«Надо, чтобы Мозякин не играл». Как в СКА готовятся обыграть «Магнитку» (видео)

Владислав Гавриков отвечал на смешные вопросы журналистов, а Владимир Федосов рассказывал, что надо сделать с Мозякиным.

46-й номер в честь Любушкина

11:00, Ледовый дворец. СКА проводит открытую раскатку всего второй раз, а есть ощущение, что эта традиция длится чуть ли не год. Видно, что игроки, которые еще пару дней назад изредка посматривали на журналистов, сейчас уже расслабились, а некоторые даже проезжали мимо борта и здоровались с прессой.

Главных новостей всего две: 19-летний Михаил Мальцев сыграет с «Магниткой» в центре второго звена вместе с Сергеем Широковым и Сергеем Калининым, а Антон Белов все еще вне состава.

В первом звене в паре с Патриком Херсли сыграет Владислав Гавриков. Он же и общался с журналистами после раскатки.

– С каким счетом обыграете «Магнитку» сегодня? – начали журналисты с небольшой провокации.

– Кто сказал, что мы должны их обыграть? – не поддался на нее защитник. – Неуместный вопрос, по-моему, нет?

– Просто у СКА десять побед подряд.

– Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.

– Какие-то конкретные установки по игре против Мозякина получали от тренерского штаба?

– Еще будет собрание. Если что-то будет – поставят.

– Вы не раз с ним встречались на льду. Что нужно делать, чтобы его остановить?

– Чтобы он не играл, наверное, – улыбнулся Гавриков. – Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.

– Когда забивает СКА – стреляет пушка, как в «Коламбусе». Так вас мысленно готовят к НХЛ?

– Странный вопрос, не знаю, – уже громко засмеялся Владислав. – Пушка – один из символов Петербурга, просто совпадение.