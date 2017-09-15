За «козлов» ответили, или вторжение немцев в Лондон (фото и видео)

Вчерашний матч в рамках Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и «Кельном» ознаменовался не только победой англичан, но и массовыми беспорядками в городе и на стадионе. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, что творилось в Лондоне в четверг вечером.

Противостояние между немецкими и английскими фанатами имеет за плечами долгую историю. И хоть ушли те времена, когда хулиганы со всей Англии заключали перемирие, чтобы дать отпор немцам во время матчей сборных, инциденты все еще возникают. Не обошлось без происшествий и в Лондоне во время вчерашней встречи между местным «Арсеналом» и «Кельном».

«Кельн» не выступал в еврокубках аж с сезона 1992/1993! Фанаты бесконечно соскучились по поездкам за рубеж и не упустили возможности напомнить о себе в Англии. Около 20 тысяч болельщиков прибыло в Лондон из Германии. Для будничного выезда в рамках Лиги Европы, на которую едут порой неохотно, – результат впечатляющий. Гостевая квота для немцев составила всего 2900 билетов. Остальные 17 тысяч человек решили брать «Эмирейтс» штурмом.



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Но пока до взятия крепости «Арсенала» было далеко, «козлы» (такое прозвище носит «Кельн») устроили марш в Лондоне. Из-за так называемого «прохода» немцев главная торговая улица Британии была обездвижена. Стычки возникали одна за другой, а сил полиции не хватало. Дополнительные патрули были стянуты в район Северного Лондона для обеспечения безопасности. Немцы полностью парализовали движение, бросали бутылки и зажигали файеры. Несколько гостевых фанатов были арестованы, а пара человек доставлены в больницу.



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Голь на выдумки хитра! Эта поговорка прекрасно применима к болельщикам «Кельна» во время вчерашнего выезда. Осознав, что билетов на всех не хватит, немцы бросились скупать «проходки» на стадион на домашний сектор рядом с гостевым. Для пущей убедительности многие прикупили футболки и шарфы «Арсенала». В итоге, пройдя на домашнюю трибуну, ультрас начали перелезать к своим.

Но не всем достались даже билеты на трибуну «Арсенала». Тогда немцы начали прорывать полицейские кордоны и проникать на стадион без билетов. Матч пришлось отложить на целый час из соображений безопасности. Местные болельщики не могли пройти по своим билетам, поскольку были вынуждены стоять в огромных очередях. Коллапс на «Эмирейтс» продолжился и во время матча. Фанаты «Кёльна» провоцировали хозяев, бросали предметы на соседние трибуны и пытались на них прорваться. Стюардам и полицейским с трудом удавалось сдержать немцев. Удивительно, но несмотря на все сверхсовременные системы безопасности стадиона «Эмирейтс», «козлы» смогли пронести целый арсенал дымовых шашек и файеров. Редкое явление, но на арену даже прибыли полицейские с собаками. Настоящий хаос.



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Между тем, «Арсенал» обыграл гостей со счетом 3:1. Один из голов забил новичок «канониров» Сеад Колашинац, перешедший из «Шальке». И надо же было именно Колашинацу, которого периодически освистывали немцы, продемонстрировать гостевым фанатам футболку своего бывшего клуба. Учитывая вражду между ультрас обоих клубов из Германии, защитнику такое оскорбление не простят. Что ждет Колашинаца на родине в ответной встрече даже трудно представить, но свист и оскорбления уж точно.

Теперь матчем «Арсенал» – «Кельн» займется специальная комиссия, которая расследует инциденты и накажет клубы. Немцам еще попадет за использование пиротехники на стадионе. Вернулись в еврокубки, называется!



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