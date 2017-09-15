Слава Богу, канадцы на матч не пришли! Их бы огорошили пустые трибуны в Москве

На этой неделе хоккейная Россия праздновала 45-летие Суперсерии-72. Ее герои из сборных СССР и Канады летали в Сочи. Затем, уже в четверг, им вручали памятные перстни в Москве. Ну а на пятницу был запланирован поход на поединок «Динамо» - «Лада» в Парке Легенд.

Однако, на матче бело-голубых с тольяттинцами, ложа, где должны были наслаждаться зрелищем игроки самого культового хоккейного противостояния ХХ века пустовала…

Как я выяснил, ветераны попросту устали за многодневную карусель с интервью и перелетами и на матч не пошли. Ни наши, ни канадцы. Даже легенды «Динамо» Александра Мальцева, также сражавшегося в Суперсерии не было.

Конечно, и матч был далеко не культовым. Если уж вводить поход на хоккей в программу такого праздника, то стоило заранее поколдовать над календарем и поставить на этот день московское дерби или битву армейских клубов.

А матч «Динамо» с «Ладой»… Скажу честно, я был рад, что канадцы на него не попали. Как раз за несколько часов до его начала президент КХЛ Дмитрий Чернышенко посетовал, что в первую неделю чемпионата болельщики охотно шли на хоккей. А потом посещаемость стала падать.

И вот пожалуйста – 3581 зритель на трибунах. 12-тысячный дворец не то что на половину, на две трети пустой!

Боюсь, что родоначальники хоккея этого просто не поняли бы. Или с сочувствием похлопали бы по плечам своих боевых товарищей. А нашим пришлось бы краснеть…

Сама игра тоже не особо удивила. Москвичи забрали свои дежурные три очка у главного аутсайдера Востока. Хотя поначалу интрига обещала закрутиться, как следует!

Поскольку в пятницу на трибунах собрались только самые давние и преданные болельщики бело-голубых, то они аплодисментами встретили выход на лед голкипера «Лады» Александра Лазушина, много лет выступавшего за «Динамо» дублером Александра Еременко.

Затем Андрей Кутейкин впечатал лицом в борт Кристапса Сотниекса. Латвиец вернулся в состав «Лады» только в следующем периоде. А вот Кутейкин, у которого игра в этом сезоне не слишком ладится, получил удаление до конца матча.

Увы для гостей, сильно рискующих в следующем сезоне оказаться в ВХЛ, за пять минут несгораемого большинства они не смогли создать серьезную угрозу для динамовских ворот.

Потом москвичи затолкали шайбу с пятачка, сами пропустили не слишком опасный бросок от синей линии, вскоре опять вышли вперед, тольяттинцы сократили разрыв в счете…

Кстати, как раз третий гол хозяев вполне тянул на раритет. Динамовцам удалось растащить оборону «Лады» по кирпичику. И капитан бело-голубых Илья Никулин отправил шайбу уже в пустой угол. Еще и паузу перед этим сделал. Для фотографов, наверное.

Так порой забивала канадцам в 72-м сборная СССР. Но «кленовым», похоже, удалось сохранить свои традиции лучше нас. И на льду, и особенно - на трибунах.