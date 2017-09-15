Кто составит компанию Федереру и Надалю в Лондоне?

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль Фото: Gettyimages.ru

Менее двух месяцев остается до завершающего теннисный сезон события – Финала Мирового тура ATP, он же Кубок Мастерс. Болельщики рискуют не увидеть в списке участников целый ряд известных имен. Обозреватель «Советского спорта» разбирался, кто может выйти на корты Лондона в ноябре, а кому дорога на Туманный Альбион закрыта.

Ежегодный турнир среди мужчин пройдет в столице Великобритании с 12 по 19 ноября 2017 года. Чтобы попасть на Кубок Мастерс на сто процентов - необходимо набрать не менее 5775 очков в Чемпионской гонке. Также право участвовать в турнире дает показатель в рейтинге Чемпионской гонки ATP, а не основной рейтинг ATP. Позиции и очки в них разнятся, что создает дополнительную интригу и сложности для попадания.

Два теннисиста уже сейчас обеспечили себе место на кортах Лондон: Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Швейцарец выступал на турнире с 2002 года и лишь прошлый розыгрыш пропустил из-за травмы. В этом году Федереру покорились сразу пять турниров из семи, в число которых вошли Уимблдон и Australian Open. Испанец также не смог принять участие в Финале Мирового тура ATP в 2016-м году из-за травмы. «Рафа» еще ни разу не одерживал победу в турнире, хоть и играл в финалах дважды – в 2010-м и 2013-м.

Сразу стоит отметить тех, кто точно не поедет в Лондон. Список не настолько длинный, насколько состоит из громких имен. Сразу три топ-теннисиста вынуждены были закончить сезон раньше времени: Новак Джокович, Энди Мюррей и Стэн Вавринка. Все трое вынуждены залечивать повреждения разной степени тяжести. Надежды, что еще одна «троица» отправится на корты Лондона крайне мала. Кей Нисикори, Милош Раонич и Гаэль Монфис хоть и проходят процесс восстановления после травм, но насколько быстро вернутся на корт – не понятно.

Когда в турнире не играет часть лидеров, то появляется шанс у других. Нужного количества очков нет пока ни у одного из претендентов, но близость к заветной цифре в 5775 баллов и текущая форма сыграют главную роль.

Так кто же вероятнее всего отправится на Финал Мирового тура ATP?

Ближе всех к нужному минимуму очков находится немецкий спортсмен Александр Зверев. У самого молодого теннисиста Топ-30 ATP на данный момент 4220 очков. Несмотря на провал на US Open и поражение от Борны Чорича уже во втором раунде, шестая ракетка мира имеет все шансы уже в ближайшее время обеспечить себе место в Кубке Мастерс.

Чуть ниже в Чемпионской гонке расположился австриец Доминик Тим. В его активе 3715 очков. В прошлом году Доминик откровенно выдохся к концу сезона, сыграв во многих турнирах и одержав победу в 60 матчах Тура. Тим заявляет, что сейчас находится в хорошей физической форме. Это ему еще надо будет подтвердить в Токио, Чэнду и Шанхае.

Вычеркиваем пятого в списке Вавринку и переходим к идущему на шестом месте в рейтинге Григору Димитрову. Болгарин набрал 3105 баллов и надеется как минимум повторить успех прошлого сезона. Тогда Димитров дошел до финала Пекина и полуфиналов Чэнду и Стокгольма. Похоже, что сейчас болгарский теннисист возьмет паузу для отдыха и вернется в Пекине и Шанхае.

На пятки Димитрову наступает Марин Чилич. Хорват отстает всего лишь на 110 очков. Чилич как и болгарский коллега решил взять паузу до Токио, чтобы еще успеть подготовиться к Шанхаю. Хорватский теннисист наверняка планирует достичь высот годовой давности, когда он победил в Базеле и добрался до полуфиналов в Париже и Токио.

Эти шестеро ушли в неплохой отрыв от соперников и в целом обеспечили место в Финале Мирового тура в Лондоне. А вот за две оставшиеся вакантные позиции должна разгореться нешуточная борьба. Учитывая вылет Стэна Вавринки, полуфиналист US Open Пабло Карреньо Буста перемещается на седьмую строчку Чемпионской гонки c 2595 очками. Впереди у испанца турниры в Метце, Пекине и Шанхае, где он будет пытаться вернуть себе нью-йоркскую форму. Год назад Буста выиграл титул в Москве, так что у него есть все шансы подкопить очков и обеспечить себе место на кортах Лондона.

Вычеркиваем Джоковича и следом за испанцем располагается американец Сэм Куэрри. Отставание от Бусты преодолимое – 160 очков. Но для этого Куэрри придется из кожи вон лезть, чтобы заработать необходимое количество баллов. В прошлом году, к примеру, американец выглядел очень слабо.

В ста очках от Куэрри находится финалист US Open Кевин Андерсон. Похоже, южноафриканец наконец вернул себе форму, которую набрал до операции. Если ему удастся удержаться на нынешнем подъеме, то он будет как можно скорее атаковать позиции Бусты и Куэрри.

Кажется, Дэвид Гоффин окончательно сник после травмы, полученной на Ролан Гаррос. Но все же сумел-таки попасть в 16 раунд US Open, где проиграл россиянину Андрею Рублеву 0:3. Прошлый сезон бельгийцу удавался куда лучше. Сейчас отставание от Куэрри составляет 355 очков. Гоффину придется срочно возвращаться на уровень его прошлогодних достижений в Метце, Антверпене и Токио, если он хочет завоевать путевку в Лондон.

Чех Томаш Бердых и испанец Роберто Баутиста Агут имеют в активе по 2005 и 1915 баллов соответственно. Отставание от находящегося на спасительном месте Куэрри весьма внушительное. Честно говоря, от этих теннисистов сложно ждать прорыва под конец сезона. Потому шансы на поездку в Англию не велики.

Без Раонича и Нисикори чуть выше в гонке поднимается целая группа теннисистов с 1700 очками. Но должно случиться большое чудо, чтобы кто-то из тройки Джон Изнер - Жо-Вилфрид Цонга - Ник Киргиос так просто взял и потеснил в рейтинге вышестоящих соперников. Хотя, у них все еще есть шанс сотворить сенсацию в Пекине и Шанхае.

Чемпионская гонка ATP



