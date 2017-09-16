«Объективно сербы нас превзошли в общекомандном мастерстве»

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин по горячим следам разобрал полуфинальный матч Россия – Сербия (79:87) на Евробаскете-2017.

– Шансов почти не было?

– По игре было все печально. Сербы нам не дали слабину. Они просто идеально сыграли вторую четверть. А мы в защите начали играть только после того, как стало минус 14. До этого не возвращались назад, Швед не бежал. Мозгов не знал, как остановить игрока. Ни один в один, ни командой игрой. Еще штрафные начали мазать, а на открытые трехочковые никого не прорвало. Фридзон ничего не попал и штрафные смазал.

– Вы в нашем предматчевом разговоре назвали Марьяновича человеком-горой. Вот эта гора все и сделала еще в первой четверти.

– Но он же не выше Сабониса! В наше время я, с ростом 207, и Миша Михайлов, наш основной центровой в 90-х, с ростом 206. Реально было тяжело против Сабониса играть, когда он просто поворачивался. И то, мы как-то умудрялись его накрывать в каких-то моментах. А тут, понятно, что Марьянович будет разворачиваться вправо. Ну так не давай ему этого! Пусть разворачивается влево и с левой бросает. Ну, что, тренеры не могли Мозгову подсказать – закрой ему разворот вправо? Не верю. Даже при том, что у нас в штабе нет ни одного специалиста по защите против больших, но это все равно элементарно. Были какие-то попытки выбить мяч у него из-за спины. Ну если ты быстрее его, встать впереди. Пусть попробует через руки бить, через 216, пусть попробует перебросить.

А когда сербы пикен-рол при минус пяти разыграли и треху нам забили... Это же был ключевой момент в четвертой четверти и стало минус восемь. Это же Мозгов должен бы выскочить, когда его игрок ставил заслон. Должен был выскочить, как черт из табакерки. Напасть со своими 216 на маленького и быстро назад отбежать. А он там закрома Родины охранял.

– Швед?

– Швед при минус три неподготовленную треху бросил. Засвербило у него, не смог сдержаться. Никто же не говорит: «Леша, не бросай трехочковые». Бросай, но так, чтобы можно было попасть. А он в падении, не успел даже ноги поставить и сразу выбрасывать туда.

– Эмоции вас переполняют…

– Так на все это было тяжело смотреть. Ну, а если эмоции отбросить, греки сломались против наших, а сербы не сломались. Ротация у них хорошая, сыграли почти все. Были у них ляпы, они тоже теряли мячи под давлением. Но что-то мало мы оказывали на них давление. Но все же наши боролись, не сломались. Выискивали шансы до конца. Но объективно в общекомандном мастерстве сербы нас превзошли. Они выложили все карты на стол, а у нас не оказалось столько козырей на руках.