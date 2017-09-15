ЦСКА – в пятерке лучших клубов Европы! А Россия увеличила отрыв от Португалии

На этой неделе Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА – «Советский спорт» подводит итоги.

В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне-2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне-2019/20, в этом еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три в Лигу Европы.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в основном раунде (все игры, начиная с группового этапа) команда получает два очка, а за ничью одно. Чтобы получить вклад участника соревнования в таблицу коэффициентов, нужно разделить количество заработанных очков на количество участвующих в еврокубках команд от страны. Например, победив «Бенфику», ЦСКА принес в нашу копилку 0,4 балла (2/5).

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Выше ценится только выход в плей-офф - пять очков. Одним бонусным очком оценивается выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также в эти стадии Лиги Европы.

Как Россия и Португалия сыграли на этой неделе?

На этой неделе российские клубы пополнили копилку страны на 1.200 баллов. Португальские команды набрали меньше - 0.833.

Интересно, что Португалия набрала меньше России лишь на одно очко - пять против шести. У нас победы одержали ЦСКА (2:1 над «Бенфикой») и «Зенит» (5:0 над «Вардаром»), вничью сыграли «Спартак» (1:1 с «Марибором») и «Локомотив» (0:0 с «Копенгагеном»). У конкурента выиграли «Спортинг» (3:2 у «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов) и «Брага» (2:1 у «Хоффенхайма» в Лиге Европы), вничью сыграла «Витория Гимарайнш» (1:1 с «Зальцбургом в Лиге Европы), проиграли «Порту» (1:3 «Бешикташу» в Лиге чемпионов) и «Бенфика». Но мы получили сразу на 0,367 баллов больше, так как у Португалии стартовало шесть клубов, а у России пять. В следующем сезоне набирать очки нам станет сложнее. Поэтому важно делать задел.

Крайне важную победу одержал ЦСКА - обыграл команду, представляющую страну нашего прямого конкурента. Это важно как здесь и сейчас, так и в перспективе. Если бы «Бенфика» довела матч до победы, то Португалия набрала бы на этой неделе 1.166 баллов. В таком случае Россия разжилась бы лишь 0.800 баллами. Тогда свой отрыв мы бы не увеличили. Другой плюс - ЦСКА повысил свои шансы на выход в плей-офф и уменьшил шансы «Бенфики». Пять бонусных очков за выход из группы - это много. Чтобы набрать их в играх, российским командам нужно одержать две победы и добыть одну ничью.

Какие у нас перспективы?

На данный момент Россия опережает Португалию на 3.800 баллов. Это очень солидный задел. Чтобы его ликвидировать, португальским командам нужно одержать 11 побед и один раз сыграть вничью, при условии, что наши команды не наберут очков вообще. Поэтому переживать за шестое место нам пока не стоит. Высока вероятность, что по итогам этого сезона мы его сохраним. А значит, и в сезоне-2019/20 выставим в Лигу чемпионов три команды.

Даже если вдруг все португальские команды выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, то принесут стране с Пиренейского полуострова 15 очков. В переводе на баллы - 2.500. Даже в таком случае им нужно будет побеждать чаще, чем российским командам. Пока выход трех португальских команд в плей-офф главного клубного турнира Старого Света вообще выглядит утопией - «Порту» и «Бенфика» проиграли стартовые матчи в родных стенах, а «Спортинг» играет в одной группе с «Барселоной» и «Ювентусом».

Важный момент: на этой неделе сразу три португальские команды играли дома, тогда как все российские выступали за пределами родины. И даже при таком раскладе мы набрали больше баллов. Сверхудачная неделя!

ЦСКА выше «Реала» и «Барселоны»

Другая приятная новость для любителей российского футбол - ЦСКА в этом сезоне входит в пятерку лучших клубов Европы! Армейцы набрали 6.920 баллов. Как считаются баллы? Нынче красно-синие получили четыре очка за попадание в группу и два - за победу над «Бенфикой». Это 6.000 баллов. Плюс к этому добавляется 20% от баллов страны в сезоне - в нашем случае это 0.920 (20% от 4.600). Итого - 6.920. Победы в отборочных раундах отдельно не оцениваются никак.

Больше ЦСКА набрали только англичане - у «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» по 7.042 баллов. Они тоже попали в групповой этап и одержали победы в первом туре. Но баллов в таблице коэффициентов УЕФА у Англии больше. Победы одержали «Реал» и «Барселона», но в текущем сезоне Испания набрала для таблицы коэффициентов меньше баллов, чем Россия. Поэтому испанцы идут следом за ЦСКА - у них по 6.914 баллов.