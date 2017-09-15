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«Надо, чтобы Мозякин не играл». Как в СКА готовятся обыграть «Магнитку» (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Надо, чтобы Мозякин не играл». Как в СКА готовятся обыграть «Магнитку» (видео)
Фото: ХК СКА

Владислав Гавриков отвечал на смешные вопросы журналистов, а Владимир Федосов рассказывал, что надо сделать с Мозякиным. 

46-й номер в честь Любушкина

11:00, Ледовый дворец. СКА проводит открытую раскатку всего второй раз, а есть ощущение, что эта традиция длится чуть ли не год. Видно, что игроки, которые еще пару дней назад изредка посматривали на журналистов, сейчас уже расслабились, а некоторые даже проезжали мимо борта и здоровались с прессой.

Главных новостей всего две: 19-летний Михаил Мальцев сыграет с «Магниткой» в центре второго звена вместе с Сергеем Широковым и Сергеем Калининым, а Антон Белов все еще вне состава.

В первом звене в паре с Патриком Херсли сыграет Владислав Гавриков. Он же и общался с журналистами после раскатки.

– С каким счетом обыграете «Магнитку» сегодня? – начали журналисты с небольшой провокации.
– Кто сказал, что мы должны их обыграть? – не поддался на нее защитник. – Неуместный вопрос, по-моему, нет?

– Просто у СКА десять побед подряд.
– Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.

– Какие-то конкретные установки по игре против Мозякина получали от тренерского штаба?
– Еще будет собрание. Если что-то будет – поставят.

 Вы не раз с ним встречались на льду. Что нужно делать, чтобы его остановить?
– Чтобы он не играл, наверное, – улыбнулся Гавриков. – Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.

– Когда забивает СКА – стреляет пушка, как в «Коламбусе». Так вас мысленно готовят к НХЛ? 
– Странный вопрос, не знаю, – уже громко засмеялся Владислав. – Пушка – один из символов Петербурга, просто совпадение.

– Матч – повторение финала Кубка Гагарина. Определенное волнение есть из-за этого?
– Конечно. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года.

– Вы смотрели финальную серию? 
– Отрывками.

– Вы взяли 46-й номер. Это в честь маскота Коня-огня или Ильи Любушкина?
– В честь Любушкина лучше будет, – захохотал экс-игрок ярославского «Локомотива» и поехал в раздевалку.

Не латыш?

После основного состава на лед вышли те, кто пропустит матч-повторение финала 2017 года. Антон Белов, Вячеслав Войнов, Роман Рукавишников и Александр Дергачев в компании Харийса Витолиньша и Владимира Федосова отрабатывали вход в чужую зону через три паса.

Дергачев в интервью клубному журналу рассказывал, что на предсезонных сборах равных в футболе Федосову нет. Может, так и есть, но в хоккее у тренера СКА не все гладко. Раз за разом, когда он получал шайбу на синей линии и входил в зону, он ошибался и до броска атаку не доводил. Зато с журналистами общался охотно.

– А разве я сейчас говорю, не латыш? – намекая на Витолиньша спросил у пресс-атташе Федосов.

– Нет, Харийс перед игрой, – ответили Владимиру.

– Ну ладно, – немного поворчал Федосов и подошел к камере.

– Мальцев начинал 13-м нападающим, потом играл в центре четвертого звена, теперь в центре второго. Так и до сборной недалеко?
– Если будет так прогрессировать - почему нет? Никаких подводных течений нет.

– Когда ждать Максима Карпова?
– Три-четыре дня и он будет в основной группе тренироваться.

– Вы говорили, что Антон Белов сыграет с «Магниткой». Что-то пошло не так?
– Нет, просто решили его поберечь. Есть небольшая травма нижней части тела. Ему же лучше будет.

– Вы всегда говорите, что отталкиваетесь при подготовке от себя. Даже перед «Магниткой»?
– Я всегда так буду говорить, потому что у нас есть свои налаженные схемы. Нет смысла что-то менять.

– Мозякину будет особое внимание?
– Конечно. Он же прирожденный бомбардир. Какие советы защитникам? Всегда быть ближе к нему и не давать бросать.

Матч

СКА - Металлург Мг

Место и дата

15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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