Семак против своих, Бердыев против Тарханова и Семин против всех

Леонид Кучук и Виктор Гончаренко Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о главных интригах в матчах 10-го тура чемпионата России.

КАКОЙ ИЗ БЕЛОРУСОВ КРУЧЕ?

ЦСКА и «Ростов» не только идут бок о бок в турнирной таблице. Столь тесные связи можно найти и в другом – тренируют команды два белорусских тренера – Виктор Гончаренко и Леонид Кучук. Широкая футбольная общественность узнала об этих тренерах после работы в краснодарской «Кубани». И если Кучук приходил туда дважды (2013, 2014 – 2015), то Гончаренко – лишь раз (2013 – 2014). Что интересно, в 2014-м один сменил на посту главного тренера другого.

Теперь Гончаренко и Кучука, помимо соседства в турнирной таблице, роднит кое-что другое. Каждый из них работает с командой обескровленной, нуждающейся в усилении. И каждый из них показывает при ограниченных производственных мощностях качественный футбол. С поправкой на ветер, конечно же. Окажется ли кто-то из них сильнее, узнаем 16 сентября.

Матч ЦСКА - Ростов Судья: Владимир Москалёв (Россия) Место и дата 16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

МЕСТЬ ЗА КАРПИНА. ТРИ ГОДА СПУСТЯ

«Тосно» и «Спартак» знают друг о друге немного, ведь соседствовать в раздевалках одного стадиона им приходилось лишь однажды, в 2014 году. Тогда красно-белые под руководством Валерия Карпина всерьез закладывались на победу в Кубке России, но кайф на арене в Черкизове москвичам знатно обломали. Нулевая ничья в основное время и гол красавец Филатова за семь минут до конца дополнительного. Тосненцы тогда ликовали, «Спартак» горевал, а Карпин – подал в отставку.

Теперь же противостояние «Спартака» и «Тосно» обретает новую форму. Во-первых, можно поквитаться за обидное поражение трехлетней давности, во-вторых, в основе можно выпустить новичка Рошу, а в-третьих – подойти к игре наиболее ответственно, чем в Мариборе во вторник (1:1). Кстати, из того состава «Спартака» образца 2014-го сыграть смогут всего трое: Боккетти, Комбаров и Глушаков, остальных засветившихся на поле в команде уже нет.

«Спартак» плотно засосало в центр турнирной таблицы, а «Тосно» - потихоньку поднимается со дна. Ах, ну да, вот вам еще одна интрига: еще один экс-спартаковец – Дмитрий Парфенов – будет противостоять бывшему клубу. Как получится, решит игра. У «Арсенала» Дмитрия Аленичева один раз обыграть красно-белых получилось (1:0).

Матч Тосно - Спартак Судья: Владимир Сельдяков (Россия) Место и дата 17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

«РУБИН» ПРОДОЛЖИТ ВОСХОЖДЕНИЕ?

Пожалуй, так невнятно и неосознанно, как во встрече прошлого тура против «Спартака» (0:1), «Рубин» Курбана Бердыева в этом сезоне еще не выглядел. После осечек в двух стартовых турах казанцы ни разу не уходили с поля хотя бы с одним очком в активе. В Тушине все было иначе, и если верить защитнику Рагнару Сигурдссону, «команда сделает выводы к следующей игре».

«Урал» - самый неудобный соперник нынешнего сезона. Екатеринбуржцы забивали во всех матчах сезона, кроме игры с ЦСКА (0:0). Да что уж там говорить, почти в голы «шмелей» оказались результативными – не беря в расчет игру с «Локо», если «Урал» забивал, значит не проигрывал. 7 ничьих на старте сезона, вяжущий стиль в центре поля, танец майонеза перед домашними встречами – все это явно указывает на одну простую вещь: ставьте на гол «Урала» в ворота «Рубина».

А сделал ли «Рубин» выводы из поражения в Москве, сказать пока сложно. Однако на за пару дней до игры Бердыев кое в чем признался:

- Что можете сказать об «Урале»? Они сыграли в ничью 7 из 9 матчей. Такая хорошая оборона?

- Да, я думаю, что в этом году они нашли определенный баланс. И почерк Тарханова виден в плане созидания. Это комбинационная игра. Без грубых ошибок в обороне. Компактность в обороне. Мне кажется, что сложный матч предстоит.

Матч Рубин - Урал Судья: Сергей Карасёв (Россия) Место и дата 17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

«ЛОКОМОТИВ» И «АМКАР» – ЭТО ВСЕГДА ВЕСЕЛО

Помните прошлогоднее шапито-шоу на стадионе в Черкизове, хедлайнером которого стали Сергей Иванов с коллегами? Огненный счет 3:3, оскаровское падение Гиголаева в штрафной Гилерме? Гол Прокофьева из офсайда? Жаркую пресс-конференцию Юрия Семина, выступившего за видеоповторы? Фактуры хватит на съемку несколько остросюжетных картин.

Прошлогодний «Амкар» умел удивлять. Правда, умеет и в этом. Команда Гаджи Гаджиева продолжает бултыхаться на дне турнирной таблицы. И проблемы у пермяков отнюдь не в обороне (пропустили 9 – столько же у «Локомотива», ЦСКА, «Рубина» и «Урала»), а в атаке (забили 2 – меньше всех).

С «Локомотивом» все немного проще. Нет, железнодорожники конечно тоже серьезно удивили, обыграв конкурентов – «Спартак» и ЦСКА – и примерив на себя майку догоняющего за аргентинским, простите питерским, «Зенитом». В случае осечки петербружцев, москвичи рискуют взлететь на первое место. Почему рискуют? «Локомотив» разучился быть первым, и догонять ему в последние годы всегда было проще.

Матч Локомотив - Амкар Судья: Кирилл Левников (Россия) Место и дата 18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

СЕМАК ПРОТИВ СВОИХ

Возможно, самый уважаемый и почитаемый футболист России Сергей Семак последние годы пробует себя на тренерском поприще. Впервые он попробовал себя на тренерском мостике в нечужом «Зените». Оттуда, по собственному желанию в целях профессионального роста, перебрался в скромную «Уфу» - клуб, весьма мудро живущий на скромные деньги.

В прошлом сезоне, придя в клуб по ходу, Семак тихой сапой дотащил «Уфу» до рекордного 7-го места в РФПЛ, а теперь проводит первый полноценный сезон у ее руля. На очереди мощнейшая проверка «Зенитом» - клубом, где до сих пор у Сергея много хороших друзей и верных коллег.

Семак настолько слился с «Зенитом» воедино, что поначалу представить его в другом клубе было сложно. В понедельник ему будет противостоять Роберто Манчини, полдесятка аргентинцев, пиковый Кокорин и бакланы. Сергей Богданович, удача вам явно пригодится!