Геннадий Тимченко: Лига расстанется с рядом клубов по окончании сезона

Председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко высказал свое мнение о самых злободневных вопросах нашего хоккея.

– Сегодняшний Совет директоров КХЛ был очень важным, – заявил Тимченко. – Мы получили солидную прибыль в размере 330 миллионов рублей и распределили ее между всеми клубами. Это на сто с лишним миллионов больше, чем год назад. Такой солидный прирост имеет большое значение для стратегии развития лиги. Стабилизационный фонд КХЛ также уже достиг суммы в пол миллиарда рублей. Так что с финансовой точки зрения мы чувствуем себя уверенно.

– Но ведь у лиги есть и проблемы…

– Главная проблема у нас одна – не хватает больших и красивых стадионов. Хоккей стал очень популярным видом спорта. К людям вернулось желание ходить на матчи. Поэтому в крупных городах надо строить новые большие дворцы. Это очень важно, это и есть ключ к развитию хоккея в России.

– Будете требовать конкретно от Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга постройки новых арен? Ведь их дворцы особенно устарели.

– Во всех этих городах уже есть планы строительства современных стадионов. Я разговаривал с губернатором нижегородской области – он ищет инвестора. В Новосибирске арену построить обещают к молодежному чемпионату мира, который хотят там провести. Еще в Петербурге хотим построить первый в России дворец на двадцать тысяч зрителей.

– За какой срок в КХЛ должны появиться вышеупомянутые дворцы?

– Конкретную дату назвать трудно. Ведь пока это только планы. Реально – в течении четырех-пяти лет, не раньше.

– А тем временем КХЛ планирует сокращение.

– Стратегически мы будем вынуждены проститься с рядом клубов, где и команда игру не показывает, и с болельщиками работают плохо, и телевизионная картинка из дворца плохого качества…С такими клубами будем бороться. По окончании сезона составим рейтинг. И худших в нем придется отчислять. Лучше брать на их место более успешных новичков, если они будут появляться. Может быть, даже из Европы.

– Как вы относитесь к тому, что игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду.

– Очень жаль, что НХЛ ставит свои финансовые показатели выше олимпийского движения. Потому что если не приедут и наши лучшие игроки, и канадцы с американцами, лидеры других хоккейных держав… Это очень обидно! Но это не мы придумали. Хоккей на Олимпиаде все равно останется. Мы будем его смотреть и надеяться, что наша команда выступит там успешно.