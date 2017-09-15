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Владимир Гомельский: Сербы жаждут реванша, но мы знаем, как их обыгрывать

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: Сербы жаждут реванша, но мы знаем, как их обыгрывать
Фото: FIBA

Комментатор Владимир Гомельский представил сборную Сербии и рассказал о предполагаемой тактике на игру.

«У СОПЕРНИКОВ ОТЛИЧНЫЙ ПОДБОР ЦЕНТРОВЫХ»

Сербы практически в этом составе, за исключением двух игроков, завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Рио. Это отлично укомплектованная, глубокая по количеству замен команда. В сборной Сербии играет один из лучших баскетболистов Европы на сегодняшний день Богдан Богданович.

В этой команде отличный подбор центровых. Кузмич – классный баскетболист, и в НБА уже поиграл, и даже чемпионский перстень имеет. Марьянович играет в НБА, самый высокорослый баскетболист на этом чемпионате. Но берет он не только ростом, но и мастерством. А есть еще и третий центровой - Штимац, от которого вряд ли бы отказались в сильнейших клубах Европы.

Тренирует сборную Сербии один из лучших игроков в истории европейского баскетбола Саша Джорджевич. Только игроком прекрасным он был давно, а хорошим тренером он является сейчас. И это постоянно доказывает. Саша – человек и тренер амбициозный, самолюбивый, экспрессивный, но голову никогда не теряет.

«НАДЕЮСЬ, БАЗАРЕВИЧ ПРИГОТОВИЛ ПАРОЧКУ СЮРПРИЗОВ СЕРБАМ»

Конечно, хотелось получить более слабого соперника в полуфинале, но что выросло, то выросло. Но хочу только напомнить, что мы их уже один раз на этом турнире обыграли. То есть, нам уже удалось один раз чудо совершить. Конечно, сербы жаждут реванша, но с другой стороны мы знаем, как их обыгрывать. Это знает Сергей Базаревич, его помощники, знают игроки. Надеюсь, что наша сборная не ударит в грязь лицом.

Да, сербы нас изучили досконально, но и мы их тоже изучили. Здесь мы с соперниками в равном положении. Мы выиграли 2 сентября за счет высочайшей мотивации и игровой дисциплины. Мы сделали меньше, чем сербы потерь, но больше, чем они подобрали мяч. И в целом на этом чемпионате мы лучше защищаемся. Наши, не побоюсь этого слова, выдающиеся защищающиеся игроки - Курбанов, Фридзон, Дмитрий Кулагин - справились в первой игре с Богданом Богдановичем. Были сложности у Мозгова при опеке Марьяновича, но с Кузмичем он справился. А Марьянович не может играть 40 минут.

Мне кажется, наше преимущество над сербами может выразиться за счет более высокой игровой дисциплины, за счет меньших потерь, за счет разумной игры в позиционном нападении и агрессивной защиты.

За счет этих факторов мы можем победить. И надеюсь, что Базаревич и его помощники приготовили парочку тактических сюрпризов сопернику.

Но это будет тяжелейшая игра, в которой многое решает характер. Но у нас характер сильнее, на протяжении чемпионата мы это не раз доказывали. Поэтому я очень надеюсь на победу.

Полуфинал Россия – Сербия Евробаскета-2017 пройдет сегодня в Стамбуле. Начало в 21.30. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Матч

Россия - Сербия

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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