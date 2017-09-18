10 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ и другие материалы свежего «ССФ»

Во вторник 19 сентября появится в продаже очередной номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.

Каррера – не тренер!

«После позорных ничьих с «Марибором» и «Тосно» стало окончательно понятно, что Массимо Каррера – так себе тренер». Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о ситуации в «Спартаке».

ЦСКА и «Спартак»: тренерская воля и самотек

Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев рассуждает о старте российских команд на основной стадии Лиги чемпионов.

«Все хотят тупо украсть!»

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита» и «Спартака», в очередной раз похвалил своего клиента Ласина Траоре и сказал, что Артем Дзюба себя еще покажет.

Богатые и знаменитые

Чорлука, Сонг, Промес, Кокорин… «ССФ» представляет рейтинг самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ.

Это надо видеть!

В «Лужниках» прошел грандиозный праздник – первый в стране фестиваль «Россия Любит Футбол!». Такого Москва еще не видела! Крупнейший футбольный турнир, потрясающий концерт, квесты – об этом и многом другом фоторепортаж «ССФ».

Большие деньги

Футбол – давно уже борьба не только за кубки, но и за деньги. «ССФ» разбирается, кто побеждает в мировой лиге богачей.

«Эмир Катара поступил гениально!»

Мино Райола – язвительный, провоцирующий и всегда оригинальный. В интервью La Gazzetta dello Sport известный агент высказал мнение о трансферах Неймара и Мбаппе, ответил на вопросы о будущем Доннаруммы и Ибрагимовича, а также покритиковал наставника сборной Италии.

Семеро по лавкам

Помимо хозяйки ЧМ-2018 России семь сборных уже могут расслабиться – они обеспечили себе путевки на турнир. «ССФ» рассказывает, как эти команды шли к заветной цели, оценивает их сильные и слабые стороны.

Тренер трагической судьбы

Павлу Федоровичу Садырину 18 сентября исполнилось бы 75 лет. Почти вся его тренерская жизнь прошла между Москвой и Санкт-Петербургом.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– Мнение Евгения Ловчева о матче «Тосно» – «Спартак».

– Неудачная серия московского «Динамо».

– Центральный поединок 5-го тура АПЛ «Челси» – «Арсенал».