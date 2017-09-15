Матч чемпионского уровня! Они били лица в кровь и сочиняли суперсюжет (видео)

СКА и «Магнитка» устроили шоу, которого так не хватает регулярному чемпионату.

Хоккея накала и уровня плей-офф в первый месяц не хватает любому регулярному чемпионату. Хорошо, что есть Кубок Открытия и римейк финала прошлого сезона. Выход баскетбольной сборной России в полуфинал чемпионата Европы не пустил СКА и «Магнитку» на федеральный канал, хотя им там быть положено.

Потому что СКА – «Металлург» то немногое на старте регулярки, чем реально можно поднимать рейтинг хоккея, а не просто вырабатывать норму трансляций по контракту между структурами Дмитрия Чернышенко.

Здесь нехилого Сергея Калинина втроем заталкивали на перекладину и даже неспециально пару раз стучали его головой о железо. Давили Игоря Шестеркина в обоих смыслах, чтобы отдать верхом вдоль ворот и почти замкнуть в пустой угол. И валяли на полу даже судью и Павла Дацюка – двоих по-депутатски неприкосновенных героев.

Борцовский, а не хоккейный бросок Осалы – он утрамбовал Артема Зуба в лед – и столкновения, где Сергей Широков получил и удаление, и травму – вообще не в счет.

«Металлург» без троих топ-защитников Береглазова, Антипина и Ли и без суперфорварда Зарипова почему-то в начале сезона периодически называют проблемным. Даже Илья Воробьев после большинства игр напоминает, как «Магнитке» сложно и насколько расходится с ожиданиями уровень игры. После поражения, например, в Хабаровске звучало убедительно. А в Петербурге совсем не ощущалось.

Вообще там на Востоке у всех полно времени перестроиться, разыграться и разогнаться. Восемь команд внутри трех очков, никто толком, как на Западе СКА и ЦСКА, пока не собирается в отрыв. «Металлург» внутри группы, а ключевая игра доказала, что этот двукратный чемпион – тоже один из фаворитов конференции.

Илья Самсонов в полном порядке, Сергей Мозякин забивает, объем командной работы и помощи от нижних звеньев хватает – Илья Воробьев только на этом способен довести «Магнитку» до апреля.

В этом сезоне в СКА получилось уже несколько прорывов – долгожданных и неожиданных. Сергей Широков, Николай Прохоркин из первой категории, достойные подключения молодых Алтыбармакяна и Мальцева – из второй. Есть и те, кому пора, но все еще не. Из таких – Виктор Тихонов. Его мотает между ролями силового и техничного, между краем атаки и центром. Но случаются и прорывы: за воротами «Магнитки» Тихонов шикарно разобрался, крюком закинул шайбу под щиток Самсонову и вторым движением протолкнул за линию. По-хорошему мясной, даже мясистый гол Виктора!

А гол Сергея Мозякина в ответ – классика: круг вбрасывания, кистевой замах и дальний угол над плечом вратаря. Пока это работает, к «Металлургу» забвение точно не приблизится.

Как и к Павлу Дацюку, которому просто достаточно подъехать в правильное место, припарковаться неподалеку от чужих ворот и дождаться броска себе в конек. Владислав Гавриков использовал ноги капитана как баскетболисты, вытеснившие игру с «Матч ТВ», щит.

Пока Игорь Шестеркин сдавал мозякинский стресс-тест в меньшинстве, Ледовый легко и ярко ответил фан-сектору на вопрос «Кто чемпионы?» «Мы чемпионы!» особенно отлично звучало на выдохе, когда вратарь СКА снова не давал Мозякину делать.

К тому моменту петербуржцы вели 2:1, потому что Самсонов начудил при равном счете, задумался о чем-то более прекрасном, чем вывод шайбы из своей зоны в большинстве. Так Илья Каблуков стал перехватчиком и распасовщиком, а Евгений Кетов – снайпером, у него случился первый гол в сезоне.

В такой игре «Отдай им кубок» со скамейки «Магнитки» никто бы не прокричал. Даже не потому, что Кубок Гагарина будет в деле нескоро. СКА фолил, судья все видел и давал «Металлургу» много большинства. Сами виноваты, что по голам в неравных ничья, и шайба армейцев – это подарок им на меньшинство.

Свой неравный гол «Магнитка» забила, Мозякин забил тоже после щедрости соперника: Андрей Зубарев расплющил лицо Осалы о борт до крови и получил 5+20.

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Потом Тихонов добавил шансов от себя. СКА справился втроем, а уже при четверке в защите пропустил от Мозякина – теперь после броска с синей линии.

За четыре минуты до конца вообще ничего не было понятно, на арене вновь прозвучал такой же синхронный, как исполнение гимна вживую, ответ на вопрос «Кто чемпионы?».

СКА не совсем по-чемпионски, но довел игру до победы в овертайме: сначала позволил «Магнитке» сравнять на последней минуте, а потом вырвал благодаря супермощному выстрелу Патрика Херсли.

Теперь их серия – одиннадцать выигранных матчей. После поражения ЦСКА на Дальнем Востоке похожей нет ни у кого и близко.