5 раз за последние 10 лет выступала на групповом этапе Лиги чемпионов.

№8

22.11.2000. Лига чемпионов. 2-й групповой этап

«Спартак» – «Арсенал» – 4:1

Первая крупная победа, одержанная над грандом европейского футбола. Она оказалась волевой (лондонцы забили уже на второй минуте), стала единственной, добытой нашей командой на втором групповом этапе, и была одержана в десятиградусный мороз на забитых под завязку «Лужниках» (на игре присутствовали 83 500 зрителей). А обслуживал матч ставший позже легендарным итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

№9

29.08.2002. Кубок УЕФА. Квалификационный раунд

«Зенит» – «Энкамп» – 8:0

«Зениту» принадлежит и самая крупная победа наших клубов в еврокубках – над скромным соперником из Андорры. Причем игру питерцы провели полурезервным составом. Что неудивительно: в первом матче в гостях была добыта победа со счетом 5:0. В итоге «Зенит» установил и еще один российский рекорд – «+13» по сумме двух матчей. Хет-трик на свой счет записал сербский форвард Предраг Ранджелович.

№10

05.05.2005. Кубок УЕФА. 1/2 финала

ЦСКА – «Парма» – 3:0

Впервые наш клуб добился крупной победы в полуфинале еврокубка! Хотя ранее до этой стадии добирались и «Спартак», и «Локомотив» (дважды). За ЦСКА дублем отметился Даниэл Карвалью – первым из трех в составе армейского клуба.

№11

01.05.2008. Кубок УЕФА. 1/2 финала

«Зенит» – «Бавария» – 4:0

Достижение армейцев продержалось всего три года: «Зенит» взял верх в 1/2 финала с перевесом в 4 мяча. Причем разгромов столь титулованных соперников у российских команд больше не было. Напомним, что «Бавария» выходила в финал Кубка и Лиги чемпионов 10 раз и в 5 случаях становилась лучшим клубом Европы. Больше титулов только у «Реала» (12 из 15 финалов) и «Милана» (7 из 11).

№12

02.12.2010. Лига Европы. Групповой этап

ЦСКА – «Лозанна» – 5:1

Армейцы оформили супердостижение: в течение одного розыгрыша Лиги Европы они добились 5 (!) разгромных побед. Причем 4 из них были одержаны в 6 матчах группового этапа. А гол престижа швейцарский клуб забил только на 92-й минуте. В этой игре последний из четырех дублей за ЦСКА сделал Томаш Нецид.

№13

18.10.2011. Лига чемпионов. Групповой этап

ЦСКА – «Трабзонспор» – 3:0

Единственная для ЦСКА и последняя из 8 крупных побед наших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. И тут тоже не обошлось без дубля – его на свой счет записал Сейду Думбья. Примечательно, что этого успеха армейцы добились без травмированного Игоря Акинфеева – его в воротах заменил Владимир Габулов. Еще один любопытный факт: все 90 минут на поле провел 19-летний Семен Федотов. Этот защитник сыграл за основной состав армейцев всего 5 матчей: два – в премьер-лиге, по одному – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в Кубке России. Нынче Федотов выступает за эстонский «Калев» из Силламяэ.

№14

28.08.2014. Лига Европы. 4-й квалификационный раунд

«Краснодар» – «Реал Сосьедад» – 3:0

Удивительное достижение установил «Краснодар»: в своей дебютный сезон в еврокубках он за три квалификационных раунда одержал 5 (!) крупных побед. Чтобы стать участником группового этапа, краснодарцам необходимо было выиграть как минимум в два мяча (в Испании они уступили 0:1). Лишь на 71-й минуте Жоаозиньо открыл счет с пенальти. А разгрома хозяева добились в самой концовке: на 88-й минуте отличился Маурисио Перейра, на 90-й – Ари.

№15

14.09.2017. Лига Европы. Групповой этап

«Вардар» – «Зенит» – 0:5

Очередной рекорд «Зенита» в еврокубках. Феноменальный Александр Кокорин, оформив дубль, забил в течение двух месяцев 11 (!) мячей за питерский клуб. И по количеству голов в еврокубках сравнялся с Артемом Дзюбой, которому сам же и отдал результативный пас (по 15). Это была первая крупная победа российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков. Дай бог – не последняя.