Итальянцам пришлось извиниться за Крым

Последнее время итальянские представители СМИ попадают в неловкие ситуации, связанные с полуостровом Крым. В итоге приходилось извиняться.

Авторитетное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport указала в одном из выпусков полуостров Крым территорией Российской Федерации. Напомним, что Европейский Союз не признал факт присоединения территории к России. В выпуске давалось превью к матче между донецким «Шахтером» и «Наполи». Игра должна была состояться в Харькове на стадионе «Металлист».

Журналист La Gazzetta dello Sport и автор заметки Пьерфранческо Аркетти утверждал, что ведет репортаж непосредственно из Харькова. При этом умудрился назвать местный клуб и стадион вместо «Металлиста» «Металлургом».





Спустя два дня редакция газеты принесла публичные извинения украинскому посольству в Италии и опубликовала опровержение в выпуске от 15 сентября. Приводим перевод текста из номера:

«Крым Российский? Нет, статус не признан.

По ошибке в инфографике к матчу между «Шахтером» и «Наполи» был изображен Крым, как территория, принадлежащая России. После политического кризиса 2014-го года полуостров был фактически присоединен к РФ в результате референдума, результаты которого не были признаны ни Украиной, ни мировым сообществом, ЕС, ООН и НАТО в том числе».





Ранее американская правозащитная организация Freedom House выпускала карту с таким же обозначением полуострова Крым.

Что касается итальянцев, то перед Евровидением-2017 итальянский ведущий Энрико Лукки пошутил про Крым и вынужден был принести публичные извинения.