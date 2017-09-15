Виктор Тихонов – журналистам: Хотите, чтобы серия СКА поскорее закончилась?

Матч-повторение финала Кубка Гагарина-2017 получился интересным, а общение после матча не заладилось.

«Мозякин в полном порядке, мастер»

Для Владислава Гаврикова 15 сентября – день общения с прессой. Он отвечал на вопросы на утренней раскатке, его же вывели к прессе и после игры. Но Владислав, если честно, не отжигал и отвечал максимально односложно.

– По эмоциям и затраченным силам встреча получилась яркая?

– Думаю, вы сами все прекрасно видели.

– Было ощущение, что у магнитогорцев есть зуб на СКА?

– Сложно сказать. Просто сложная игра, обе команды серьезно настраивались. Отсюда и накал.

– Чего не хватило, чтобы в основное время победить?

– Немного концентрации, я не успел закрыть игрока. Нужно было пораньше забивать, не удаляться лишний раз.

– Насколько сложно играть против Мозякина?

– Он в порядке, он мастер. Как против него найти противоядие? Вы сами все видели. Он и отдал, и забил.

Унылым был и автор победный шайбы в овертайме Патрик Херсли.

– Сложно сказать, почему игра сложилась так. У них мастеровитое первое звено. Мы были бы довольны закончить 3:1.

– Каково вам, такому большому играть против юркого Мозякина?

– Очень тяжело всегда играть против Мозякина. Он один из лучших в лиге. Нужно быть сфокусированным в каждой смене против него. В эпизоде с голом я не уверен, что произошло. Но мне показалось, я выиграл единоборство. А шайбу подхватил другой игрок.

«Вернулись дети – стал больше спать»

Спас ситуацию Виктор Тихонов, который был очень веселым после заброшенной шайбы.

– Гол получился очень крутой. Забивали когда-то подобным образом?

– Что-то похожее на чемпионате мира забивал, Коскинену тогда вкопал ее.

– Очень этот матч был похож на игру плей-офф.

– Действительно было такое чувство. Видно, что матч был ровный: моменты у всех хорошие, но вратари играют удачно. Просто в нужный момент мы оказались сильнее.

– Крики болельщиков «Кто чемпионы - мы чемпионы» раззадорили вас?

– Они напомнили нам, что мы можем.

– То, что ваши родные приехали в Петербург, прибавило эмоций?

– Конечно. А еще стал больше спать, – улыбнулся форвард – У детей акклиматизация, они рано ложаться спать. Поэтому я тоже с ними. Может, отсюда и сил побольше.

– 11-я победа подряд у СКА. Обсуждаете эту серию?

– Нет, не думаем об этом. Еще очень много матчей в сезоне. Мы просто будем пытаться играть в свой хоккей.

– Мы вам не надоели каждый раз спрашивать про эту серию?

– Хотите, чтобы она поскорее закончилась, – засмеялся Тихонов.

– Нет. Просто остался один матч до повторения рекорда.

– Вопросы – это ваше дело, а наше дело отвечать. будем стараться повторить рекорд и побить его.

«СКА играет на 70 процентов? Гуськову виднее»

Все ждали яркой пресс-конференции, но получилось все в стиле плей-офф.

– Хорошая игра, встречались два хороших соперника, – крайне небанально начал тренер СКА. – Мы довольны, что взяли два очка.

– «Металлург» и ЦСКА – два топовых соперника, с которыми вы уже сыграли.

– Для нас серьезный – любой матч, выкладываемся одинаково.

– Ассоциация перед этим матчем – финал Кубка Гагарина. Вспоминали об этом?

– Нет.

– Александр Гуськов сказал, что СКА играет на 70 процентов. Вы согласны?

– Гуськову виднее, конечно.

– То есть вы согласны?

– Я даже обсуждать это не хочу.

К Илье Воробьеву было меньше вопросов.

– Очко мы взяли, немногим командам это удается против СКА. По игре мы были даже моментами лучше СКА, но мы пропустили несколько курьезных голов.

– Косов провел пару смен в первом звене, потом вы заменили его на Григоренко. Почему?

– Не устраивало потому что. Ему от Зубарева прилетело, он пока очухался. А у нас не было времени ждать. Нужно было, чтобы кто-то играл.

– Почему не сыграл Эллисон?

– Он отправился, к сожалению, и не смог сыграть.