Головкин – Альварес: Четыре варианта развития событий, шальные и не очень

Сауль Альварес и Геннадий Головкин Фото: Gettyimages.ru

Уже все сказано. Осталось только дождаться боя Геннадий Головкин – Сауль Альварес, который состоится воскресным утром(по московскому времени) в Лас-Вегасе. И лучший способ скрасить последние часы ожидания, это поговорить о том, что, собственно, нас ожидает.

Прежде всего, имеются некоторые моменты, не понимая которые, не то что в ринг выходить не стоит (не нам туда выходить), но и перед телевизором усаживаться опасно, так как дело может закончиться сдавленными криками: «Валидол! Валидол!» - с последующим падением из вышеупомянутого кресла и ударом об паркет лысиной, или, если вам повезло, то волосатиной.

Не сомневаюсь, что сам Геннадий Головкин это прекрасно понимает, а вот многие его почитатели – не обязательно. Итак, победу по очкам ему не отдадут, если только он не перевернет Альвареса раза три, а сам на настил ринга ни разу не отправится.

В отсутствии ФлойдаМэйвезераАльварес – самый кассовый боец на современном ринге, очень далеко опережающий в этом компоненте всех остальных. Поэтому судьи будут его, что называется, поддерживать. Не из мексиканского или американского патриотизма. Если бы такие деньги можно было заработать на Головкине, они бы поддерживали его, а если бы на каком-нибудь готтентоте, все сразу стали бы готтентотами. Деньги не пахнут ничем, в том числе и родиной.

На практике это означает, что Альварес выйдет в ринг, понимая, что ему надо только, не падая, простоять до конца. Да-да, он что-то там говорил о том, что он Головкина нокаутирует, но я давно избавился от дурной привычки слушать, что бойцы говорят перед боем.

Нет, Альварес не будет стараться перерубить Головкина. На взвешивании он впишется в лимит категории, до 72,6 кг, а в ринг на следующий день выйдет за восемьдесят, как он умеет, но все равно в кои-то веки он не будет физически сильнее соперника. Если он и надеется нокаутировать Головкина, то только в конце, а что для этого надо делать? Правильно, бить по корпусу, что, кстати, является одной из его специализаций. Так что следует ожидать безостановочную работу Альвареса в контратаках по обоим этажам.

Посмотрев не слишком удачный бой Головкина с ДэниеломДжейкобсом, Альварес обрел несколько избыточную уверенность в себе. После этого поединка он перестал тушеваться каждый раз, когда речь заходила о Головкине. В этой ситуации Геннадию нужно как можно быстрее осадить его.

Из всего этого можно сделать вывод, что, скорее всего, судьба матча решится в первой половине. Конечно, когда в ринге два бьющих бойца, она может решиться в любую секунду, но этот понятный случай пока оставим вне нашего рассмотрения, а остановимся на более вероятном развитии событий. Если Альваресу удастся навязать Головкину вязкую контратаку с большим количеством ударов по корпусу, для Геннадия это все может плохо закончиться. Во второй половине он может и не найти в себе сил на мощный нокаутирующий удар или финальную серию, которая приведет к досрочной остановке боя. Если же Головкину несколько раз удастся потрясти Альвареса до корней его рыжих волоссвоими ударами, и удерживать его на своей дистанции, то дело, можно сказать, в шляпе. Ну, почти. Обескураженный и потрясенный «Канело» не сможет уж очень долго гнуть свою прямую линию, и где-то во второй половине боя, возможно, в самом конце он, как великий британский премьер Уинстон Черчилль, поймет, что в этой жизни лучше сидеть, чем стоять, и лучше лежать, чем сидеть.

Короче говоря, подводя итоги, можно сказать, что мы имеем четыре варианта развития событий в этом бою, два шальных и два регулярных.

Вариант 1, шальной. Победа Головкина нокаутом в любой момент, в том числе и в начале боя, причем нокаут не является как бы следствием того, что происходило в ринге раньше. Если разобраться, то вариант не такой уж шальной, учитывая силу удара Головкина, но все же не очень вероятный.

Вариант 2, шальной. Победа Альвареса нокаутом при тех же условиях. Еще менее вероятный, так как Головкин хорошо держит удар, а в этом поединке он вряд ли будет пренебрегать защитой, как делал иногда ранее.

Вариант 3, регулярный. Альваресу удается навязать Головкину тягучий бой и измотать его в первой половине поединка с тем, чтобы спуртовать во второй. Причем, учитывая благосклонность судей, в первой половине можно не так уж измотать, а во второй – не так уж спуртовать. Шефы, то есть судьи, помогут. Главное не падать. Возможно? К сожалению, вполне.

Вариант 4, регулярный. Головкин рано знакомит Альвареса со своими ударами, от чего в рыжей голове Сауля вся картина мира несколько меняется или, как сейчас говорят, он просто узнает, как страшно жЫть. Новообретенное знание наполняет, наполняет его и где-то к концу боя переполняет, так как еще библейский царь Соломон три тысячи лет назад узнал, что в большом знании много печали. Лично я склоняюсь к тому, что события будут развиваться именно по этому варианту. Если вы скажете, что это болельщицкий выбор, я с вами спорить не стану.