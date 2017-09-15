Дмитрий Чернышенко: Долгов по зарплате в КХЛ больше не будет! Иначе…

В пятницу прошло заседание Совета директоров КХЛ, после которого президент лиги Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.

На Совете директоров КХЛ представители лиги и клубов выбирали его новый состав. Изменения были небольшие, в Совет вошел всего один новый член – президент ФХР Владислав Третьяк.

После обсуждения текущих вопросов журналистов пригласили на встречу с главой КХЛ Дмитрием Чернышенко, который сперва традиционно выступил с докладом, а затем ответил на вопросы прессы.

Предлагаю вашему вниманию основные тезисы, прозвучавшие в его выступлении.

О СТАРТЕ СЕЗОНА

Чемпионат получается интересным. Дамоклов меч, который отсечет по итогам сезона три клуба и отправит их в ВХЛ, обостряет борьбу. Кто туда отправится – прогнозы делать рано. Не стоит заранее спекулировать на этой теме.

Уже было несколько матчей с неожиданной развязкой. К примеру, поединок «Салавата Юлаева» с «Барысом», когда казахстанцы сумели на последней минуте забить три шайбы и вырвать победу – 5:3.

Здорово, что юные игроки себя хорошо проявляют, например, Капризов из ЦСКА. И то, что игроки, которые вернулись в лигу из НХЛ тоже очень приличный уровень показывают. Хотелось бы, чтобы и наша пресса отмечала не только тех, кто уезжает, но и тех, кто пришел.

О ГИМАЕВЕ И ПЕТРОВЕ

В марте нас всех потрясло трагическое известие – из жизни ушел наш большой друг, талантливый комментатор, тренер, эксперт Сергей Гимаев.

Ушел Профессионал с большой буквы. КХЛ обещала увековечить его память. Сейчас было решено присвоить имя Сергея Наильевича призу «За верность хоккею». Теперь он будет ежегодно вручаться лучшему играющему ветерану-наставнику. Юридически мы с семьей Гимаева все уже оформили.

Думали также увековечить память легендарного олимпийского Владимира Петрова, который также покинул нас в этом году. Но ФХР уже приняла решение назвать его именем главный трофей ВХЛ.

Давайте считать, что долг памяти перед нашими товарищами выполнен.

О ДОЛГАХ ПО ЗАРПЛАТЕ

Еще на прошлом Совете директоров лига приняла правило: «Клубы, которые не погасили долги перед игроками и тренерами до 1 июля могут быть оштрафованы на сумму до 20 процентов от суммы задолженности». Сейчас это правило внесено в регламент.

Сделано это было с целью искоренить пагубную практику, когда клуб начинал новый сезон, так и не расплатившись с игроками за предыдущий. Обычно сумма таких долгов доходила до 1,5 миллиардов рублей.

Ныне ситуация резко улучшилась. Сейчас долги перед игроками есть только у «Слована» - 30 миллионов рублей. И братиславский клуб уже предоставил гарантию, что ликвидирует задолженность до 30 сентября.

О «КУЗНЕ»

Новокузецкий «Металлург получил часть нашей общей прибыли за прошлый сезон. Его доля – 5,8 миллионов рублей. При этом была рекомендация от Совета директоров, чтобы клуб потратил эти средства на развитие молодежного хоккея. Потому что как раз в Новокузнецке это получается особенно хорошо. Там и детская школа, и молодежная команда всегда выступают на высоком уровне.

О РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ

Детский хоккей – одна их целевых программ лиги. Деньги на его развитие будут ежегодно переправляться из стабилизационного фонда КХЛ в ФХР в размере 60 миллионов рублей. Далее средства будут распределяться по различным детским программам.

Также КХЛ будет финансировать и другие различные мероприятия. Например, школу вратарей имени Третьяка, помогать проводить турнир «Золотая шайба», первенства федеральных округов и т.д.

Не забываем и о ветеранах. В списке лиги более 60 хоккеистов, которым будет оказана материальная помощь.

О ПРОЩЕНИИ РЫСПАЕВА

Дамир Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за очередную жестокость в матче «Барыса» с «Куньлунем». И позиция лиги по отношению к его поступку не изменилась.

Но есть обращения и от ФХР, и от президента «Барыса», и от профсоюза с просьбой разрешить ему играть. Сам Рыспаев заявляет, что раскаивается и больше такого на льду не допустит.

Исходя из этого мы предложили Дамиру следующую формулу. Ему разрешено в течении месяца выступать в ВХЛ. Если за этот срок претензий к нему не будет, позволим ему вернуться и в КХЛ. 19 сентября дадим соответствующую рекомендацию Дисциплинарному комитету.

О ДОПИНГЕ

КХЛ продолжает нетерпимую борьбу с применением игроками запрещенных препаратов. Мы – единственная лига сейчас, которая несмотря на то, что происходит с российскими спортсменами, продолжает тестирование наших хоккеистов в независимых лабораториях WADA.

Мы продолжаем выполнять требования международного антидопингового контроля. И именно поэтому не подверглись никаким санкциям. В текущем сезоне тестирование продолжится в том же формате.