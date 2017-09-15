Виктор Тихонов – журналистам: Хотите, чтобы серия СКА поскорее закончилась?
Матч-повторение финала Кубка Гагарина-2017 получился
интересным, а общение после матча не заладилось.
«Мозякин в полном порядке, мастер»
Для Владислава Гаврикова 15 сентября – день общения с
прессой. Он отвечал на вопросы на утренней раскатке, его же вывели к прессе и
после игры. Но Владислав, если честно, не отжигал и отвечал максимально
односложно.
– По эмоциям и затраченным
силам встреча получилась яркая?
– Думаю, вы сами все прекрасно видели.
– Было ощущение, что у магнитогорцев есть зуб на СКА?
– Сложно сказать. Просто сложная игра, обе команды серьезно настраивались. Отсюда и накал.
– Чего не хватило, чтобы в основное время победить?
– Немного концентрации, я не успел закрыть игрока. Нужно было пораньше забивать, не удаляться лишний раз.
– Насколько сложно играть против Мозякина?
– Он в порядке, он мастер. Как против него найти противоядие? Вы сами все видели. Он и отдал, и забил.
Унылым был и автор победный
шайбы в овертайме Патрик Херсли.
– Сложно сказать, почему игра сложилась так. У них мастеровитое первое звено. Мы были бы довольны закончить 3:1.
– Каково вам, такому большому играть против юркого Мозякина?
– Очень тяжело всегда играть против Мозякина. Он один из лучших в лиге. Нужно быть сфокусированным в каждой смене против него. В эпизоде с голом я не уверен, что произошло. Но мне показалось, я выиграл единоборство. А шайбу подхватил другой игрок.
«Вернулись дети – стал больше спать»
Спас ситуацию Виктор Тихонов,
который был очень веселым после заброшенной шайбы.
– Гол получился очень крутой.
Забивали когда-то подобным образом?
– Что-то похожее на чемпионате мира забивал, Коскинену тогда вкопал ее.
– Очень этот матч был похож на игру плей-офф.
– Действительно было такое чувство. Видно, что матч был ровный: моменты у всех хорошие, но вратари играют удачно. Просто в нужный момент мы оказались сильнее.
– Крики болельщиков «Кто чемпионы - мы чемпионы»
раззадорили вас?
– Они напомнили нам, что мы можем.
– То, что ваши родные приехали в Петербург, прибавило эмоций?
– Конечно. А еще стал больше спать, – улыбнулся форвард – У детей акклиматизация, они рано ложаться спать. Поэтому я тоже с ними. Может, отсюда и сил побольше.
– 11-я победа подряд у СКА. Обсуждаете эту серию?
– Нет, не думаем об этом. Еще очень много матчей в сезоне. Мы просто будем пытаться играть в свой хоккей.
– Мы вам не надоели каждый раз спрашивать про эту серию?
– Хотите, чтобы она поскорее закончилась, – засмеялся Тихонов.
– Нет. Просто остался один матч до повторения рекорда.
– Вопросы – это ваше дело, а наше дело отвечать. будем стараться повторить рекорд и побить его.
«СКА играет на 70 процентов? Гуськову виднее»
Все ждали яркой
пресс-конференции, но получилось все в стиле плей-офф.
– Хорошая игра, встречались два хороших соперника, – крайне небанально начал тренер СКА. – Мы довольны, что взяли два очка.
– «Металлург» и ЦСКА – два топовых соперника, с которыми вы
уже сыграли.
– Для нас серьезный – любой матч, выкладываемся одинаково.
– Ассоциация перед этим матчем – финал Кубка Гагарина.
Вспоминали об этом?
– Нет.
– Александр Гуськов сказал, что СКА играет на 70 процентов.
Вы согласны?
– Гуськову виднее, конечно.
– То есть вы согласны?
– Я даже обсуждать это не хочу.
К Илье Воробьеву было меньше
вопросов.
– Очко мы взяли, немногим командам это удается против СКА. По игре мы были даже моментами лучше СКА, но мы пропустили несколько курьезных голов.
– Косов провел пару смен в первом звене, потом вы заменили
его на Григоренко. Почему?
– Не устраивало потому что. Ему от Зубарева прилетело, он пока очухался. А у нас не было времени ждать. Нужно было, чтобы кто-то играл.
– Почему не сыграл Эллисон?
– Он отправился, к сожалению, и не смог сыграть.
Матч
СКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Тихонов (Кетов, Каблуков), 10:48 (1:0). Мозякин (Денисов), 26:49 (1:1). Кетов (Каблуков), 33:33 (2:1 - мен.). Дацюк (Широков, Гавриков), 37:58 (3:1). Мозякин (Осала, Коварж), 45:31 (3:2 - бол.). Пивцакин (Мозякин, Григоренко), 59:13 (3:3). Херсли (Дацюк), 62:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция