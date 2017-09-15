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Чудеса во Владивостоке. ЦСКА проиграл последней команде Востока

Кирилл Беляков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чудеса во Владивостоке. ЦСКА проиграл последней команде Востока
Фото: ХК «Адмирал»

После неожиданной, но логичной победы ЦСКА «Адмирал» ушел со дна Восточной конференции. Армейцев не спасла даже замена вратаря сборной России Илью Сорокина, который впервые за всю карьеру в столичном клубе уступил сменщику пост номер по ходу матча.

Последнее место на Востоке – большой повод для грусти во Владивостоке. Игра у команды вроде есть, а очков и голов мало. А народ в Приморье контрастный и резкий, никаких полутонов: либо ты победитель и тебя носят на руках, а если в неудачниках ходишь – так получи по полной, проклянут и не вспомнят. Теперь за победу над ЦСКА простят все поражения.

Ведь обыграли звезд и самого неудобного соперника: до вчерашнего дня встречались семь раз, а в активе дальневосточников значилась лишь одна победа: 27 сентября 2013 года в самом первом матче «Адмирала» в истории во Владивостоке армейцы уступили 2:4.

В этом сезоне слова «ЦСКА» и «непобедимый» и вовсе стали почти синонимами. 21 августа красно-синие уступили питерской армии Олега Знарка в битве двух суперфаворитов в матче за Кубок Открытия – 2:4. И после этой осечки выдали феноменальную серию из девяти побед кряду. Но все когда-нибудь кончается. Для кого-то хорошее, а для кого-то – плохое…

Прерывать неприятную для хозяев традицию тренерский штаб «моряков» бросил все лучшие силы. Вернулся на лёд Ткачёв, появился в составе Кицын, на пост номер один заступил давно не игравший Бобков. В итоге Ткачёв стал одним из героев матча: второй гол сотворил для Краснослободцева, а третий оформил сам.

К третьему периоду «моряки» выигрывали 3:1. И вели по делу: ЦСКА ничего не мог толкового создать в чужой зоне, отличившись лишь раз в большинстве за две секунды до первого перерыва.

Главному тренеру гостей Игорю Никитину даже вратаря пришлось сменить – Сорокина на Юханссона, и швед принялся раз за разом выручать команду. Камбека от армейцев ждали в третьем периоде, но «Адмирал» отбил все мысли об этом.

– «Адмирал» победил заслуженно, – признал после игры Игоря Никитина. – Мы оказались немного не готовы в начале матча. Гол в концовке первого периода успокоил нас. Думали, так и дальше пройдет. Потом вроде перестроились, добавили, но в такой поездке нельзя себе позволять играть не все 60 минут. Нужно доставать из себя больше, чем нужно. Что ж, есть над чем работать. Для нас и ребят это хороший урок.

– Отмечу самоотверженность ребят, – признался главный тренер хозяев Александр Андриевский. – Понравилось, как сыграли во всех зонах. На третий период выходили, как на последний бой – практически ничего не позволили создать сопернику.

Матч

Адмирал - ЦСКА - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Казаков (Бартулис, Макаренко), 5:14 (1:0). Шумаков (Скотт, Капризов), 19:58 (1:1). Краснослободцев (Волченков, Ткачёв), 21:37 (2:1). Ткачёв (Краснослободцев), 23:53 (3:1).

Место и дата

15 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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