Рекорд «Зенита»: так крупно в гостях в группе российские клубы еще не выигрывали
Разгромив в Македонии «Вардар» со счетом 5:0, «Зенит» добился самой крупной выездной победы среди всех наших команд в еврокубках.
Только
этим достижением команда Роберто Манчини не ограничилась. «Зенит» возглавил
список российских клубов по суммарному количеству крупных побед в еврокубках
(Кубок Интертото не в счет – кто не в курсе, был такой летний недотурнир,
проводившийся в 1995-2008 годах, победители которого получали право выступить в
Кубке УЕФА): питерский клуб опередил «Спартак» – 16 разгромов против 15. А
заодно догнал красно-белых по числу крупных побед на выезде (по 5). «Зениту», к
слову, принадлежит еще пара российских рекордов, но об этом чуть ниже.
Всего
же в активе наших команд теперь 81 разгромная победа в еврокубках. Их
добивались 14 российских клубов, но главным образом это заслуга шести из них.
Кроме упомянутых двух лидеров это ЦСКА (11), «Краснодар» (10), «Локомотив» (9)
и «Рубин» (8). Остальные выигрывали с крупным счетом не более двух раз: дважды
– «Анжи», «Динамо», «Ростов» и «Торпедо», по одному разу – «Алания», «Кубань»,
«Ротор» и «Текстильщик».
А вот
по количеству разгромов на групповых этапах Лиги чемпионов (что еще может быть
ценнее – в плей-офф-то таких пока не было) «Спартаку» равных нет. В основном
турнире главного еврокубка красно-белые выиграли крупно 5 раз (из наших 8). Две
такие победы были у «Локомотива», одна – у ЦСКА.
Впрочем,
рассказывать о каждом разгроме не имеет смысла. «Советский спорт» отмечает 15
самых значимых из них.
№1
16.09.1992. Кубок УЕФА. 1/32
финала
«Динамо» – «Русенборг» – 5:1
Самая
первая российская крупная победа. Динамовцы под руководством Валерия Газзаева
разбили «Русенборг», с которым спустя всего три года «Спартак» попадет в одну
группу Лиги чемпионов. Все 5 мячей хозяева забили в течение 34 минут – в конце
первого-первой половине второго таймов. Лишь в концовке, когда «Динамо»
осталось вдесятером, норвежский клуб смог забить гол престижа.
№2
29.09.1992. Кубок кубков. 1/16
финала
«Авенир» – «Спартак» – 1:5
Не
прошло и двух недель, как красно-белые первыми разгромили соперника на его
поле. Скромный клуб из Люксембурга преподнес сенсацию, добившись в Москве
нулевой ничьей. Но в ответной встрече спартаковцы уже в первые 8 минут забили
два мяча.
№3
15.09.1993. Лига чемпионов.
1/16 финала
«Сконто» – «Спартак» – 0:5
«Спартак»
стал первым нашим клубом, выигравшим с разностью «+5». И первым, кто сделал это
в Лиге чемпионов. Особенностью того разгрома над командой своего будущего
главного тренера Александра Старкова стал хет-трик Сергея Родионова, который
прославленный спартаковский форвард оформил еще в первом тайме.
№4
13.09.1994. Кубок УЕФА. 1/32
финала
«Текстильщик» – «Бекешчаба» – 6:1
Клуб
из Камышина, который выступал в еврокубках лишь один сезон и проводил домашние
матчи на столичном стадионе «Динамо», стал первой российской командой, забившей
в еврокубках 6 голов за игру. Причем «Текстильщик» пропустил первым, а
незадолго до финального свистка о таким достижении не было и речи. Пока
камышинцы не забили два последних гола на 89-й и 90-й минутах.
№5
01.11.1995. Лига чемпионов.
Групповой этап
«Спартак» – «Русенборг» – 4:1
Первый
разгром, который наш клуб учинил в группе Лиги чемпионов. Не прошло и 20 минут,
как спартаковцы вели 3:0. Свой гол «Рубенборг» забил только на 90-й минуте. Что
удивительно, как и тремя годами ранее с «Динамо» отличился Карл-Петер Лекен.
№6
26.08.1998. Лига чемпионов. 2-й
квалификационный раунд
«Спартак» – «Литекс» – 6:2
Впервые
наш клуб одержал крупную победу в матче еврокубка, в котором было забито 8
голов. Всего таких встреч на счету российских команд три (о двух остальных –
ниже). А самый результативный поединок провела «Алания», но она, наоборот,
крупно проиграла – в квалификационном раунде Лиги чемпионов-1996/97
шотландскому «Рейнджерс» на своем поле (2:7).
№7
12.08.1999. Кубок УЕФА.
