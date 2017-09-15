Евгений Ловчев: Наркотик Кокорина – голы, забивая, он ловит кайф
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре Александра Кокорина в матче «Вардар» – «Зенит» (0:5) в групповом турнире Лиги Европы.
«КОКОРИНА ПОСТАВИЛИ НА ЕГО ЛЮБИМУЮ ПОЗИЦИЮ»
Да, «Зенит» порой
невзрачно играет на выезде в чемпионате страны, за что команду справедливо
критикуют. Но выезд выезду рознь. Здесь суть в мотивации. И я уже говорил:
«Зенит» – чемпион. Он сильнее всех в нынешнем сезоне, это очевидно. Если
«Зенит» играет хотя бы на 75 процентов от своей силы, но превосходит всех в
чемпионате России.
Манчини выстраивает так
игру, что старается использовать лучшие качества каждого игрока.
Недаром Кокорин сказал, что его наконец поставили на его любимую
позицию, поэтому он и играет совсем по-другому, чем раньше. Давайте вспомним,
что у нас было в сборной на чемпионате Европы. Смолов играл левого полузащитника, а Кокорин – правого. А
это два наших лучших форварда! А теперь Саша на своем месте. Впрочем, как и
Федор в «Краснодаре». А доверие со стороны тренера к игроку – большое дело. И
если тренер ставит игрока на его любимую позицию, где ему комфортно, где он
наилучшим образом может себя проявить, это окрыляет, придает веру в свои силы.
Поэтому Кокорин сейчас самый главный забивала в нашем футболе.
«САША ОТДАЛ ПАС ДЗЮБЕ – ЭТО ПОСТУПОК»
Кокорин забила классные
голы в матче с «Вардаром», но больше всего понравился третий гол. Когда Саша
все сделал сам, сам мог забить, но отдал великолепный пас Дзюбе. Многие на его месте сами решали бы этот момент. Пас
Дзюбе – это поступок.
Его игра тактически
изменилась. Кокорин почти не отходит назад, что часто делал раньше. Он
барражирует вдоль линии атаки. А так как он техничный и быстрый форвард, то ему
достаточно доли секунды, чтобы создать момент.
Я часто вспоминаю знаменитую фразу нашего великого тренера Бориса Аркадьева: «Команда не играет в силу своих футболистов». Так вот, перефразируя, Кокорин сейчас играет в свою силу, которую ему отвела природа. И вознаграждается за это голами. Наркотик для Кокорина – голы, и, забивая, он получает огромное удовольствие от голов и от своей игры, ловит кайф. Ведь голы – это отличный допинг для форварда.