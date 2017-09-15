Александр Яременко: Весь российский волейбол объединился

В пятницу в гостиной «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. В беседе с корреспондентами нашего издания он поделился впечатлениями от победы сборной России на чемпионате Европы, оценил перспективы молодых игроков и предрек интересный сезон в российской Суперлиге.

«ВИДЕЛ, КАК РОЖДАЛАСЬ КОМАНДА»

- Сборная России выиграла чемпионат Европы. Вы довольны тем, что увидели в исполнении команды?

- Конечно, доволен. Лучше золотой медали ничего не может быть. Тем более, что чемпионат Европы покоряется нам не так часто, потому что на континенте очень серьезная конкуренция, много сильных команд. На мой взгляд, победа на европейском первенстве равнозначна выходу в финал чемпионата мира, потому что, так или иначе, на обоих турнирах приходится обыгрывать одни и те же команды.

- В предыдущие годы на чемпионатах Европы у сборной России было много обидных неудач. В этот раз было ощущение, что подобрался победный состав?

- Это ощущение появилось перед самым началом турнира. Этому благоприятствовал календарь и план подготовки, который был разработан Федерацией и тренерским штабом сборной. В розыгрыше Мировой лиги и на чемпионате Европы, по сути, играли две разные команды. Это разделение позволило ведущим игрокам спокойно завершить чемпионат России, залечить травмы. Отпуск у ребят, которые играют все турниры за клуб и сборную, бывает очень редко. Тому же Максиму Михайлову не каждый сезон удается отдохнуть больше семи дней. В этот раз все было организовано и спланировано рационально, чтобы каждый мог подойти к турниру в оптимальной форме.

- Что можете сказать о работе тренерского штаба национальной команды?

- Я видел, как в течение Мировой лиги формировался коллектив. Команды очень плохо строятся, когда много проигрывают. Только победы помогают сплотиться. Это замкнутый круг: если ты выигрываешь, тебе хочется еще больше побеждать, ты доверяешь своим партнерам, тебе проще преодолевать трудности. Если ты проигрываешь, все наоборот – не веришь партнерам, игра не дается, начинаются проблемы с тренером и т.д.

То, что наши ребята после четырех поражений подряд в Мировой лиге переломили эту тенденцию, победив в очень сложной игре команду Италии на тай-брейке, это очень здорово. После той встречи пришли победы, родилась команда, и тренерский штаб почувствовал себя более уверенно.

- Когда принималось решение назначить Сергея Шляпникова на пост главного тренера, не было опасения, что он может не подойти взрослой сборной?

- Несмотря на все сомнения, которые витали в воздухе, я должен поблагодарить всех, кто причастен к победе на ЧЕ. Я бы отметил и тренеров наших клубов, и специалистов, которые до этого руководили сборной. В этой ситуации работала не только Федерация и тренерский штаб национальной команды. Весь российский волейбол объединился и это здорово.

Владимир Алекно очень много общался с Сергеем Шляпниковым, можно сказать, передавал свой опыт руководства сборной, поэтому Сергею Константиновичу было в какой-то степени проще понять специфику. «Белогорье», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и другие команды, которые делегировали игроков в национальную команду, приложили массу усилий для завоевания золота. Мы им за это очень благодарны.

«КАЛЕНДАРЬ У «МОЛОДЕЖЕК» СЛОЖНЫЙ»

- Шляпников нормально относился к помощи такого рода?

- Ну конечно. Это ж было искреннее желание помочь. Алекно за свой счет приезжал на сбор в Анапу, смотрел тренировки национальной команды. Шляпников ездил в Казань, чтобы увидеть, как в «Зените» организован тренировочный процесс, поскольку он очень похож на то, что было в последние годы в сборной. Ему это очень помогло, он узнал, как работать с конкретными людьми. Тот же Михайлов играет и в сборной, и у Алекно в Казани.

- Сергей Константинович известен как жесткий тренер. Не боялись, что у него могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с игроками?

- Проблемы в отношениях игрока и тренера всегда бывают. Многие спортсмены начинают адекватно оценивать своего тренера только через несколько лет после того, как они расстались. Я для себя вывел формулу: «если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой». Пока он с тобой работает, ты должен его ненавидеть, потому он выжимает из тебя все, заставляет концентрироваться на волейболе, а тебе хочется и в отпуск съездить, и с женой побыть. И только через два-три года понимаешь, что главное. Быть может у ребят, которые раньше работали со Шляпниковым, когда-то были к нему претензии, но сейчас я увидел, что они играли за него.

- Наши молодежные сборные разных возрастов почти всегда в призах. На Универсиаде и чемпионатах мира U-23, U-19 наши команды занимали вторые места. Но почему мы терпим неудачи в решающих матчах?

- Дело не в решающих матчах, а в сложном календаре. Если бы чемпионаты мира в разных возрастных группах не накладывались друг на друга, нам было бы гораздо легче. Мы могли бы играть одним и теми же людьми, как это было, когда Полетаев, Панков и другие ребята выиграли чемпионаты мира U-19 и U-21. В этом году календарь был составлен таким образом, что соревнования накладывались друг на друга, поэтому сделать одну сильную сборную на два возраста было просто невозможно. Да и главная команда забрала Ильяса Куркаева, Илью Власова, Егора Клюку и Дмитрия Волкова. Если бы эти четыре человека были в молодежной команде, в финале чемпионата мира U-23 у нас проблем бы не возникло. На все сборной найти ребят такого уровня достаточно сложно.

- Вы довольны тем, как в системе российского волейбола происходит процесс перехода игроков из молодежного волейбола во взрослый? Раньше в главной сборной молодежи было очень мало, а сейчас – половина состава.

- У нас уже шестой год функционирует молодежная лига, и в этом плане она нам многое дала. Теперь игроки не пропадают. Потому что очень часто бывало так, что 20-летние ребята выигрывали чемпионат мира по своему возрасту, но до уровня Суперлиги не дотягивали и пропадали. Им надо где-то получать игровую практику, поэтому чемпионат России среди молодежных составов здесь очень кстати. Главная наша задача – не упускать потенциально сильные кадры. Если видно, что у парня есть талант и способности быть игроком сборной, значит нужно давать ему возможность играть в волейбол.

«СУПЕРЛИГА БУДЕТ ИНТЕРЕСНОЙ»

- С классическим волейболом все понятно. В пляжном тоже появляется перспективная молодежь?

- В нашем пляжном волейболе мы видим результаты работы системы. Главная сборная и молодежные команды потихоньку начинают показывать достаточно стабильный результат. Главная команда – первая в рейтинге, молодежные завоевывают медали. Созданы клубы, центры подготовки, полным ходом идет селекция. Да, получилось не сразу, у женской сборной были проблемы из-за смены поколений, но сейчас мы видим, что на детско-юношеском уровне наши девочки всех обыгрывают.

- Стартовала российская волейбольная Суперлига. Что нам ждать от нынешнего сезона?

- Я думаю, что этот чемпионат получится интереснее, чем несколько предыдущих. Такое мнение у меня сложилось, глядя на то, как укомплектовались клубы. Раньше некоторые команды у нас серьезно проседали либо из-за финансовых, либо из-за каких-то других вопросов. Сейчас есть коллективы, которые вполне могут составить конкуренцию даже казанскому «Зениту». Больше восьми клубов будут претендовать на плей-офф, и шесть из них могут бороться за медали. Появился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который собрал очень хороший состав, укрепились новосибирский «Локомотив» и «Белогорье». Теоретически немного ослабло московское «Динамо», но на практике все может оказаться совсем по-другому. Ну и Казань, как всегда, один из фаворитов.