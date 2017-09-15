…И отпечатки рук на память. Как чествовали героев Суперсерии-72

Борис Михайлов и Владислав Третьяк Фото: «Советский спорт»

Как чествовали в Музее хоккея героев Суперсерии-72, отметившей 45-летний юбилей.

– Где Филл Эспозито? – этот вопрос задавали до церемонии десятки раз. – Ведь пять лет назад главный герой Канады в Суперсерии-72 был самым желанным гостем и покинул гостеприимную Москву ее другом.

А ведь раньше Фил позволял себе пускать критические шайбы в Бориса Михайлова и Владислава Третьяка.

– Эспозито нет, потому что его дома недавно разрушил ураган, – открыли секрет организаторы.

Приехали восемь канадских героев – братья Маховличи, знаменитые защитники Брэд Парк и Пэт Стэплтон, Деннис Халл, Уэйн Кэшман, Ред Беренсон, Жоселин Говремон. Четверо последних на лед выходили не часто, а кому-то и вовсе не посчастливилось. Из наших ветеранов отсутствовал только Вячеслав Старшинов, сыгравший только в одном матче, в Торонто.

В Музее хоккея шумно. Канадцы буравят взглядом ретро-фотографии на стенах. К бюсту Валерия Харламова выстроилась очередь.

– Вот клюшки-реликвии – деревянная для русского хоккея Всеволода Боброва, а эта – канадского защитника Дона Оури, – показывают канадцам экспонаты.

– Того самого Оури, которого объехал Харламов прежде, чем забить гол в первом матче серии, – поясняет глава ФХР Владислав Третьяк.

Скромно держатся жены и родственники героев серии.

– Елена Николаевна, – обращаюсь к вдове Всеволода Боброва. – Вы ведь у себя дома принимали канадских гостей, когда они приехали в Москву подписывать договор?

– Да, стол накрыла бесподобный. Хотя уже тогда с деликатесами было трудно. А еще я купила для всех канадцев наборы серебряных чайных ложек. Все раздарила, но один остался. С 1972 года. Подарю его Фрэнку Маховличу. Он настоящий джентльмен. На льду и в жизни.

Гостей приглашают в Зал славы отечественного хоккея. Крутят нарезку исторических матчей. В цвете. Спасибо канадским архивариусам. Все сохранили. Сначала на подиум приглашают гостей.

– Друзья, разрешите мне перед вами извиниться, – обращается в советским ветеранам защитник Пэт Стэплтон, сыгравший еще и в Суперсерии-74. – За то что не пожали вам руки после поражения в Монреале. Тогда это было не в правилах. А нам внушали, что вы враги, надо вас закатать в лед.

Удивительный защитник, этот рыжеволосый Стэплтон. Сейчас организовал фонд, занимающийся продвижением Суперсерии-72. Такой же живчик, как и 45 лет назад. Именно его обыграл Валерий Харламов, когда забивал гол-шедевр в Квебек-сити в 1974-м.

А из наших фонтанирует энергией Борис Михайлов. Вышел на сцену и спрашивает:

– А где мой лучший друг Кэшман? Ваня, покажись, не прячься.

Кэшман уже насцене. Вот они, исторические объятия бывших врагов.

Уэйн Кэшман из «Бостона» стал «лучшим другом» Михайлова не в 72-м, тогда он сыграл всего в двух матчах, а в январе 1976-го. Когда в игре с ЦСКА огрел клюшкой по спине армейского капитана. Михайлов полежал секунд десять на льду и поднялся. Почему канадец вышел из берегов? На этот счет есть несколько версий. То ли Борис Петрович подбил клюшку вратаря «медведей», то ли в борьбе рубанул коньком по игре Кэшмана.

Настало время вручать героям серии памятные перстни. Канадская сторона потеряла шесть человек, наша – 11. За тех, кого нет, реликвии получали родственники. Вдовы капитана сборной Виктора Кузькина, Валерия Васильева, Владимира Викулова, дочь Геннадия Цыганкова, сыновья Валерия Харламова, Владимира Петрова, Александра Рагулина, Александра Бодунова, дочь Геннадия Цаганкова, внуки Всеволода Боброва и Евгения Мишакова… Кстати, сын Рагулина сыграл в фильме «Легенда №17» своего отца.

– Здорово, что организовали такое торжество, – говорит мне наследник участников Суперсерии-72 Вячеслав Фетисов. – Я в детстве подражал Рагулину, восхищался Харламовым. Мы с друзьями хотели сыграть в рамках этого юбилея матч против сборной Канады образца 1987 года. Вспомнить тот Кубок Канады, где был показан хоккей XXI века. Пригласили Гретцки и Лемье. Но не срослось. Жаль.

Церемония завершилась на втором этаже музея, где герои Суперсерии-72 оставили слепки своих золотых рук. Чтобы молодежь помнила и чтила славную хоккейную историю.