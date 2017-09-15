Упражнения медитации раджи и буддхи йоги для начинающих

Раджа йога – йога на основе медитации, которая учит человека контролировать свой ум и эмоции. Как достичь спокойствия, концентрации, избавиться от гнева с помощью раджа йоги. Какие упражнения раджа йоги подходят начинающим, разбирался «Советский спорт».

Раджа йога и буддхи йога. Что это такое





Раджа йога, которую еще называют «интеллектуальной йогой» - нацелена на работу с умом и сознанием человека. В отличие от других школ йоги здесь онсновную часть практики занимает медитация.

Основатель йоги, философ Патанджали (II век до н.э.) в своем трактате «Йога-сутры», утверждал, что посредством медитации и самоограничения, человек может достичь спокойствия, духовного равновесия и четкости мыслей. Финалом личной эволюции человека становится буддхи-йога – высшая йога, состояние, которое сам Патанджали определял, как полное слияние и гармонию с миром и свободу от всех волнений ума.

Один из популяризаторов раджа йоги – мыслитель 19-20 века Свами Вивекананда. Благодаря его лекциям раджа йога вышла за пределы Индии и стала известна во всем мире.

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Раджа йога. Медитация

Через практику медитации раджа йога предлагает человеку пройти через восемь ступеней развития:

- яма – начальный уровень: включает самоограничение, избавление от вредных привычек, которые мешают достичь ясности ума, отказ от накопительства, отказ от обжорства, привычка к честности и телесной чистоте;

- нияма – второй уровень, который призван еще больше развить в человеке самодисциплину, но вместе с ней – оптимизм и веру в собственные силы;

- асана – этот уровень раджа-йоги учит контролю ума над телом и установлению лучшей связи между ними;

- пранаяма – включение дыхательных практик раджа йоги;

- пратьяхара – практика раджа йоги, которая учит контролю над чувствами;

- дхарана – на этом этапе раджа йога учит концентрации ума;

- дхьяна – техника глубокой медитации, которая, как считали основатели раджа йоги, способна успокоить сознание, «отключить» его от всех внешних раздражителей;

- самадхи – высшее состояние в раджа йоге, просветление, понимание настоящей природы мира и соединение с ним.

Раджа йога. Упражнения

Как правило перед началом занятий раджа-йогой начинающим советуют некоторое время практиковать другие аспекты йоги, основанные на асанах – специальных положениях тела. Эти занятия помогут начинающему обрести более крепкое здоровье, мышечный тонус и начальную привычку к концентрации – все это поможет в освоении методик раджа-йоги.

Новички начинают практиковать раджа-йогу с упражнений на расслабление и сосредоточение. Для их освоения нужно принять комфортную позу (рекомендуют позу лотоса, если вы уже умеете ее выполнять и чувствуете себя в ней комфортно). Дышите глубоко и свободно. В упражнении на расслабление постарайтесь остановить внутренний поток мыслей и освободиться от них. В упражнении на сосредоточение – постарайтесь вернуть в «эфир» те мысли, которые действительно важны, и сосредоточиться на них: любовь к миру и людям, понимание своего единства с ними, незначительность и пагубность негативных эмоции. Считают, что в упражнение на сосредоточение также помогает концентрация взгляда на каком-то предмете – это может быть цветок в вазе или пламя свечи.

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Расслабление и сосредоточение – подводящие упражнения для полноценной медитации раджа йоги, которую нужно осваивать под руководством инструктора. Но даже они способны внести в вашу жизнь положительные коррективы. Уделяйте практикам расслабления и сосредоточения 15-20 минут в день. Для достижения глубокого расслабления помогает мысленное проговаривание фраз, своеобразное программирование себя: «Я спокоен, покой вокруг меня, я чувствую себя легко и спокойно».



Раджа йога. Эффект упражнений





Считается, что раджа йогой может заниматься любой человек вне зависимости от возраста – ведь упражнения раджа йоги не требуют физической подготовки, гибкости, силы мышц (хотя, безусловно, все это пойдет только на пользу освоению техник раджа йоги).

Эффект даже от начальных упражнений раджа йоги проявляется в том, что человек становится более спокойным, дружелюбным, оптимистичным. Его сон становится лучше, появляется больше энергии. Человек учится держать эмоции под контролем, управлять гневом и раздражительностью, излечиваться от депрессии и хандры.