Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 1ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рыжий мексиканец готов стать настоящей звездой. Созрел ли он для победы над GGG?

Александр Беленький
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Канело Альварес и Геннадий Головкин
Канело Альварес и Геннадий ГоловкинФото: Gettyimages.ru

В отличии от Геннадия Головкина, с которым он будет драться в субботу, у Сауля «Канело» Альвареса имеется свита, которая играет его королем. И какая свита!

Только она состоит вовсе не из побитых им противников. Послужной список Альвареса никак не более убедителен, чем у Головкина. В данном случае свита – это именно свита, состоящая из огромной, платной и бесплатной, группы поддержки, состоящей из миллионов болельщиков по обе стороны американо-мексиканской границы, телевидения и прочих СМИ, которые всячески пестуют Сауля.

Справедливости в этом нет никакой, зато много реальности.

Начнем с того, что болельщиков у Альвареса больше, чем населения в Казахстане, который представляет Головкин. В Казахстане проживает около 18 миллионов человек. В Мексике, откуда родом Сауль – 121 миллион. Еще примерно 36 миллионов мексиканцев живут в США. Сказать, что все они обожают Альвареса будет преувеличением, но половина – совершенно точно, причем это очень шумная и горластая половина.

Однако даже все это великое множество составляет не более половины болельщицкой базы Альвареса. Почему? Потому что он рыжий.

Я и не думаю шутить. Рыжий мексиканец – редкость куда большая, чем негр-альбинос. А с точки зрения маркетинга Сауль – просто драгоценность. Ирландцев, на которых он так похож, в США куда больше, чем потомков англосаксов. И вообще, в каком народе нет рыжих? Масть «Канело» делает его своим едва ли не для всех.

Прибавьте к этому, что он молод, великолепно смотрится в ринге, очень хорошо умеет улыбаться, обаятелен, всем друг и брат, причем в этом нет никакого наигрыша, похоже, он действительно так себя ощущает – и вы получите готовую звезду. Однако, если бы он не был рыжим, она бы сияла в разы менее ярко.

Боксер Альварес действительно великолепный, но он еще относится к тому счастливому меньшинству, которое выглядит лучше, чем оно есть. Он очень пластичный, быстрый, серийный, комбинационный боец, обладающий нокаутирующим ударом с любой руки, с богатым арсеналом, работающий по обоим этажам. Обладает прекрасным чувством дистанции. Но для публики гораздо важнее всех этих достоинств то, что он красив в движении, как леопард. И как такого не любить?

Свою профессиональную карьеру Сауль начал на год раньше Головкина, в 2005 году, и ему было тогда всего пятнадцать! Самые черствые сердца обливались кровью, глядя на этого мальчика с трудной судьбой, который выбрал в этой жизни один из самых трудных путей – через боксерский ринг.

Свой первый титул, WBC в категории до 69,9 кг, «Канело» завоевал в двадцать с половиной лет, 5 марта 2011 года, когда переиграл почти в одну калитку сильного британца Мэтью Хаттона, и уже тогда он был суперзвездой, которая с каждым годом разгоралась все ярче и ярче. Не мешало делу и то, что его вел другой всеобщий любимчик и красавчик Оскар Де Ла Хойа, который, как Рокки Бальбоа в «Рокки V», как бы продолжал с ним свою собственную боксерскую карьеру.

Свой титул WBC Альварес защитил девять раз, а попутно завоевал еще и титул WBA. Потом произошла осечка. Его свели с бесспорно лучшим боксером во всех весах Флойдом Мейуэзером, и тот его исправно выпорол. Ополоумевшая дама-судья поставила в том бою ничейные очки, но двое мужичков оказались не столь чувствительны к его рыжим кудрям, и зафиксировали победу Мейуэзера, правда, с меньшим счетом, чем он того заслуживал.

Любовь есть любовь. Саулю не просто простили поражение, его едва заметили. Ему даже позволили дальше откровенно химичить. Альварес перешел в следующую категорию, до 160 фунтов (72,5 кг), но в контрактах на все бои, которые он провел в рамках этой категории, весовой лимит составлял 155 фунтов (70,3 кг). Так ему было удобнее. «Канело» относится к тем счастливым людям, которые могут играть с весом. За сутки между взвешиванием и выходом на ринг он набирал 20 фунтов (9 кг) и всегда был намного тяжелее своих соперников. Он и чемпионом в весе до 160 фунтов стал при контрактном весе в 155 фунтов, что, по сути, является откровенным жульничеством. Более того, когда его стал вызывать на бой Геннадий Головкин, он требовал, чтобы многолетний чемпион в этой категории тоже согласился на контрактный вес в 155 фунтов, и никто особо не возражал.

От боя с Головкиным Альварес с Де Ла Хойей косили так долго, как только это было возможным. Не надо никого обвинять в трусости. Дать бойцу возможность созреть – это один из залогов долгосрочного успеха. Когда они сочли, что Сауль к бою готов и почувствовали, что публика начинает этот бой уж слишком настоятельно требовать, они дали на него согласие.

И вот в субботу он состоится.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Григорий Дрозд: Головкин – Альварес – это шикарный поединокГригорий Дрозд: Головкин – Альварес – это шикарный поединокНапомним, что бой состоится в Лас-Вегасе 16 сентября.Головкин и Альварес сошлись в дуэли взглядов (видео)Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин сошелся в дуэли взглядов с Саулем Альваресом.Король без свиты. Почему Геннадия Головкина не признали лучшим боксером планеты?Король без свиты. Почему Геннадия Головкина не признали лучшим боксером планеты?Здесь нас никто не обманет. Разве что судьи, чтоб мне пусто было за эти слова.Альварес считает свой поединок с Головкиным важнее, чем встречу против МэйвезераМексиканец Сауль Альварес, который 16 сентября встретится с Геннадием Головкиным из Казахстана, дал комментарий перед боем.Борис Скрипко: Головкин – Альварес? 55 на 45 в пользу ГеныБорис Скрипко: Головкин – Альварес? 55 на 45 в пользу ГеныИзвестный комментатор Борис Скрипко поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.
Футбол
Кокорин попал в команду недели Лиги Европы
Футбол
Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубоков
Футбол
«Реал» официально объявил о продлении контракта с Иско
Футбол
Марсело: Лучший партнер – Криштиану, самый сложный оппонент – Неймар
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости