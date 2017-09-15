Реванш по-сербски. Россия уступила в полуфинале Евробаскета

Россия - Сербия Фото: FIBA

Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата Европы, уступив команде Сербии, которую до этого обыграла на групповом этапе.

ИНТРИГА. КТО ПОПАДЕТ НА ЗЛУЮ ИСПАНИЮ?

- Теперь главное - не расслаблять булки! - коротко и емко Тимофей Мозгов подвел итог четвертьфинала.

А как тут расслабишься?

- Сербы точно не будут больше нас недооценивать, - признавался Сергей Базаревич. - Странным образом это случилось в группе - возможно потому, что мы уступили им товарищеский матч в Германии. Но вывод из своих ошибок они, определенно, сделали. Любая сборная, дошедшая до полуфинала, уверенна в себе. Когда за каждый круг в плей-офф отсеивается 4 или 8 команд, это прибавляет оставшимся мотивации. Так что нам предстоит тяжелая игра. И, возможно, ключевым фактором успеха станет то, как мы справимся с большими игроками соперника, сумеем ли выиграть подбор и закрыть Богдана Богдановича.

- Очень важно не дать развернуться Бобану Марьяновичу и Огнену Кузмичу, - добавлял Андрей Кириленко. - И тут особая роль - у Мозгова. Надеюсь, Тима сумеет их сдержать. Против Греции он провел свой лучший матч на турнире. Надеюсь, прибавит и теперь. Кто-то его недооценивает, но как по мне, Тимофей - важнейший игрок сборной. Который своей пахотой в «краске», во-первых, постоянно нагружает соперников, во-вторых - дает пространство для партнеров на дуге. Один раз мы Сербию уже здесь победили. Почему не сделать это опять?

- Есть еще такой нюанс - проигравший почти наверняка останется четвертым. Очень уж зла сейчас Испания! - шептались между собой журналисты.

Словенская сборная подарила своим фанатам праздник. Горан Драгич, Люка Дончич и компания словно вышли на площадку с битами - и публично выбили из Газолей, Рубио и других испанцев (к слову - действующих чемпионов Европы) и увереннось в себе, и мастерство, и статус безусловных фаворитов. Страшно представить, с каким запредельным настроем после такой пощечины «Красная фурия» будет играть в последний день за бронзу!

Хотя, может, наоборот - махнут рукой, расслабятся? Ехали-то только за золотом, а между третьим и четвертым местом разница для них невелика...

Впрочем, вряд ли об этом думали в сборной России или Сербии, выходя на разминку перед вторым полуфиналом.

СЮЖЕТ. ПОБЕГ СБОРНОЙ СЕРБИИ

Перед матчем было несколько важных вопросов.

Выйдет ли повредивший ногу в матче против греков Дмитрий Кулагин? Выходит. И снова - в стартовой пятерке!

Станет ли больше российских болельщиков в зале? Из сборных, собравшихся в Стамбуле (что на группу, что на плей-офф), именно наша получила наименьшую поддержку - всего несколько десятков человек! Простые факты - РФБ, выкупив более 100 билетов, раздала лишь 40 - хотя активно искала, кого пригласить на трибуны... И все же к полуфиналу россияне подтягиваются! Угловой сектор забит почти целиком. Есть и флаги, и плакаты, и даже барабан. Плюс отдельные болельщики рассредоточены по большому залу «Синан Эрдем Арены». Но все же сербов - куда больше тысячи! Понятно, кого будут гнать громче и активнее...

Наконец, главный вопрос - сможем ли второй раз подрят обыграть грозных балканцев?

Увы - похоже, что нет.

Стефан Йович, Стефан Бирчевич и Огнен Кузмич организуют стартовый рывок - 5:0. Россияне отвечают точными бросками Андрея Воронцевича, Тимофея Мозгова и Дмитрия Хвостова после передачи Алексей Шведа - 6:5. Но это - единственный раз, когда подопечные Сергея Базаревича вырываются вперед...

Плотная защита какое-то время приносит плоды. Кузмича, как и сменившего его Бобана Марьяновича, встречают жестко, порой - грубо, иногда - за гранью фола. Цепляется за великана Владимир Ивлев, держит Бобана за спину Семен Антонов... Порой это работает. Но сербский центровой, хоть и обиженно косится на соперников, все равно продавливает их под щитами, набирая очко за очком бросками из-под кольца. Находят бреши в обороне россиян неудержимый Богданович, Йович и Василий Мицич. Им даже издали бросать не надо - они уверенно идут в проход! А большие соперников раз за разом забирают подборы даже у мощного Мозгова.

И если на протяжении первой четверти Россия держится, отчасти - благодаря Шведу (после его трех штрафных подряд счет - 26:28 в пользу Сербии), то затем наступает провал. Рывок соперников 12:0 вынуждает Баразевича хвататься за голову - и срочно брать тайм-аут. С минус 13 мы разок уже ушли - в четвертьфинале. Уйдем с минус 14?

Увы, но все, что удается до большого перерыва - лишь сохранить такое отставание. У россиян банально ничего не летит. Ни издали, ни со средней, ни даже с линии штрафных (ладно Мозгов - Фридзон дважды промахивается!). За 20 минут лишь четверо набирают очки (Швед, Воронцевич, Хвостов и Мозгов). У сербов - не набирают всего трое.

И главное - неясно, за счет чего можно спастись, уступая 34:48. Желание - видно. С характером - тоже порядок.

Вот сил, похоже, не осталось совсем.

РАЗВЯЗКА. ПОГОНЯ ПО-РУССКИ

«А вот и остались!» - словно кричат болельщикам своими точными бросками россияне. Наконец, забивает издали Фридзон, следом он же идет в проход и находит скидкой Мозгова. Залетает трешка от Воронцевича, и Александр Джорджевич срочно берет тайм-аут. Интрига вернулась - на табло 52:57! Чуть приуныли сербские фанаты, наши - наоборот, повеселели. Мы будем цепляться за финал до последнего!

Жаль, Йович и Богданович быстро возвращают нас на землю, вновь делая преимущество двузначным (52:62). Но Швед, Курбанов, Зубков и Хвостов устраивают рывок «номер два»! Особенно - Швед. Все, что не летело в начале, залетает сейчас! Все потери теперь оборачиваются точными передачами! Хорош на подборе Мозгов. Курбанов заносит мяч в кольцо после скидки Хвостова. За 4 минуты до конца счет - 73:75. А все - очередная трешка Шведа, набравшего 30-е очко!

Сербы обескуражены, слегка - растеряны, но не сломлены. Ломаться уже поздно! Будет упираться Богданович, Марьянович продолжит из последних сил юлой крутиться под кольцом, а Лючич - бегать вдоль трехочковой линии. И их усилий хватит, чтобы сохранять лидерство до последней минуты. Даже его упрочив - 76:83.

Кто же выстоит в этой рубке?!

Увы, теряет мяч на ровном месте Фридзон, не сумев принять пас от Хвостова. Забивает важнейшую треху Швед - 79:83! Пошли тактические фолы на сербах - за 20 секунд до сирены. Но точны с линии Милосавлевич и Лючич. А Алексей не может забивать все подряд...

В этот день ровно 10 лет назад Россия победила Испанию в финале Евробаскета-2007. И мы-таки встретимся с испанцами снова! Жаль, на этот раз - лишь в матче за бронзу. Снова стать автором сенсации наша команда не смогла.