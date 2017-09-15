Рыжий мексиканец готов стать настоящей звездой. Созрел ли он для победы над GGG?

Канело Альварес и Геннадий Головкин Фото: Gettyimages.ru

В отличии от Геннадия Головкина, с которым он будет драться в субботу, у Сауля «Канело» Альвареса имеется свита, которая играет его королем. И какая свита!

Только она состоит вовсе не из побитых им противников. Послужной список Альвареса никак не более убедителен, чем у Головкина. В данном случае свита – это именно свита, состоящая из огромной, платной и бесплатной, группы поддержки, состоящей из миллионов болельщиков по обе стороны американо-мексиканской границы, телевидения и прочих СМИ, которые всячески пестуют Сауля.

Справедливости в этом нет никакой, зато много реальности.

Начнем с того, что болельщиков у Альвареса больше, чем населения в Казахстане, который представляет Головкин. В Казахстане проживает около 18 миллионов человек. В Мексике, откуда родом Сауль – 121 миллион. Еще примерно 36 миллионов мексиканцев живут в США. Сказать, что все они обожают Альвареса будет преувеличением, но половина – совершенно точно, причем это очень шумная и горластая половина.

Однако даже все это великое множество составляет не более половины болельщицкой базы Альвареса. Почему? Потому что он рыжий.

Я и не думаю шутить. Рыжий мексиканец – редкость куда большая, чем негр-альбинос. А с точки зрения маркетинга Сауль – просто драгоценность. Ирландцев, на которых он так похож, в США куда больше, чем потомков англосаксов. И вообще, в каком народе нет рыжих? Масть «Канело» делает его своим едва ли не для всех.

Прибавьте к этому, что он молод, великолепно смотрится в ринге, очень хорошо умеет улыбаться, обаятелен, всем друг и брат, причем в этом нет никакого наигрыша, похоже, он действительно так себя ощущает – и вы получите готовую звезду. Однако, если бы он не был рыжим, она бы сияла в разы менее ярко.

Боксер Альварес действительно великолепный, но он еще относится к тому счастливому меньшинству, которое выглядит лучше, чем оно есть. Он очень пластичный, быстрый, серийный, комбинационный боец, обладающий нокаутирующим ударом с любой руки, с богатым арсеналом, работающий по обоим этажам. Обладает прекрасным чувством дистанции. Но для публики гораздо важнее всех этих достоинств то, что он красив в движении, как леопард. И как такого не любить?

Свою профессиональную карьеру Сауль начал на год раньше Головкина, в 2005 году, и ему было тогда всего пятнадцать! Самые черствые сердца обливались кровью, глядя на этого мальчика с трудной судьбой, который выбрал в этой жизни один из самых трудных путей – через боксерский ринг.

Свой первый титул, WBC в категории до 69,9 кг, «Канело» завоевал в двадцать с половиной лет, 5 марта 2011 года, когда переиграл почти в одну калитку сильного британца Мэтью Хаттона, и уже тогда он был суперзвездой, которая с каждым годом разгоралась все ярче и ярче. Не мешало делу и то, что его вел другой всеобщий любимчик и красавчик Оскар Де Ла Хойа, который, как Рокки Бальбоа в «Рокки V», как бы продолжал с ним свою собственную боксерскую карьеру.

Свой титул WBC Альварес защитил девять раз, а попутно завоевал еще и титул WBA. Потом произошла осечка. Его свели с бесспорно лучшим боксером во всех весах Флойдом Мейуэзером, и тот его исправно выпорол. Ополоумевшая дама-судья поставила в том бою ничейные очки, но двое мужичков оказались не столь чувствительны к его рыжим кудрям, и зафиксировали победу Мейуэзера, правда, с меньшим счетом, чем он того заслуживал.

Любовь есть любовь. Саулю не просто простили поражение, его едва заметили. Ему даже позволили дальше откровенно химичить. Альварес перешел в следующую категорию, до 160 фунтов (72,5 кг), но в контрактах на все бои, которые он провел в рамках этой категории, весовой лимит составлял 155 фунтов (70,3 кг). Так ему было удобнее. «Канело» относится к тем счастливым людям, которые могут играть с весом. За сутки между взвешиванием и выходом на ринг он набирал 20 фунтов (9 кг) и всегда был намного тяжелее своих соперников. Он и чемпионом в весе до 160 фунтов стал при контрактном весе в 155 фунтов, что, по сути, является откровенным жульничеством. Более того, когда его стал вызывать на бой Геннадий Головкин, он требовал, чтобы многолетний чемпион в этой категории тоже согласился на контрактный вес в 155 фунтов, и никто особо не возражал.

От боя с Головкиным Альварес с Де Ла Хойей косили так долго, как только это было возможным. Не надо никого обвинять в трусости. Дать бойцу возможность созреть – это один из залогов долгосрочного успеха. Когда они сочли, что Сауль к бою готов и почувствовали, что публика начинает этот бой уж слишком настоятельно требовать, они дали на него согласие.

И вот в субботу он состоится.