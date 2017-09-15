Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 1ЦСКА
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Динамо
Теннис  Балаж6:3, 2:6, 2:1Хачанов
Теннис  Фучович6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3Рублев
Хоккей  СКА4 : 3 ОТМеталлург
Баскетбол  Россия79 : 87Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слава Богу, канадцы на матч не пришли! Их бы огорошили пустые трибуны в Москве

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Фото: ХК «Динамо» (Москва)
Бело-голубые не без труда одолели аутсайдера Востока – 3:2. Но полюбоваться нервной победой пришло все три с половиной тысячи зрителей.

На этой неделе хоккейная Россия праздновала 45-летие Суперсерии-72. Ее герои из сборных СССР и Канады летали в Сочи. Затем, уже в четверг, им вручали памятные перстни в Москве. Ну а на пятницу был запланирован поход на поединок «Динамо» - «Лада» в Парке Легенд.

Однако, на матче бело-голубых с тольяттинцами, ложа, где должны были наслаждаться зрелищем игроки самого культового хоккейного противостояния ХХ века пустовала…

Как я выяснил, ветераны попросту устали за многодневную карусель с интервью и перелетами и на матч не пошли. Ни наши, ни канадцы. Даже легенды «Динамо» Александра Мальцева, также сражавшегося в Суперсерии не было.

Конечно, и матч был далеко не культовым. Если уж вводить поход на хоккей в программу такого праздника, то стоило заранее поколдовать над календарем и поставить на этот день московское дерби или битву армейских клубов.

А матч «Динамо» с «Ладой»… Скажу честно, я был рад, что канадцы на него не попали. Как раз за несколько часов до его начала президент КХЛ Дмитрий Чернышенко посетовал, что в первую неделю чемпионата болельщики охотно шли на хоккей. А потом посещаемость стала падать.

И вот пожалуйста – 3581 зритель на трибунах. 12-тысячный дворец не то что на половину, на две трети пустой!

Боюсь, что родоначальники хоккея этого просто не поняли бы. Или с сочувствием похлопали бы по плечам своих боевых товарищей. А нашим пришлось бы краснеть…

Сама игра тоже не особо удивила. Москвичи забрали свои дежурные три очка у главного аутсайдера Востока. Хотя поначалу интрига обещала закрутиться, как следует!

Поскольку в пятницу на трибунах собрались только самые давние и преданные болельщики бело-голубых, то они аплодисментами встретили выход на лед голкипера «Лады» Александра Лазушина, много лет выступавшего за «Динамо» дублером Александра Еременко.

Затем Андрей Кутейкин впечатал лицом в борт Кристапса Сотниекса. Латвиец вернулся в состав «Лады» только в следующем периоде. А вот Кутейкин, у которого игра в этом сезоне не слишком ладится, получил удаление до конца матча.

Увы для гостей, сильно рискующих в следующем сезоне оказаться в ВХЛ, за пять минут несгораемого большинства они не смогли создать серьезную угрозу для динамовских ворот.

Потом москвичи затолкали шайбу с пятачка, сами пропустили не слишком опасный бросок от синей линии, вскоре опять вышли вперед, тольяттинцы сократили разрыв в счете…

Кстати, как раз третий гол хозяев вполне тянул на раритет. Динамовцам удалось растащить оборону «Лады» по кирпичику. И капитан бело-голубых Илья Никулин отправил шайбу уже в пустой угол. Еще и паузу перед этим сделал. Для фотографов, наверное.

Так порой забивала канадцам в 72-м сборная СССР. Но «кленовым», похоже, удалось сохранить свои традиции лучше нас. И на льду, и особенно - на трибунах.

Матч

Динамо - Лада - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Бойд (Тарасов, Волков), 22:15 (1:0). Скороходов (Белоусов, Костромитин), 28:50 (1:1). Комаров (Казионов, Карсумс), 39:14 (2:1). Никулин (Бойд, Карсумс), 41:41 (3:1). Костромитин (Филатов, Капустин), 58:32 (3:2).

Место и дата

15 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Тихонов – журналистам: Хотите, чтобы серия СКА поскорее закончилась?Виктор Тихонов – журналистам: Хотите, чтобы серия СКА поскорее закончилась?Матч-повторение финала Кубка Гагарина-2017 получился интересным, а общение после матча не заладилось.Никита Пивцакин: «Металлург» был не хуже СКАЗащитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).Алексей Кудашов: Старались не дать сопернику сыграть в свою игруГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о победе над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: На концовку не хватило свежести в завершенииГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Илья Воробьев: По игре «Металлург» моментами был лучше СКАГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ).
Формула-1
Даниил Квят: Неплохая пятница, мы хорошо поработали
Футбол
Юрий Калитвинцев: Красивая игра интересна во дворе, а профессиональный спорт требует результата
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Металлург» и одержал 11-ю победу подряд
Бокс
WBA назначила торги за бой между Дмитрием Биволом и Баду Джеком
все новости
Лада
Ладакалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости