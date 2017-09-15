Троллинг от Божовича. «Динамо» все ближе к зоне вылета

Московское «Динамо» третий тур подряд не может забить. Не помог и выезд в Тулу – зона вылета все ближе.

ЧТО С АТАКОЙ?

После игры 9-го тура с «Зенитом» (0:0), которую «Динамо», кстати, провело очень бодро - в первом тайме даже имело несколько реальных моментов для того, чтобы повести в счете, – Юрия Калитвинцева спросили: «Что с атакой? Считая товарищеский матч со сборной России, «Динамо» не забивает уже три игры подряд». Тренер тогда ответил: «Проблемы есть. На тренировках получается неплохо, но на игры наша работа переносится не всегда. Конечно, нужно учитывать и уровень сопротивления».

И вот, пожалуйста, в 10-м туре «Динамо» достался один из наименьших уровней сопротивления в том, что касается игры в обороне – «Арсенал» после девятого тура делил с «Ахматом» и «Спартаком» второе место в рейтинге самых лояльных защитных линий сезона (по 13 пропущенных мячей, больше только у «Анжи» - 18).

По первым минутам казалось, что наигранное на тренировках наконец станет достоянием общественности. Бечирай мог и должен был забивать дважды, но сначала угодил в штангу, а потом, когда перед ним были почти пустые ворота, – в ногу защитника «Арсенала» Альвареса. Тульские игроки сердечно благодарили воспитанника «Барселоны», но справедливости ради не меньших аплодисментов заслуживал и черногорский форвард.

Удивительно, как содержательно смотрелось «Динамо» с «Зенитом», тайм отыграв на равных, а второй – по ситуации, но с достоинством. И - как беззубо выглядело в Туле. Понятно, что из-за дисквалификации игру пропускал важный игрок полузащиты Самба Соу - вместо него вышел Сапета. Что у «Динамо» после трансферного окна осталось минимум фланговых игроков. Слева, например, вышел Соснин, но с точки зрения скорости, умения подавать в штрафную и создавать моменты – это не лучшая замена даже сдавшему Ионову. Или что так и не подвезли забивного нападающего – все-таки Панченко слишком часто атакует из глубины, Вандерсон не может выбить из старта Бечирая, а про последнего вы все и лучше меня знаете.

ТРОЛЛИНГ

Минутка статистики. «Арсенал» дома пропустил от «Тосно» и «Урала» - два мяча, от «Амкара», который забивает раз в пять туров, – один, и только боявшейся своей тени в первых турах СКА-Хабаровск не забил в Туле ни одного мяча.

И то, что второй сухой матч - и дома, и вообще в сезоне - «Арсенал» провел именно против «Динамо», бывшего клуба черногорского тренера, вполне можно воспринимать как троллинг. Тот самый, которым, по рассказам футболистов, так здорово владеет Божович.

«Арсенал» забил банально – с углового. Беляев выпрыгнул выше всех, а динамовец Хольмен заинтересованнее всех наблюдал за этим прыжком. И после этой сценки вдруг оказалось, что позиционная оборона Тулы для «Динамо» - серьезная преграда. Моментов стало минимум.

Конечно, повлияла и травмы Панченко с Рыковым – Калитвинцеву пришлось делать две вынужденные замены. Но факт: все, что стабильно удавалось «Динамо» в атаке после того, как «Арсенал» забил, это дальние удары. То Бечирай, то Вандерсон делал бесплодные попытки отправить мяч за пределы стадиона. На этом все.

Если изменений к лучшему не будет, «Динамо» рискует всерьез включиться в борьбу за выживание в РФПЛ. После трети чемпионата бело-голубые уже идут 12-ми, в двух шагах от зоны вылета. А ведь в следующих пяти турах у «Динамо» три игры с лидерами – с «Локомотивом» и ЦСКА, плюс в Казани с «Рубином». А «Арсенал» Божовича, не показывая цельной игры, выдернулся в середину таблицы.