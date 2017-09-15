«Надо, чтобы Мозякин не играл». Как в СКА готовятся обыграть «Магнитку» (видео)
Владислав Гавриков отвечал на смешные вопросы журналистов, а Владимир Федосов рассказывал, что надо сделать с Мозякиным.
46-й номер в честь Любушкина
11:00, Ледовый дворец. СКА проводит открытую раскатку всего второй раз, а есть ощущение, что эта традиция длится чуть ли не год. Видно, что игроки, которые еще пару дней назад изредка посматривали на журналистов, сейчас уже расслабились, а некоторые даже проезжали мимо борта и здоровались с прессой.
Главных новостей всего две: 19-летний Михаил Мальцев сыграет с «Магниткой» в центре второго звена вместе с Сергеем Широковым и Сергеем Калининым, а Антон Белов все еще вне состава.
В первом звене в паре с Патриком Херсли сыграет Владислав
Гавриков. Он же и общался с журналистами после раскатки.
– С каким счетом обыграете
«Магнитку» сегодня? – начали журналисты с небольшой провокации.
– Кто сказал, что мы должны их обыграть? – не поддался на нее защитник. – Неуместный вопрос, по-моему, нет?
– Просто у СКА десять побед подряд.
– Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.
– Какие-то конкретные установки по игре против
Мозякина получали от тренерского штаба?
– Еще будет собрание. Если что-то будет – поставят.
– Вы не раз с ним встречались на льду. Что
нужно делать, чтобы его остановить?
– Чтобы он не играл, наверное, – улыбнулся Гавриков. – Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.
– Когда забивает СКА – стреляет пушка, как в «Коламбусе».
Так вас мысленно готовят к НХЛ?
– Странный вопрос, не знаю, – уже громко засмеялся Владислав. – Пушка – один из символов Петербурга, просто совпадение.
– Матч – повторение финала Кубка Гагарина.
Определенное волнение есть из-за этого?
– Конечно. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года.
– Вы смотрели финальную серию?
– Отрывками.
– Вы взяли 46-й номер. Это в честь маскота
Коня-огня или Ильи Любушкина?
– В честь Любушкина лучше будет, – захохотал экс-игрок ярославского «Локомотива» и поехал в раздевалку.
Не латыш?
После основного состава на лед вышли те, кто пропустит матч-повторение финала 2017 года. Антон Белов, Вячеслав Войнов, Роман Рукавишников и Александр Дергачев в компании Харийса Витолиньша и Владимира Федосова отрабатывали вход в чужую зону через три паса.
Дергачев в интервью клубному журналу рассказывал, что на предсезонных сборах равных в футболе Федосову нет. Может, так и есть, но в хоккее у тренера СКА не все гладко. Раз за разом, когда он получал шайбу на синей линии и входил в зону, он ошибался и до броска атаку не доводил. Зато с журналистами общался охотно.
– А разве я сейчас говорю, не латыш? – намекая на Витолиньша
спросил у пресс-атташе Федосов.
– Нет, Харийс перед игрой, – ответили Владимиру.
– Ну ладно, – немного поворчал Федосов и подошел к камере.
– Мальцев начинал 13-м
нападающим, потом играл в центре четвертого звена, теперь в центре второго. Так
и до сборной недалеко?
– Если будет так прогрессировать - почему нет? Никаких подводных течений нет.
– Когда ждать Максима Карпова?
– Три-четыре дня и он будет в основной группе тренироваться.
– Вы говорили, что Антон Белов сыграет с «Магниткой». Что-то
пошло не так?
– Нет, просто решили его поберечь. Есть небольшая травма нижней части тела. Ему же лучше будет.
– Вы всегда говорите, что отталкиваетесь при подготовке от
себя. Даже перед «Магниткой»?
– Я всегда так буду говорить, потому что у нас есть свои налаженные схемы. Нет смысла что-то менять.
– Мозякину будет особое внимание?
– Конечно. Он же прирожденный бомбардир. Какие советы защитникам? Всегда быть ближе к нему и не давать бросать.
Матч
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция