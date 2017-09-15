Москвичи оценили китайские «тонкости»
В рамках укрепления российско-китайских отношений, жителей столицы познакомили с древним искусством кунг-фу.
В парке Северное Тушино в тот день
Екатерина оказалась случайно. Она должна была поехать вместе с дочерью на
рынок выходного дня за продуктами, а потом навестить бабушку.
– Но такая погода была шикарная, это
осенью-то, – делится женщина, – и самокат дочке только недавно подарили. Бог с
ними, думаю, с этими помидорами, вечером купим. Когда от бабушки пойдем.
И вот мы оказались на главной
площади. Здесь на сцене часто что-то происходит – поют, танцуют, я и не придала значения. А
тут нам, зрителям, предложили поучаствовать. Мы с Соней отошли в сторонку,
смотрим. Сначала ей захотелось попробовать. Там деток собрали в круг, что-то
рассказывали. Она:
– Мам, можно?
– Ну, иди.
Стою одна. А настроение, честно скажу,
совсем никакое. Не буду подробностями мучить: все плохо. Бывает
такое, когда сразу все под откос. И чего тебе терять, думаю, иди попробуй хоть.
Я по натуре скептик. И вообще, где я и где кунг-фу… Но тут будто что-то перещелкнуло. Стоим вместе с другими, повторяем за инструктором какие-то простые упражнения. И в процессе он рассказывает о том, что можно, оказывается, жить совсем иначе. Мы смеялись, шутили между собой, а ведь я так тяжело схожусь людьми!
Знакомство с искусством
В тот день маленькая площадь собрала
довольно много контрастной публики: родители с детьми, молодые парочки, мужчины
и женщины разного возраста и комплекции. Все, не стесняясь, участвовали в
масштабном празднике, подготовленном Российско-Китайским комитетом
дружбы, мира и развития, при поддержке международного
коммуникационного агентства Eventica и издательства «Советский
спорт». У сцены вместе с инструктором тренировались самые юные гости,
которым тоже захотелось приобщиться к древнему боевому искусству.
Мастер-классы, показательные выступления,
возможность пообщаться с мастерами и инструкторами – программа была
подготовлена для гостей всех возрастов. По свидетельству самих инструкторов, никто не
задавал лишних вопросов. Большинство участников серьезно подошли к
занятиям кунг-фу и высказывались в основном после. Люди сообщали о
приятном изменении состояния, улучшении самочувствия,
уходе напряжения из тела и головы.
Лучше всех описать это состояние
получилось у шестилетнего Никиты, участника мастер-класса:
– Я теперь супергерой!
Таким званием можно наградить всех, кто посетил в тот день мастер – классы. Учитывая, что на улице было довольно жарко, время, проведенное на занятиях, приравнивалось к полноценной тренировке.
Главное – убеждение
Не менее ярким событием стало
присутствие на мероприятии шаолиньского монаха Ши Ян Бина, основателя
школы кунг-фу в Москве. Мастер с 4-х лет занимается древним искусством и уже
много лет живет в столице России. Наш шумный город мастеру по
нраву. В первую очередь, из-за его красоты. Пожалуй, монах, годами
тренирующийся абстрагироваться от всего лишнего, может себе позволить
жить здесь с наслаждением, не обращая внимания на шум. Он спокойно стоял в
стороне в окружении своих единомышленников и любовался происходящим:
– Это не просто спорт, это образ жизни.
Вступив на этот путь, ты заметишь благоприятные перемены во всем – от
здоровья, до происходящих с тобой событий.
На вопросы о своих тренировках и
распорядке дня Ши Ян Бин отвечает уклончиво. Говорит, ничего
особенного не делает. Сила убеждения – вот основа всего. Каждое утро
начинает с определенных аффирмаций. Настраивает себя на определенный лад.
В этом его сила и она доступна каждому, кто проявит должное упорство. Мастер
шутит, что рацион ему пришлось серьезно изменить.
– Я все также ему яичницу по утрам. Только
не из пяти яиц, а из трех.
Рядом с мастером стоит его ученик, Ши
Ян Жун. «В миру» – Алексей.
– Имя китайское дал мне Ши Ян Бин, это значит Великодушный. Стараюсь быть достойным этого имени. Он вообще очень сильно помог и поддержал на начальном этапе. Сейчас у нас не получается видеться часто, хорошо, что такая возможность появилась благодаря празднику.
Учитывая, что на улице было довольно жарко, время, проведенное на мастер-классе, равнялось полноценной тренировке. По словам одного из инструкторов, по-китайски это называется chiku «кушать горькое», переносить трудности. И все участники с этими трудностями справилось. А большинство из опрошенных гостей мероприятия занятия планируют продолжать.