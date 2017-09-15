Готовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже есть

Главное в новом туре ФНЛ – рассмотреть соперников команд премьер-лиги по Кубку России.

Соперник «Спартака»: «Кубань» (Краснодар)

Кто готовится мстить?

В «Кубани» больше всех игрового времени получает воспитанник «Спартака» Владимир Обухов – стал в Краснодаре ключевым футболистом, и у него с родным клубом особые отношения. В августе прошлого года Обухов жестко высказался о работе в клубе Дмитрия Аленичева: по его словам, игроки «Спартака» не понимали, что делать на поле, а тренер зря перекладывал на них вину за плохой результат.

С Массимо Каррерой в «Спартаке» Обухов не пересекся, он ушел в «Кубань» в июне еще до сборов. Владимир пока не забивал даже «Спартаку-2», хотя выходил против него трижды. Его последний матч для разгона перед спартаковской основой – воронежский «Факел» из зоны вылета.

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Соперник ЦСКА: «Авангард» (Курск)

Что не так со сменой тренера?

В Курске в начале сентября случилась самая странная тренерская история сезона. Главный тренер Игорь Беляев вывел команду в ФНЛ, отработал 11 туров, выиграл дважды и набрал 9 очков – этого хватило на 17-е место. Нового главного «Авангард» назначил только пару дней назад – это Хасанби Биджиев из Нальчика, с ним пришел еще и Игорь Чугайнов.

Но самое интересное: пока Беляев был исполняющим обязанности и ждал преемника, «Авангард» победил еще два раза, в том числе на выезде в Петербурге. Биджиев и Чугайнов начали работу с 11-го места и четырехочкового мини-отрыва от зоны вылета. А Беляев остался в их тренерском штабе. Вполне возможна и третья победа «Авангарда» подряд, в Курск приедет худшая команда старта ФНЛ – «Ротор-Волгоград».

Соперник «Зенита»: «Динамо СПб»

Кто хозяин «Санкт-Петербурга»?

Динамовцы на пока неизвестных условиях договорились с «Зенитом», что их домашней ареной на кубковую игру станет стадион на Крестовском. Главный хозяин «Санкт-Петербурга» и Санкт-Петербурга уже рассказал про особую концепцию матча – это будет «Ленинградское дерби». Подробностей еще немного, но скорее всего на новом стадионе устроят ретро-матч.

Любопытно, будет ли игра с динамовцами для «Зенита» сложнее встречи с «Вардаром». Два предыдущих раза с командами ФНЛ зенитовцы играли так же, как с македонцами: побеждали 5:0 «Тосно» и «Тамбов». У «Динамо СПб» в начале сезона получается гораздо больше, чем стоило ждать от новичка ФНЛ, команда Александра Точилина идет третьей и останется в зоне стыков, если обыграет дома «Тюмень».

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Соперник «Локомотива»: «Крылья Советов» (Самара)

Как стимулирует чемпионат мира?

В прошлом сезоне такой матч был в премьер-лиге, теперь – только в Кубке России. Однако «Крылья» уже ушли в небольшой отрыв от третьего места вместе с «Енисеем» – пока пять очков, но уже есть подушка безопасности.

Главного тренера Андрея Тихонова за оборонительный футбол троллят даже тренеры соперников, но в Самаре сейчас главное – вернуться и в следующем сезоне на новом стадионе играть не в ФНЛ. На новом шаге нужно откинуть подальше калининградскую «Балтику», которой тоже хочется премьер-лиги на арене чемпионата мира.

Кроме того, партнер «Крыльев» по отрыву и команда главного бомбардира России красноярский «Енисей», которому в Кубке играть с «Ахматом», встретится в Нижнем с «Олимпийцем». Накануне матча «Томь» – «Краснодар», еще одного из прошлогодней премьер-лиги, томичи примут «Спартак-2», а вторая команда «Зенита» откроет тур на выезде во Владивостоке.