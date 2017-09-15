Москвичи оценили китайские «тонкости»

В рамках укрепления российско-китайских отношений, жителей столицы познакомили с древним искусством кунг-фу.

В парке Северное Тушино в тот день Екатерина оказалась случайно. Она должна была поехать вместе с дочерью на рынок выходного дня за продуктами, а потом навестить бабушку.

– Но такая погода была шикарная, это осенью-то, – делится женщина, – и самокат дочке только недавно подарили. Бог с ними, думаю, с этими помидорами, вечером купим. Когда от бабушки пойдем.

И вот мы оказались на главной площади. Здесь на сцене часто что-то происходит – поют, танцуют, я и не придала значения. А тут нам, зрителям, предложили поучаствовать. Мы с Соней отошли в сторонку, смотрим. Сначала ей захотелось попробовать. Там деток собрали в круг, что-то рассказывали. Она:

– Мам, можно?

– Ну, иди.

Стою одна. А настроение, честно скажу, совсем никакое. Не буду подробностями мучить: все плохо. Бывает такое, когда сразу все под откос. И чего тебе терять, думаю, иди попробуй хоть.

Я по натуре скептик. И вообще, где я и где кунг-фу… Но тут будто что-то перещелкнуло. Стоим вместе с другими, повторяем за инструктором какие-то простые упражнения. И в процессе он рассказывает о том, что можно, оказывается, жить совсем иначе. Мы смеялись, шутили между собой, а ведь я так тяжело схожусь людьми!

Знакомство с искусством

В тот день маленькая площадь собрала довольно много контрастной публики: родители с детьми, молодые парочки, мужчины и женщины разного возраста и комплекции. Все, не стесняясь, участвовали в масштабном празднике, подготовленном Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития, при поддержке международного коммуникационного агентства Eventica и издательства «Советский спорт». У сцены вместе с инструктором тренировались самые юные гости, которым тоже захотелось приобщиться к древнему боевому искусству.

Мастер-классы, показательные выступления, возможность пообщаться с мастерами и инструкторами – программа была подготовлена для гостей всех возрастов. По свидетельству самих инструкторов, никто не задавал лишних вопросов. Большинство участников серьезно подошли к занятиям кунг-фу и высказывались в основном после. Люди сообщали о приятном изменении состояния, улучшении самочувствия, уходе напряжения из тела и головы.

Лучше всех описать это состояние получилось у шестилетнего Никиты, участника мастер-класса:

– Я теперь супергерой!

Таким званием можно наградить всех, кто посетил в тот день мастер – классы. Учитывая, что на улице было довольно жарко, время, проведенное на занятиях, приравнивалось к полноценной тренировке.

Главное – убеждение

Не менее ярким событием стало присутствие на мероприятии шаолиньского монаха Ши Ян Бина, основателя школы кунг-фу в Москве. Мастер с 4-х лет занимается древним искусством и уже много лет живет в столице России. Наш шумный город мастеру по нраву. В первую очередь, из-за его красоты. Пожалуй, монах, годами тренирующийся абстрагироваться от всего лишнего, может себе позволить жить здесь с наслаждением, не обращая внимания на шум. Он спокойно стоял в стороне в окружении своих единомышленников и любовался происходящим:

– Это не просто спорт, это образ жизни. Вступив на этот путь, ты заметишь благоприятные перемены во всем – от здоровья, до происходящих с тобой событий.

На вопросы о своих тренировках и распорядке дня Ши Ян Бин отвечает уклончиво. Говорит, ничего особенного не делает. Сила убеждения – вот основа всего. Каждое утро начинает с определенных аффирмаций. Настраивает себя на определенный лад. В этом его сила и она доступна каждому, кто проявит должное упорство. Мастер шутит, что рацион ему пришлось серьезно изменить.

– Я все также ему яичницу по утрам. Только не из пяти яиц, а из трех.

Рядом с мастером стоит его ученик, Ши Ян Жун. «В миру» – Алексей.

– Имя китайское дал мне Ши Ян Бин, это значит Великодушный. Стараюсь быть достойным этого имени. Он вообще очень сильно помог и поддержал на начальном этапе. Сейчас у нас не получается видеться часто, хорошо, что такая возможность появилась благодаря празднику.

Учитывая, что на улице было довольно жарко, время, проведенное на мастер-классе, равнялось полноценной тренировке. По словам одного из инструкторов, по-китайски это называется chiku «кушать горькое», переносить трудности. И все участники с этими трудностями справилось. А большинство из опрошенных гостей мероприятия занятия планируют продолжать.