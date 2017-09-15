Евгений Ловчев: Наркотик Кокорина – голы, забивая, он ловит кайф

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре Александра Кокорина в матче «Вардар» – «Зенит» (0:5) в групповом турнире Лиги Европы.

«КОКОРИНА ПОСТАВИЛИ НА ЕГО ЛЮБИМУЮ ПОЗИЦИЮ»

Да, «Зенит» порой невзрачно играет на выезде в чемпионате страны, за что команду справедливо критикуют. Но выезд выезду рознь. Здесь суть в мотивации. И я уже говорил: «Зенит» – чемпион. Он сильнее всех в нынешнем сезоне, это очевидно. Если «Зенит» играет хотя бы на 75 процентов от своей силы, но превосходит всех в чемпионате России.

Манчини выстраивает так игру, что старается использовать лучшие качества каждого игрока.

Недаром Кокорин сказал, что его наконец поставили на его любимую позицию, поэтому он и играет совсем по-другому, чем раньше. Давайте вспомним, что у нас было в сборной на чемпионате Европы. Смолов играл левого полузащитника, а Кокорин – правого. А это два наших лучших форварда! А теперь Саша на своем месте. Впрочем, как и Федор в «Краснодаре». А доверие со стороны тренера к игроку – большое дело. И если тренер ставит игрока на его любимую позицию, где ему комфортно, где он наилучшим образом может себя проявить, это окрыляет, придает веру в свои силы. Поэтому Кокорин сейчас самый главный забивала в нашем футболе.

«САША ОТДАЛ ПАС ДЗЮБЕ – ЭТО ПОСТУПОК»

Кокорин забила классные голы в матче с «Вардаром», но больше всего понравился третий гол. Когда Саша все сделал сам, сам мог забить, но отдал великолепный пас Дзюбе. Многие на его месте сами решали бы этот момент. Пас Дзюбе – это поступок.

Его игра тактически изменилась. Кокорин почти не отходит назад, что часто делал раньше. Он барражирует вдоль линии атаки. А так как он техничный и быстрый форвард, то ему достаточно доли секунды, чтобы создать момент.

Я часто вспоминаю знаменитую фразу нашего великого тренера Бориса Аркадьева: «Команда не играет в силу своих футболистов». Так вот, перефразируя, Кокорин сейчас играет в свою силу, которую ему отвела природа. И вознаграждается за это голами. Наркотик для Кокорина – голы, и, забивая, он получает огромное удовольствие от голов и от своей игры, ловит кайф. Ведь голы – это отличный допинг для форварда.