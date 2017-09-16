Суперклуб из Дмитрова, венгерские легионерки и шансы на Играх – все о ЖХЛ

Хоккеистки "Торнадо"

5 фактов о Женской хоккейной лиге в преддверии старта сезона регулярного чемпионата.

16 сентября матчем стартует девятикратного чемпиона России, двукратного чемпиона ЖХЛ – «Торнадо» (Дмитров) и бронзового призера лиги «Динамо Санкт-Петербург» стартует регулярный чемпионат Женской хоккейной лиги. «Советский спорт» отвечает на самые распространенные вопросы о главном в стране турнире по хоккею, в который играют не настоящие мужчины, а девушки.

Что такое Женская хоккейная лига?

Чемпионат ЖХЛ – турнир, в котором участвуют семь женских хоккейных команд: «Агидель» (Уфа), «Артик» (Университет Ухта), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), Сборная команда Свердловской области (Екатеринбург – на логотипе ЦСП КИВС), СКИФ (Нижний Новгород) и «Торнадо» (Московская область).



Всего лигой запланировано провести 84 игры, а регулярный чемпионат продлится до 5 апреля. Команды сыграют в 4 круга по две игры на домашней арене и две на выезде. 9 апреля начнется плей-офф, а финальная серия стартует 19 апреля и продлится до трех побед.

Официальной датой образования красивой лиги принято считать 19 июня 2015 года.

Кто главные фавориты чемпионата?

За два года существования Женской хоккейной лиги команда из подмосковного Дмитрова «Торнадо» дважды становилась чемпионом турнира. Всего же «Торнадо» девять раз побеждала в чемпионате России.

Кто самые известные хоккеистки?

Самые известные спортсмены — это как правило самые результативные. И Женская хоккейная лига не исключение. Среди них: 20-летняя форвард команды «Торнадо» (Дмитров) Анна Шохина; защитник подмосковного клуба Нина Пирогова; защитник уфимской «Агидели» Анна Щукина; вратарь петербургского «Динамо» Мария Сорокина и нападающая «Торнадо» Елена Дергачева.

Играют ли в командах Женской хоккейной лиги легионеры?

Конечно, их целых восемь. В уфимском клубе «Агидель» пара нападающих Фанни Гашпарич из Венгрии и Николь Чупкова из Словакии. Нижегородская команда «Скиф» приобрела защитника из Венгрии Кишш-Шимон Францишка и Каролину Раниамяки(Финляндия). Двеспортсменки из Чехии в составе «Динамо Санкт-Петербург» – Алена Поленска и Анета Тейралова. К команде «Артик-Университет» присоединилась венгерка Александра Хусак.

Есть ли своя сборная России в женском хоккее?

Разумеется, есть – как и почти в любом виде спорта, представленном на Олимпиадах. На последнем чемпионате мира по хоккею наша женская сборная заняла пятое место. В феврале наши девушки примут участие в хоккейном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В женском хоккее фаворитами всегда считаются команды Канады и США, но у сборной России тоже есть хорошие шансы на медали.