Квалификационный раунд
БАТЭ – «Локомотив» – 1:7
Самая
крупная гостевая победа российского клуба в еврокубках. Но, в отличие от
«Зенита», «Локомотив» добился ее в квалификационном раунде. Хет-триком
отметился Заза Джанашия. А тот БАТЭ мало чем напоминал команду, которая 5 раз
за последние 10 лет выступала на групповом этапе Лиги чемпионов.
№8
22.11.2000. Лига чемпионов. 2-й
групповой этап
«Спартак» – «Арсенал» – 4:1
Первая
крупная победа, одержанная над грандом европейского футбола. Она оказалась
волевой (лондонцы забили уже на второй минуте), стала единственной, добытой нашей
командой на втором групповом этапе, и была одержана в десятиградусный мороз на
забитых под завязку «Лужниках» (на игре присутствовали 83 500 зрителей). А
обслуживал матч ставший позже легендарным итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.
№9
29.08.2002. Кубок УЕФА.
Квалификационный раунд
«Зенит» – «Энкамп» – 8:0
«Зениту»
принадлежит и самая крупная победа наших клубов в еврокубках – над скромным
соперником из Андорры. Причем игру питерцы провели полурезервным составом. Что
неудивительно: в первом матче в гостях была добыта победа со счетом 5:0. В
итоге «Зенит» установил и еще один российский рекорд – «+13» по сумме двух
матчей. Хет-трик на свой счет записал сербский форвард Предраг Ранджелович.
№10
05.05.2005. Кубок УЕФА. 1/2
финала
ЦСКА – «Парма» – 3:0
Впервые
наш клуб добился крупной победы в полуфинале еврокубка! Хотя ранее до этой
стадии добирались и «Спартак», и «Локомотив» (дважды). За ЦСКА дублем отметился
Даниэл Карвалью – первым из трех в составе армейского клуба.
№11
01.05.2008. Кубок УЕФА. 1/2 финала
«Зенит» – «Бавария» – 4:0
Достижение
армейцев продержалось всего три года: «Зенит» взял верх в 1/2 финала с
перевесом в 4 мяча. Причем разгромов столь титулованных соперников у российских
команд больше не было. Напомним, что «Бавария» выходила в финал Кубка и Лиги
чемпионов 10 раз и в 5 случаях становилась лучшим клубом Европы. Больше титулов
только у «Реала» (12 из 15 финалов) и «Милана» (7 из 11).
№12
02.12.2010. Лига Европы.
Групповой этап
ЦСКА – «Лозанна» – 5:1
Армейцы
оформили супердостижение: в течение одного розыгрыша Лиги Европы они добились 5
(!) разгромных побед. Причем 4 из них были одержаны в 6 матчах группового
этапа. А гол престижа швейцарский клуб забил только на 92-й минуте. В этой игре
последний из четырех дублей за ЦСКА сделал Томаш Нецид.
№13
18.10.2011. Лига чемпионов.
Групповой этап
ЦСКА – «Трабзонспор» – 3:0
Единственная
для ЦСКА и последняя из 8 крупных побед наших команд на групповом этапе Лиги
чемпионов. И тут тоже не обошлось без дубля – его на свой счет записал Сейду
Думбья. Примечательно, что этого успеха армейцы добились без травмированного
Игоря Акинфеева – его в воротах заменил Владимир Габулов. Еще один любопытный
факт: все 90 минут на поле провел 19-летний Семен Федотов. Этот защитник сыграл
за основной состав армейцев всего 5 матчей: два – в премьер-лиге, по одному – в
Лиге чемпионов, Лиге Европы и в Кубке России. Нынче Федотов выступает за
эстонский «Калев» из Силламяэ.
№14
28.08.2014. Лига Европы. 4-й
квалификационный раунд
«Краснодар» – «Реал Сосьедад» – 3:0
Удивительное
достижение установил «Краснодар»: в своей дебютный сезон в еврокубках он за три
квалификационных раунда одержал 5 (!) крупных побед. Чтобы стать участником
группового этапа, краснодарцам необходимо было выиграть как минимум в два мяча
(в Испании они уступили 0:1). Лишь на 71-й минуте Жоаозиньо открыл счет с
пенальти. А разгрома хозяева добились в самой концовке: на 88-й минуте
отличился Маурисио Перейра, на 90-й – Ари.
№15
14.09.2017. Лига Европы.
Групповой этап
«Вардар» – «Зенит» – 0:5
Очередной
рекорд «Зенита» в еврокубках. Феноменальный Александр Кокорин, оформив дубль,
забил в течение двух месяцев 11 (!) мячей за питерский клуб. И по количеству
голов в еврокубках сравнялся с Артемом Дзюбой, которому сам же и отдал
результативный пас (по 15). Это была первая крупная победа российских клубов в
нынешнем розыгрыше еврокубков. Дай бог – не последняя.