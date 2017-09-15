Чудеса во Владивостоке. ЦСКА проиграл последней команде Востока
После неожиданной, но логичной победы ЦСКА «Адмирал» ушел со дна Восточной конференции. Армейцев не спасла даже замена вратаря сборной России Илью Сорокина, который впервые за всю карьеру в столичном клубе уступил сменщику пост номер по ходу матча.
Последнее место на Востоке – большой повод для грусти во Владивостоке. Игра у команды вроде есть, а очков и голов мало. А народ в Приморье контрастный и резкий, никаких полутонов: либо ты победитель и тебя носят на руках, а если в неудачниках ходишь – так получи по полной, проклянут и не вспомнят. Теперь за победу над ЦСКА простят все поражения.
Ведь обыграли звезд и самого неудобного соперника: до вчерашнего дня встречались семь раз, а в активе дальневосточников значилась лишь одна победа: 27 сентября 2013 года в самом первом матче «Адмирала» в истории во Владивостоке армейцы уступили 2:4.
В этом сезоне слова «ЦСКА» и «непобедимый» и вовсе стали почти синонимами. 21 августа красно-синие уступили питерской армии Олега Знарка в битве двух суперфаворитов в матче за Кубок Открытия – 2:4. И после этой осечки выдали феноменальную серию из девяти побед кряду. Но все когда-нибудь кончается. Для кого-то хорошее, а для кого-то – плохое…
Прерывать неприятную для хозяев традицию тренерский штаб «моряков» бросил все лучшие силы. Вернулся на лёд Ткачёв, появился в составе Кицын, на пост номер один заступил давно не игравший Бобков. В итоге Ткачёв стал одним из героев матча: второй гол сотворил для Краснослободцева, а третий оформил сам.
К третьему периоду «моряки» выигрывали 3:1. И вели по делу: ЦСКА ничего не мог толкового создать в чужой зоне, отличившись лишь раз в большинстве за две секунды до первого перерыва.
Главному тренеру гостей Игорю Никитину даже вратаря пришлось сменить – Сорокина на Юханссона, и швед принялся раз за разом выручать команду. Камбека от армейцев ждали в третьем периоде, но «Адмирал» отбил все мысли об этом.
– «Адмирал» победил заслуженно, – признал после игры Игоря Никитина. – Мы оказались немного не готовы в начале матча. Гол в концовке первого периода успокоил нас. Думали, так и дальше пройдет. Потом вроде перестроились, добавили, но в такой поездке нельзя себе позволять играть не все 60 минут. Нужно доставать из себя больше, чем нужно. Что ж, есть над чем работать. Для нас и ребят это хороший урок.
– Отмечу самоотверженность ребят, – признался главный тренер хозяев Александр Андриевский. – Понравилось, как сыграли во всех зонах. На третий период выходили, как на последний бой – практически ничего не позволили создать сопернику.
Матч
Адмирал - ЦСКА - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Казаков (Бартулис, Макаренко), 5:14 (1:0). Шумаков (Скотт, Капризов), 19:58 (1:1). Краснослободцев (Волченков, Ткачёв), 21:37 (2:1). Ткачёв (Краснослободцев), 23:53 (3:1).
Место и дата
15 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция