Непобежденные. Что нужно знать о матче «Тосно» – «Спартак»

2014 год. «Тосно» и «Спартак» встречались в Кубке России Фото: «Советский спорт»

Для болельщиков красно-белых клуб «Тосно» вызывает неприятные ощущения, ведь именно тосненцы выбили девятикратных в 1/8 Кубка России в сезоне-2013/14. И обидно для них, что гол-то пропустили в овертайме на 113-й минуте, да еще и играли дома! Нет, «Открытия» тогда было только на бумаге, поэтому играли в Черкизове.

Как развивался первый очный матч

В начале матча мог забить Мовсисян, потом Паршивлюк чуть не забил, затем снова Мовсисян не попал в створ ворот… В начале второго тайма Араз Озбилиз имел стопроцентный шанс, но также пробил мимо ворот. Били все, кто мог. Эбер, Хурадо не воспользовался неразберихой в штрафной зоне, снова Мовсисян, не сумевший переиграть вышедшего далеко из ворот вратаря и попасть в пустые ворота. В конце второго тайма, на 86-й минуте, у «Тосно» появился первый голевой шанс, но Андрей Мурнин пробил с двух метров прямо в Митрюшкина. Дальше команды обменялись моментами: Озбилиз в конце основного времени ударил мимо створ, а Радченко (игрок «Тосно»), вышедший почти один на один, захотел прокинуть мяч между ног Митрюшкину, но тот вовремя закрыл «пространство». Отскочивший после этого мяч к гостям, дважды был направлен в сторону ворот, но не долетел. На 97-й минуте Паршивлюк получил отличную диагональку, скинул головой на Эберта, тот в одно касание пробил криво, но мяч дошел до Барриоса и тот с вратарской линии …нет, не пробил. Это ударом назвать нельзя, скорее пас отдал вратарю тосненцев Артему Смирнову. Он явно не ожидал. Это была роковая ошибка для красно-белых. На 112-й минуте «Тосно» начал атаку, которая завершилась шикарно. Радченко примерно в 30 метрах от ворот, чуть правее центра, сделал среднюю по дальности верховую передачу на ход Валентину Филатову в свободную зону, что была в левой части последней четверти поля. Так как Филатов находился с пасующим на одной линии, ему пришлось совершить забег. Он быстро пробежал двадцатиметровку за четыре секунды, набрав при этом необходимую скорость и разбег для мощнейшего удара, и, собственно, нанес сильный удар под перекладину в дальний угол ворот. Тем, кто забыл этот гол или не видел, стоит посмотреть, не пожалеете.

Статистика матча гласит, что «Спартак» нанес в два раза больше ударов (22:11), но попадал в створ ворот в 2,5 раза меньше (2:5). По угловым у красно-белых также было преимущество: 9:3. Но это их не спасло. Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу гостей и москвичи вылетели из розыгрыша кубка. «Тосно» в ¼ финала попал на «Краснодар», где на выезде крупно проиграл 0:3.

К слову, для «Тосно» это был дебютный розыгрыш Кубка России и они однозначно занесли результат выступлений в актив. Свое достижение они повторили два сезона спустя. В прошедшем турнире за Кубок России они также на выезде в ¼ финала уступили московскому «Локомотиву», проиграв с минимальным счетом 0:1. А «Спартак» за это время дальше 1/8 финала не проходил. Дважды в последующих двух сезонах проигрывал на этой стадии. А в последнем чемпионском и вовсе проиграл в 1/16 финала. Но это им болельщики простили.

Нынешнее состояние

Начали новый сезон команды одинаково плохо. Да, действующие обладатели титула чуть лучше, но восьмое место и отставание от лидера на 9 очков – плохой результат для чемпиона, планирующего защитить титул. У «Спартака» 12 очков, у «Тосно» – 12-t место и 8 очков – соперники достойны друг друга и, похоже, на данный момент равны. Тосненцы хоть и забивают меньше гола за игру, в среднем 0,8, но москвичи пропускать любят: в среднем 1,4 гола в матче (13/9). Больше пропускает только «Анжи» – 18 пропущенных в девяти встречах. Такому обстоятельству поспособствовали «заклятые враги» «Зенит», забивший «пятюню», и тройка москвичей: «Локо» заколотивших 4 ответных мяча в большинстве, а также «силовые» друзья (ЦСКА и «Динамо») по 2 гола. Остальные 5 игр остались сухими. «Тосно» же не пропускал только с «Локомотивом», выиграв ту встречу 2:0, и в игре против «СКА-Хабаровска», сыграв вничью.

Интересные факты

В этом сезоне в матчах «Тосно» ни одна команда не забивала больше двух мячей.

В 6 играх из 9 при участии тосненцев одна из команд уходила без забитого мяча

В 5 домашних играх питерцы, будем так их называть, так как играют в СПб, ни разу не выиграли, сыграв дважды вничью. Забили при этом 3 мяча, пропустили 5.

В 5 гостевых встречах «Спартак» ни разу не выиграл, но и проиграл лишь дважды. Разница забитых и пропущенных мячей намного хуже: 4 они и 9 им.

Дома «Тосно» проигрывал всем, кто выше в турнирной таблице, однако «Спартак» играл вничью с теми, кто ниже.

С московскими командами в этом чемпионате тосненцы играли дважды: одна победа и одно поражение, 3 забитых мяча и 2 пропущенных. Одиссею «Спартака» к сине-бело-голубым мы все помним.

Где смотреть матч?

За матчем 10-го тура РФПЛ «Тосно» – «Спартак» в прямой трансляции следите на нашем сайте 17 сентября 2017 года в 13:00 по московскому времени.

Прогноз на матч между командами «Тосно» и «Спартак»

Одни отдыхали, другие боролись в Лиге чемпионов. В чемпионате России хозяева предстоящей встречи за последние 6 игр 2 матча выиграли, 2 скатали вничью и 2 проиграли. «Спартак» же проиграл 3 игры, 2 выиграл и добился одной нулевой ничьи со СКА. Несмотря на то, что одни чемпионы, другие впервые играют в премьер-лиге, шансы у обоих равные, хоть состав-то у красно-белых посерьезнее. Аргентинцев, конечно, нет, но зато есть три бразильца и «хоронильщик» Глушаков. В общем, ничья по стандартному сценарию: «Спартак» забивает первым, пропускает вторым.

Погода в Санкт-Петербурге в день матча, 17 августа 2017 года

По данным gismeteo.ru, в Питере, как ни странно, ожидается неплохая погода: +14, малооблачно с небольшим возможным дождем. Ветер юго-западный 3-4 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 75%

Ориентировочные составы «Тосно» и «Спартака»

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Мухаметшин, Галиулин, Карницкий, Роша, Заболотный, Мелкадзе

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Самедов, Фернандо, Попов, Промес, Адриано

Кто не выйдет на поле в матче 10-го тура РФПЛ

У хозяев травмированных нет, а вот у гостей трое: Тимофеев и Зобнин с тяжелой степенью и Зе Луиш со средней степенью травмы.