Рыжий мексиканец готов стать настоящей звездой. Созрел ли он для победы над GGG?
В отличии от Геннадия Головкина, с которым он будет драться в субботу, у Сауля «Канело» Альвареса имеется свита, которая играет его королем. И какая свита!
Только она состоит вовсе не из побитых им противников. Послужной список Альвареса никак не более убедителен, чем у Головкина. В данном случае свита – это именно свита, состоящая из огромной, платной и бесплатной, группы поддержки, состоящей из миллионов болельщиков по обе стороны американо-мексиканской границы, телевидения и прочих СМИ, которые всячески пестуют Сауля.
Справедливости в этом нет никакой, зато много
реальности.
Начнем с того, что болельщиков у Альвареса больше,
чем населения в Казахстане, который представляет Головкин. В Казахстане
проживает около 18 миллионов человек. В Мексике, откуда родом Сауль – 121 миллион.
Еще примерно 36 миллионов мексиканцев живут в США. Сказать, что все они обожают
Альвареса будет преувеличением, но половина – совершенно точно, причем это
очень шумная и горластая половина.
Однако даже все это великое множество составляет
не более половины болельщицкой базы Альвареса. Почему? Потому что он рыжий.
Я и не думаю шутить. Рыжий мексиканец – редкость
куда большая, чем негр-альбинос. А с точки зрения маркетинга Сауль – просто
драгоценность. Ирландцев, на которых он так похож, в США куда больше, чем
потомков англосаксов. И вообще, в каком народе нет рыжих? Масть «Канело» делает
его своим едва ли не для всех.
Прибавьте к этому, что он молод, великолепно
смотрится в ринге, очень хорошо умеет улыбаться, обаятелен, всем друг и брат, причем
в этом нет никакого наигрыша, похоже, он действительно так себя ощущает – и вы
получите готовую звезду. Однако, если бы он не был рыжим, она бы сияла в разы
менее ярко.
Боксер Альварес действительно великолепный, но он
еще относится к тому счастливому меньшинству, которое выглядит лучше, чем оно
есть. Он очень пластичный, быстрый, серийный, комбинационный боец, обладающий нокаутирующим
ударом с любой руки, с богатым арсеналом, работающий по обоим этажам. Обладает
прекрасным чувством дистанции. Но для публики гораздо важнее всех этих
достоинств то, что он красив в движении, как леопард. И как такого не любить?
Свою профессиональную карьеру Сауль начал на год
раньше Головкина, в 2005 году, и ему было тогда всего пятнадцать! Самые
черствые сердца обливались кровью, глядя на этого мальчика с трудной судьбой, который
выбрал в этой жизни один из самых трудных путей – через боксерский ринг.
Свой первый титул, WBC в категории до 69,9 кг, «Канело» завоевал в
двадцать с половиной лет, 5 марта 2011 года, когда переиграл почти в одну
калитку сильного британца Мэтью Хаттона, и уже тогда он был суперзвездой, которая
с каждым годом разгоралась все ярче и ярче. Не мешало делу и то, что его вел
другой всеобщий любимчик и красавчик Оскар Де Ла Хойа, который, как Рокки
Бальбоа в «Рокки V», как
бы продолжал с ним свою собственную боксерскую карьеру.
Свой титул WBC Альварес защитил девять раз, а попутно завоевал
еще и титул WBA. Потом произошла
осечка. Его свели с бесспорно лучшим боксером во всех весах Флойдом Мейуэзером,
и тот его исправно выпорол. Ополоумевшая дама-судья поставила в том бою
ничейные очки, но двое мужичков оказались не столь чувствительны к его рыжим
кудрям, и зафиксировали победу Мейуэзера, правда, с меньшим счетом, чем он того
заслуживал.
Любовь есть любовь. Саулю не просто простили
поражение, его едва заметили. Ему даже позволили дальше откровенно химичить. Альварес
перешел в следующую категорию, до 160 фунтов (72,5 кг), но в контрактах на все
бои, которые он провел в рамках этой категории, весовой лимит составлял 155 фунтов
(70,3 кг). Так ему было удобнее. «Канело» относится к тем счастливым людям, которые
могут играть с весом. За сутки между взвешиванием и выходом на ринг он набирал 20
фунтов (9 кг) и всегда был намного тяжелее своих соперников. Он и чемпионом в
весе до 160 фунтов стал при контрактном весе в 155 фунтов, что, по сути, является
откровенным жульничеством. Более того, когда его стал вызывать на бой Геннадий
Головкин, он требовал, чтобы многолетний чемпион в этой категории тоже
согласился на контрактный вес в 155 фунтов, и никто особо не возражал.
От боя с Головкиным Альварес с Де Ла Хойей косили
так долго, как только это было возможным. Не надо никого обвинять в трусости. Дать
бойцу возможность созреть – это один из залогов долгосрочного успеха. Когда они
сочли, что Сауль к бою готов и почувствовали, что публика начинает этот бой уж
слишком настоятельно требовать, они дали на него согласие.
И вот в субботу он состоится.