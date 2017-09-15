Денис Колодин: Я – просто «пушка», а Глушаков – «точная пушка»

Экс-защитник «Динамо» Денис Колодин в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение по поводу выступления наших клубов в Лиге Европы.

«ЛОКОМОТИВ» – ЭТО КОМАНДНАЯ ИГРА

– Почему «Локомотиву» не удалось забить в гостях?

– Первая еврокубковая игра – почти всегда вводная. Не стоит забывать, что «Копенгаген» считается хорошей командой. «Локо» настраивался на сильного соперника, поэтому считаю ничью – нормальным результатом.

– Кого-нибудь отметили для себя в «Локомотиве»?

– Скорее нет, чем да. «Локомотив» тем и хорош, что в приоритете командная игра, нежели какие-то индивидуальные действия. Конечно, в коллективе есть лидеры – это Миранчуки, иногда роль лидера на себя берет Фернандеш. Но а в целом победу добывают сугубо командными действиями.

– По сравнению с прошлым сезоном, железнодорожники сильно прибавили. С чем это связано?

– Я думаю, что рано делать выводы, в футболе бывает много случаев, когда команда начинает неплохо, а по итогам сезона проваливается. Да, у «Локо» хороший старт, игра со «Спартаком», к примеру, мне очень понравилась. Но пока еще рано говорить о стабильности. Была встреча с «Тосно», и это говорит о том, что команда, наверное, пока еще выдерживает до конца нагрузки.

ВСЯ ИГРА ИДЕТ ЗА СЧЕТ КОКОРИНА

– «Зенит» играл в гостях с «Вардаром». Кокорина использовали на правом фланге, как в прошлом году. Считаете, это на одну игру или нет?

– Манчини выпустил Шатова и Кокорина, «Зенит» заиграл очень резко. При схеме 4-3-3 здорово раскрывается Дзюба. Аргентинцы в команде, пока что не особо созидают, все идет за счет Кокорина: сыграет он хорошо – «Зенит» победит, не сыграет – не победит.

Кто-то говорит, что при схеме 4-3-3 они смотрелись мощно, как в игре со «Спартаком». А с «Динамо» у них ничего не получилось.

– При этом «Зенит» – фаворит в своей группе?

– Безусловно, хотя главный экзамен будет с «Реал Сосьедадом». Это представители испанского футбола, и там совсем другой уровень чемпионата.

Если говорить о внутреннем чемпионате, то «Зенит» – бесспорный фаворит хотя бы по составу.

ГОД, ПРОВЕДЕННЫЙ В ФНЛ, СКАЗАЛСЯ НА «ДИНАМО»

– Не могу не спросить вас о «Динамо». Как сейчас, на ваш взгляд, выглядит ваш бывший клуб?

– Игра со сборной мне лично была непонятна. Для новичков сборной, наверняка, было бы интереснее сыграть с национальной командой, нежели с клубом. Но сыграли и Бог с ними, забыли.

– Какие-то позитивные моменты в игре «Динамо» вы для себя отметили за последнее время?

– В игре с «Зенитом» не было какого-то везения. Питерцы просто ничего не создали у ворот «Динамо». А команда Калитвинцева могла забить, были хорошие моменты для взятия ворот. По игре и не скажешь, кто на каком месте был. Со «Спартаком», бело-голубые сыграли вничью. То есть с сильными командами результаты есть. На выезде неплохо сыграли с «Анжи». А вот домашние матчи пока не даются.

– На что «Динамо» в принципе может рассчитывать в этом сезоне?

– «Динамо» по силам любые вершины. Если команда играет с «Зенитом» на равных и может победить, если отгружает по три гола «Анжи», то любые вершины для «Динамо» по силам. Команде надо обрести стабильность и веру в свои силы, тогда все будет хорошо.

Не забывайте, что команда год провела в первой лиге тем же составом, поэтому уровень другой. А здесь приходиться напрягаться.

– Вас называли «пушкой». У вас всегда был очень мощный удар. Кто сейчас взял ваши лавры?

– Да я особо так и не бил сильно, это комментатор меня так назвал (смеется). Есть и были люди, которые били сильнее меня. Глушаков сегодня «пушка». Я бил сильно, но мимо, а он попадает. Поэтому Денис – «точная пушка».

– Чем вы сейчас занимайтесь?

– Учусь на тренера. Выучусь – хорошо, может, когда-нибудь и «Динамо» возглавлю.