Лучшие поводы поглумиться над «Спартаком». И их команда дала сама

Мы честно болели за «Спартак» в Мариборе, но три другие российские команды в первом туре еврокубков были точно лучше.

«Зенит» обыграл самую слабую команду в группе, «Спартак» – потерял очки

У Роберто Манчини все получилось даже слишком легко. Игра Кубка России против «Динамо СПб» вряд ли будет настолько простой, как выезд в Македонию. Дубль Кокорина за двадцать минут, 3:0 в первом тайме и 5:0 в итоге – самый мощный результат во всей Лиге Европы. Крупнее в еврокубках только «Челси» разгромил «Карабах», 6:0. Но там похожей разницы и ждали.

Быть уверенными на сто процентов в словенской победе «Спартака», конечно, не получалось – с учетом старта чемпиона в новом сезоне, 1:5 от «Зенита» и места в таблице. Однако отрезками «Спартак» на «Марибор» тоже давил, особенно у москвичей получилось создать стартовое впечатление на первых минутах и в начале второго тайма. При этом «Марибор», в отличие от «Вардара», справился с атаками на разгоне и не сломался даже после первого пропущенного. А «Спартак» аж на полтайма отдал преимущество в первом и позволил щемить себя в концовке – поэтому пропустил и потерял очки.

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ЦСКА и «Зенит» лидировали и удержали победы, «Спартак» – упустил

Ценное качество для еврокубков – сохранять преимущество, если он получено. Это, конечно же, актуально для любого матча в любом турнире, но именно в Лиге чемпионов и Лиге Европы слишком существенная разница в интенсивности с чемпионатом России. Часто евросоперники включаются в ответ, резко меняют рисунок своей игры и удивляют этим российские команды.

У «Вардара» это не получилось, а вот «Бенфика» после второго гола ЦСКА забрала мяч и пыталась лезть за ничейным мячом – португальцы в целом не очень понимали, что именно им нужно, а позиционных ошибок-подарков армейцы не допустили. Когда отвечать «Спартаку» собрался «Марибор», в российской обороне нашлась слабая зона Андрея Ещенко. Дело не в самом игроке, а в организации. Оттуда же через несколько минут после словенского гола пришел еще один опасный момент.

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Гончаренко угадал с заменой, Каррера – провалился

У Виктора Гончаренко в середине второго тайма ситуация была неприятной: замену пришлось делать неожиданно, из-за травмы Оланаре. То есть главный тренер ЦСКА принимал молниеносное решение, у него не оставалось возможности на размышления. Что удивительно для привычно скудного состава ЦСКА, выбор был: или Федор Чалов с опытом полутора матчей в прошлогоднем групповом турнире и всеми играми квалификации в старте, или Тимур Жамалетдинов с нулем минут во взрослых еврокубках. Гончаренко выбрал Жамалетдинова, и через три минуты форвард забил победный мяч.

Массимо Каррера совершил весьма глупую ошибку: сразу после гола «Марибора» он убрал Квинси Промеса – решил, что у голландца травма. Промес показал на ногу, тренер понял это как сигнал и просьбу о замене, но на самом деле ничего подобного Квинси не имел в виду. Кроме того, что Промес был разочарован пропущенным мячом, его разозлило и недопонимание с тренером. Сложно говорить, что этот эпизод сказался на результате, все-таки у «Спартака» оставалось всего несколько минут до конца на второй гол, но эпизод точно не только курьезный, еще и неприятный.

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ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» могут быть довольны, «Спартак» – точно нет

ЦСКА обыграл главного конкурента в борьбе за второе место на выезде, «Зенит» сыграл почти так же, как самый статусный соперник по группе и просто шикарно развлекся: три игрока забили впервые в сезоне, а Александр Кокорин сделал второй дубль в Лиге Европы подряд. «Локомотив» набрал в гостях очки со своим самым сильным конкурентом, к тому же в параллельном матче тоже получилась ничья.

Спартаковцев спасает как раз только симметричная ситуация: «Ливерпуль» с «Севильей» набрали столько же, и в этой гонке у москвичей отставания от лидера нет. Однако будет большим сюрпризом, если «Марибор» отберет очки у англичан или испанцев.

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